去屏東別再只衝墾丁玩水！打卡爆紅老宿舍、大嗑汕頭火鍋，最新玩法必收藏。

屏東最新玩法這樣排！從水族館到爆紅打卡聚落，再到老宅咖啡廳與汕頭火鍋，熱門景點與話題餐廳全不錯過。
春季走訪屏東，不衝墾丁也能玩得盡興！這次串連屏東市區與近郊的代表性地標，從長治的觀賞水族展示空間，到市區老宿舍改造的職人町，再銜接市場旁的人氣私廚與昭和風咖啡館，最後以在地汕頭火鍋收尾。無論是親子旅遊，抑或情侶約會，都能在這條路線中找到舒心景點，一日行程輕鬆又自在。
探訪長治水族館，觀賞巨型水缸魚群
位於市區北側的長治水族館，相當適合作為行旅第一站。「長治觀賞水族展示廳」座落於農業科技園區內，是南部少見的室內大型水族展示空間，館內以觀賞魚種與水生生物為主，水缸規模完整，參觀動線清楚，不需耗費太長時間即可完整走完，不需特地前往車程兩小時的屏東海生館，也能觀賞品種各異的鮮豔魚群，獲得滿滿療癒。
農業科技園區觀賞水族展示廳
地址：屏東縣長治鄉園西一路2號
電話：087-620163
走進阿漢私廚 品嚐市場家常料理
鄰近午餐時段，不妨將餐食安排在市區的「阿漢私廚」！隱身「勝利星村」的阿漢私廚，以眷村私房家常菜聞名，菜色多以當季蔬菜、在地食材為主，用餐環境雖樸實低調，卻以高水準的風味，積累不少熟客回訪，不只旅人爭先預約，就連在地人也私藏推薦！高水準的口感滋味，是屏東頗具代表性與記憶點的純樸料理。
阿漢私廚
地址：屏東縣屏東市青島街97號
電話：087-333323
漫步職人町，打卡老宿舍文創聚落
午後時光，記得走訪近期爆紅的「屏東版審計新村」，由日式宿舍群活化而成的職人町！懷舊的老屋建築保留木造結構，並彩繪上大面積的歐風塗鴉，引進設計品牌與職人店鋪後，形成兼具歷史、生活與美學的聚落空間。雖然街廓不大，卻保有完整性，搭配不定期舉辦的文創市集，可以在此漫步走逛，享受屏東慢時光。
職人町
地址：屏東縣屏東市興樂里仁德路43巷6號
走入驛前大和，淺嚐昭和風老屋咖啡
逛完市集，可以從職人町散步至屏東車站周邊，安排「驛前大和咖啡館」作為午後的歇腳處。前身為80年老旅社的驛前大和，建築師巧妙保留木質結構、復古元素，室內紅磚地面、磨石子磁磚樓梯都帶有濃厚的昭和氛圍，品嚐一杯手沖咖啡，以及清爽不甜膩的檸檬塔，愜意又幸福的時刻簡單就能擁有。
驛前大和咖啡館
地址：屏東縣屏東市民族路163號
電話：087-669777
前往新園汕頭火鍋，大嗑沙茶湯頭海味
以茶點充飽電後，晚餐就以「新園汕頭火鍋」填飽肚子。隱身市場巷弄的老字號火鍋，由於湯頭加入扁魚、蝦米，清甜又濃郁，搭配厚切的溫體霜降牛肉、店家特製的沙茶醬，風味層次完整，涮嘴滋味讓人胃口大開。相較連鎖鍋物，這間鍋物極具辨識性，也常見家庭與熟客聚餐，作為一日遊的尾聲再適合不過，讓行程在溫熱與飽足中完美收束。
新園汕頭火鍋
地址：屏東縣屏東市興市巷13號
電話：087-323547
