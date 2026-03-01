去屏東別再只衝墾丁玩水！打卡爆紅老宿舍、大嗑汕頭火鍋，最新玩法必收藏。

屏東最新玩法這樣排！從水族館到爆紅打卡聚落，再到老宅咖啡廳與汕頭火鍋，熱門景點與話題餐廳全不錯過。

春季走訪屏東，不衝墾丁也能玩得盡興！這次串連屏東市區與近郊的代表性地標，從長治的觀賞水族展示空間，到市區老宿舍改造的職人町，再銜接市場旁的人氣私廚與昭和風咖啡館，最後以在地汕頭火鍋收尾。無論是親子旅遊，抑或情侶約會，都能在這條路線中找到舒心景點，一日行程輕鬆又自在。



▲不用往墾丁跑，屏東市區還能這樣玩！從老宿舍活化的「職人町」，到80年老旅社改造而成的「驛前大和咖啡館」，拍照、逛店、喝咖啡一日就能玩遍。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所、美食好芃友）

▲從汕頭火鍋、眷村料理到質感咖啡甜點，走訪屏東市區，就能把人氣餐廳一次收齊。（部落客：Keavy愛七淘、美食好芃友、橘子亂說話）

探訪長治水族館，觀賞巨型水缸魚群

位於市區北側的長治水族館，相當適合作為行旅第一站。「長治觀賞水族展示廳」座落於農業科技園區內，是南部少見的室內大型水族展示空間，館內以觀賞魚種與水生生物為主，水缸規模完整，參觀動線清楚，不需耗費太長時間即可完整走完，不需特地前往車程兩小時的屏東海生館，也能觀賞品種各異的鮮豔魚群，獲得滿滿療癒。





農業科技園區觀賞水族展示廳

地址：屏東縣長治鄉園西一路2號

電話：087-620163

更多介紹可見「珍妮佛的花草呢喃」文章：【屏東-長治鄉】農科園區亞太水族中心觀賞魚展示廳



▲想看水族展示不一定要衝屏東海生館！「長治觀賞水族展示廳」擁有眾多水缸與魚群景觀，緊鄰市區一日遊動線更順暢。（部落客：珍妮佛的花草呢喃）

走進阿漢私廚 品嚐市場家常料理

鄰近午餐時段，不妨將餐食安排在市區的「阿漢私廚」！隱身「勝利星村」的阿漢私廚，以眷村私房家常菜聞名，菜色多以當季蔬菜、在地食材為主，用餐環境雖樸實低調，卻以高水準的風味，積累不少熟客回訪，不只旅人爭先預約，就連在地人也私藏推薦！高水準的口感滋味，是屏東頗具代表性與記憶點的純樸料理。





阿漢私廚

地址：屏東縣屏東市青島街97號

電話：087-333323

更多介紹可見「Keavy愛七淘」文章：★屏東市區★【阿漢私廚】結合屏東在地食材眷村私房菜。

▲位於勝利星村的「阿漢私廚」，空間保留老屋木造結構與大片窗景，陽光灑落室內，氛圍溫暖又靜謐。（部落客：Keavy愛七淘）

▲「阿漢私廚」的石斑魚選用屏東佳冬漁貨，魚肉細緻而有彈性，不需過度調味就能吃出鮮度。刺少、腥味低，是許多熟客必點的主菜之一。（部落客：Keavy愛七淘）

漫步職人町，打卡老宿舍文創聚落

午後時光，記得走訪近期爆紅的「屏東版審計新村」，由日式宿舍群活化而成的職人町！懷舊的老屋建築保留木造結構，並彩繪上大面積的歐風塗鴉，引進設計品牌與職人店鋪後，形成兼具歷史、生活與美學的聚落空間。雖然街廓不大，卻保有完整性，搭配不定期舉辦的文創市集，可以在此漫步走逛，享受屏東慢時光。





職人町

地址：屏東縣屏東市興樂里仁德路43巷6號

更多介紹可見「Ann‧榜哥‧生活事務所」文章：屏東旅遊景點/屏東職人町，好美的彩繪牆，屏東精選青創品牌的聚集地！



▲屏東市區近年最熱門的打卡景點，絕對非「職人町」莫屬！整排建築以2D彩繪打造外牆，巷弄畫面吸睛好拍。走在其中彷彿來到異國街區。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

▲由日式宿舍群活化而成的「職人町」，引進選物店與手作品牌進駐，因此被不少人形容為「屏東版審計新村」。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

走入驛前大和，淺嚐昭和風老屋咖啡

逛完市集，可以從職人町散步至屏東車站周邊，安排「驛前大和咖啡館」作為午後的歇腳處。前身為80年老旅社的驛前大和，建築師巧妙保留木質結構、復古元素，室內紅磚地面、磨石子磁磚樓梯都帶有濃厚的昭和氛圍，品嚐一杯手沖咖啡，以及清爽不甜膩的檸檬塔，愜意又幸福的時刻簡單就能擁有。





驛前大和咖啡館

地址：屏東縣屏東市民族路163號

電話：087-669777

更多介紹可見「美食好芃友」文章：[屏東美食]驛前大和咖啡館-朝聖屏東最美咖啡館!80年旅社老屋改建~ @美食好芃友



▲「驛前大和咖啡館」前身為營業超過80年的老旅社，老建築重新裝潢開放後，成為屏東車站周邊極具代表性的復古地標之一。（部落客：美食好芃友）

▲「驛前大和咖啡館」店內甜點與咖啡皆有穩定水準，從手沖咖啡到茶飲、經典蛋糕與塔類點心都頗受好評。（部落客：美食好芃友）

前往新園汕頭火鍋，大嗑沙茶湯頭海味

以茶點充飽電後，晚餐就以「新園汕頭火鍋」填飽肚子。隱身市場巷弄的老字號火鍋，由於湯頭加入扁魚、蝦米，清甜又濃郁，搭配厚切的溫體霜降牛肉、店家特製的沙茶醬，風味層次完整，涮嘴滋味讓人胃口大開。相較連鎖鍋物，這間鍋物極具辨識性，也常見家庭與熟客聚餐，作為一日遊的尾聲再適合不過，讓行程在溫熱與飽足中完美收束。





新園汕頭火鍋

地址：屏東縣屏東市興市巷13號

電話：087-323547

更多介紹可見「橘子亂說話」文章：新園汕頭火鍋 - 隱藏在市場巷弄的超人氣老字號汕頭火鍋，必吃厚切軟嫩溫體牛，特調醬料口齒留香，屏東必訪火鍋推薦

▲清甜的湯頭是「新園汕頭火鍋」的經典風味！不只是在地人從小吃到大的懷舊滋味，更是許多遊客專程來訪、爭先預約的晚餐選擇。（部落客：橘子亂說話）

