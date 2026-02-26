台北貓咪展貓奴必衝！台電大樓站Play Cat展免費逛，貓咪陶藝 貓咪娃娃超萌。

貓奴必衝台北貓咪主題展！Play Cat聯展雙展區免費入場，超可愛貓咪畫、貓咪陶藝、貓咪木雕一次看。

台電大樓站貓貓展超可愛！隱藏在台電大樓捷運站巷弄內的「舊香居藝空間」，近期推出超萌貓咪主題展《Play Cat》聯展，一次邀請43位藝術家共同參與，貓咪畫作、陶藝、木雕到刺繡等，各種風格的貓咪藝術品一次全看到，地點離台電大樓站只要需步行4分鐘，還同步與士林選物店「Bijou in The Room」雙展場展出，貓奴們都能免費參觀，展出時間只到3/1，超可愛台北免費展覽快抓緊時間朝聖、打卡。



▲台北貓咪展覽超萌！捷運台電大樓站附近「舊香居藝空間」推出貓咪主題展覽，與士林選物店雙展場展出。(攝影：鄭亦庭)



▲台北貓咪展覽免費看！展場內一次展出43位藝術家畫作、陶瓷、木雕等貓咪作品。(攝影：鄭亦庭)





台北貓咪主題展覽43位藝術家一次展出

貓奴必看台北《Play Cat》聯展邀請43位藝術家以貓咪為主題創作，分別在台電大樓站附近的「舊香居藝空間」、士林選物店「Bijou in The Room」兩個展場，展出不同的作品、限定商品，現場更展出大正浪漫代表藝術家竹久夢二的創作，舊香居展場中擺放各種造型的貓咪像，牆上也掛滿不同風格的貓咪畫作，像是黑貓畫、貓咪刺繡畫、立體貓咪造型畫等，超可愛貓咪們全要拍。



▲貓奴必看台北「Play Cat聯展」，舊香居藝空間牆面上掛滿由各藝術家創作的貓咪畫作，包含刺繡、立體貓咪造型畫等風格。(攝影：鄭亦庭)





台北免費展覽貓咪陶瓷、娃娃超可愛

除了平面繪畫，展區內也擺放著各具巧思的貓咪陶瓷、貓咪木雕與貓咪娃娃等，像是貓咪造型的木製書擋、招財貓木雕、黑貓娃娃等，以及把口罩蓋在眼睛上的貓咪娃娃、炸毛貓貓、獨眼造型的貓貓等，窗邊還有貓咪鏤空木製屏風，如果喜歡展出作品，還能直接把心儀的貓咪買回家收藏、當擺飾超可愛、超療癒。



▲台北貓咪展覽免費看！展場內有把口罩蓋在眼睛上的貓咪娃娃、炸毛貓貓等趣味貓咪作品。(攝影：鄭亦庭)





貓咪周邊選物與似貓繪活動

現場也販賣多種貓咪周邊小物，像是趣味貓玩具、對貓咪友善的植物，都能現場直接買回家，2月28日當天更特別舉辦「似貓繪」活動，由創作者斐齡執筆，提供「貓化」或「微貓化」的特殊似顏繪體驗，想參加的朋友記得先寄信報名，如果沒辦法親自到場，只要雲端附上個人照片、選擇想要的貓咪顏色，或自家貓咪照，藝術家幫你遠端畫畫，為你量身打造專屬的貓咪畫作，貓奴們快趁展出這週末來打卡。

▲台北貓咪展覽現場販售還多款貓咪周邊、貓咪友善盆栽，228當天更有似貓繪活動。(攝影：鄭亦庭)



▲台北免費貓咪展覽！展場擺放著各種貓咪陶藝、貓咪木雕等個媒材作品，每一件都充滿童趣幽默。(攝影：鄭亦庭)





Play Cat2026 group exhibition

展覽期間：即日起~ 3/1



舊香居藝空間 展區

地址：台北市中正區羅斯福路三段210巷6號1樓

開放時間：週三到周日，14:00-20:00



Bijou in The Room 展區

地址：台北市士林區忠誠路一段111號5樓

開放時間：週三到周日，14:00-20:00







Play Cat聯展 似貓繪活動資訊

欲報名參加活動者，請來信jxjbooks@gmail.com，並提供姓名與連絡電話。

活動時間：2/28(六)14:00~19:00

費用 : 900元

時間：每位半小時



若無法前來者可隨信附上照片，遠端製作資訊需求如下：

1. 清楚的半身照(正面)

2. 選擇貓化程度60%或20%

3. 喜歡的貓咪顏色(橘貓、黑貓、藍貓…)

4. 英文姓名

台北展覽免費逛推薦

推薦閱讀：西門町免費室內景點！西門隱藏版日藥本舖博物館，昭和復古糖果店 神社超好拍。



推薦閱讀：台北內湖展覽推薦！免門票逛英國藝術家威廉赫曼個展，近20幅諷刺畫免費拍。



推薦閱讀：大稻埕展覽免費入場！全糖株式會社特展昭和糖果店，放大版復古糖果盒超好拍。







更多 台北貓咪主題展覽Play Cat 照片：

▲貓奴必看台北「Play Cat聯展」，舊香居藝空間展場玻璃門上有貓咪圖案可拍。(攝影：鄭亦庭)



▲台北貓咪展覽貓奴要衝！Play Cat聯展邀請43位藝術家以貓咪為主題創作，雙展場免費參觀。(攝影：鄭亦庭)



▲台北貓咪展覽貓奴要衝！Play Cat聯展邀請43位藝術家以貓咪為主題創作，雙展場免費參觀。(攝影：鄭亦庭)

▲台北貓咪展覽貓奴要衝！Play Cat聯展邀請43位藝術家以貓咪為主題創作，雙展場免費參觀。(攝影：鄭亦庭)

▲貓奴必看台北貓咪展覽！窗邊貓咪鏤空木製屏風超可愛。(攝影：鄭亦庭)



▲貓奴必看台北「Play Cat聯展」43位藝術家貓咪主題作品，也展出大正浪漫代表竹久夢二的創作。(攝影：鄭亦庭)

