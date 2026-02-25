信義區港點心開冰室！港式快餐品牌心開冰室Happppppy Café，開幕奶皇包 叉燒包免費吃。

信義A8港式快餐新選擇，心開冰室Happppppy Café主打高CP值套餐228元起，銷魂蜜汁叉燒與滑蛋飯成為港點控必吃焦點。

信義區港點控新歡！緯豆集團全新港式快餐品牌「心開冰室Happppppy Café」進駐台北新光三越A8館B2美食街，主打高CP值港點套餐，228元起就能開吃，一人獨享銷魂蜜汁叉燒、蔥油滑蛋飯，信義區上班族不用揪團也能吃。同時，開幕期間再加碼限量免費吃「芋泥包、奶皇包、叉燒包」，挑戰港點新話題。心開冰室將港式經典全面升級，靈魂主角必吃「銷魂蜜汁叉燒」，選用豬梅花與豬五花雙拼，搭配秘傳淋醬長時間慢烤，外層呈現琥珀色光澤，入口焦香帶甜。招牌「心開叉燒滑蛋飯套餐」，把叉燒鋪在濃郁奶香滑蛋飯上，再淋上爆量蔥油提味，視覺份量感十足。每份套餐還附季節時蔬，港式例湯，冰鎮凍奶茶或無糖綠，以及秘製XO醬，不用揪團也能享受滿滿港味。同時，心開冰室更鎖定快速與高CP值需求，一口氣推出6款系列套餐，228元起就能享完整組合。除了主餐，還有12款單點小食選擇，像是經典三文治，奶油豬，芋泥包，叉燒包，楊枝甘露，芋頭西米露等，價格落在38至98元之間。粉絲想正餐吃飽，或午後來份港式點心搭飲料，都能用銅板價吃起來。為慶祝試營運，心開冰室Happppppy Café祭出會員專屬優惠，在2026/3/1起加入會員並點購任一套餐，即贈芋泥包或奶皇包乙個。接著在3/13至3/15期間，會員點購任一套餐再送叉燒包1個，每日限量送完為止，讓港點控再衝信義區吃起來。活動期間：2026/3/1起活動內容：加入會員並點購任一套餐，即贈芋泥包或奶皇包乙個。活動期間：3/13至3/15期間活動內容：會員點購任一套餐再送叉燒包1個，每日限量送完為止