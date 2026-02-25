2026WBC經典賽熱血開打！樂天市場推專屬應援裝備「Taiwan T」，下單抽日本機票再享15%回饋。

隨著2026經典賽倒數，全台棒球魂再度沸騰。樂天市場趁勢推出運動萌寵日，集結專屬應援服飾與球員周邊，不僅要讓球迷穿得時尚，更要用超狂回饋與日本機票抽獎，為這場國際賽事精采助陣。

隨著2026年世界棒球經典賽「WBC」即將於3月正式點燃戰火，全台灣的棒球熱潮再度被引爆，每一位熱愛運動的靈魂都在期盼Team Taiwan的英雄們能在東京賽場爭奪最高榮耀 。為了讓這股應援能量轉化為最具質感的穿搭風潮，台灣樂天市場特別於3月1日至3月3日限時推出「樂天會員運動萌寵日」，這不僅是一場購物的盛宴，更是球迷展現台灣精神的最佳舞台 。只要透過樂天市場APP下單，指定品牌最高可享有15%的點數回饋，更令人期待的是，購物不限金額即可參加登記抽獎，幸運兒將有機會獲得價值20000元的日本來回機票，親身前往賽場感受熱力 。

▲穿上由手繪藝術家設計的「TAIWAN」草寫帽TEE。讓應援穿搭更具街頭藝術美感。 圖／台灣樂天市場提供；窩客島整理



設計師筆下的台灣精神 穿上DA VILLAGE應援美學

在這次的集氣活動中，最受矚目的莫過於樂天市場特別精選的知名運動潮流品牌DA VILLAGE「TAIWAN台灣系列」現貨商品 。這一系列的設計大有來頭，是由DA VILLAGE與台灣手繪藝術家漢青「Kingson Artworks」跨界合作，將強悍的運動風格融入細膩的藝術靈魂 。設計師以具備美式質感的草寫「TAIWAN」字體重新定義運動精神，系列中包含經典不敗的草寫帽TEE、展現都會質感的草寫老帽，以及觀賽時必備的草寫毛巾與精緻金屬徽章 。現在下單不僅享有95折優惠，搭配會員日APP下單的15%回饋，絕對是球迷入手應援戰袍的最佳時機 。

力挺樂天桃猿人氣英雄 球員專屬周邊15%點數疊加回饋

除了設計感十足的潮流系列，經典賽的戰力核心更不容忽視 。本屆經典賽30人名單中，來自樂天桃猿隊的人氣球星陳冠宇、林子偉、陳晨威均入列其中 。為了力挺自家的英雄好手，RakutenMonkeys同步共襄盛舉，將球員專屬的個人應援巾、實戰球衣及各式配件納入優惠陣容，通通享有15%的超值回饋 。球迷朋友無論是想在經典賽期間為心儀選手應援，還是為了即將到來的中職新球季提前置辦裝備，都能趁著這波優惠一次補齊，讓支持的力量更有實感 。

▲集氣必備的TAIWAN草寫昇華毛巾。鮮豔藍底搭配火紅細節。讓英雄們感受滿滿應援熱情。 圖／台灣樂天市場提供；窩客島整理

會員日好康多重驚喜 限定飲品與大獎抽日本機票

本次「樂天會員運動萌寵日」的服務範圍極廣，不只針對熱血球迷，更貼心地照顧到喜愛戶外休閒與家有寵物的會員需求 。在3月1日至3月3日的活動期間內，消費者透過APP下單除了可享指定品牌最高15%點數回饋外，屈臣氏與Kobo電子書閱讀器也提供10%點數回饋，愛買線上購物則有6%回饋 。此外，全站下單選擇「7-11門市取貨」的前2000名消費者，還能額外免費獲贈「特大杯琥珀小葉紅茶」乙杯 。透過點數回饋、機票抽獎與涼爽飲品的多重加持，樂天市場透過其完整的生態圈，帶領球迷在享受購物樂趣的同時，也能全心投入這場四年一度的棒球饗宴 。

樂天會員運動萌寵日

活動時間：2026年3月1日至3月3日止

活動內容：

點數回饋：透過樂天市場APP下單，指定運動品牌與樂天桃猿周邊最高享15%點數回饋 。

跨店優惠：屈臣氏、Kobo電子書閱讀器享10%回饋；愛買線上購物享6%回饋 。

抽獎活動：不限金額下單並完成登記，抽價值20,000元的日本來回機票 。

加碼贈禮：全站下單選「7-11門市取貨」，前2,000名送「特大杯琥珀小葉紅茶」 。

商品特惠：DA VILLAGE台灣系列現貨商品下單即享95折優惠 。

