首爾飯店天花板！首爾新羅酒店連8年獲富比士五星，韓國唯一國際代表奢華體驗全解析。

當建築與服務交織成藝術，首爾新羅酒店以連續8年奪下富比士五星的驚人實力，證明了奢華並非表象，而是對旅客需求的精準洞察與極致呵護。

在追求極致旅遊體驗的今日，飯店已不再只是單純的過夜場所，而是定義旅行深度的核心。2026年2月25日，全球旅遊權威《富比士旅遊指南》揭曉最新年度評鑑結果，首爾新羅酒店再度展現驚人的經營實力，連續8年榮獲五星殊榮。這項紀錄不僅刷新韓國觀光業的歷史，更讓首爾新羅酒店成為韓國目前唯一持續獲此最高等級肯定的飯店。隸屬於三星集團旗下的新羅酒店集團，長期以來將首爾據點定位為品牌旗艦，透過軟硬體的完美結合，成功在競爭激烈的亞太飯店市場中脫穎而出。

▲首爾新羅酒店八度蟬聯《富比士旅遊指南》五星殊榮，成為韓國唯一入選飯店。圖／新羅酒店提供；窩客島整理



嚴苛900項指標考驗 首爾新羅酒店榮膺富比士五星國際代表

能獲得《富比士旅遊指南》的青睞絕非易事，該機構以嚴謹的實地考察制度聞名，針對全球頂級飯店進行全方位評比。評分標準多達900項指標，內容橫跨客房、休閒設施品質、服務品質以及整體營運表現。首爾新羅酒店在這些指標中皆取得穩定且出色的均衡表現，因此受邀以「國際代表」身分出席於摩納哥舉行的高峰會。在全球僅有51家飯店能獲得此指定資格，這代表首爾新羅酒店的卓越服務已獲得國際公認，成為全球奢華服務的典範。

▲首爾新羅酒店客房設計優雅大器，提供旅客靜謐的休憩空間。圖／新羅酒店提供；窩客島整理

洞悉旅客需求的藝術 量身打造韓國奢華飯店服務靈魂

首爾新羅酒店之所以能長年立於不敗之地，核心競爭力在於其「預判式服務」。根據《富比士旅遊指南》的評價，該酒店能主動洞悉並精準滿足每位旅客的獨特需求。從旅客在訂房、入住到住宿期間的各項流程，乃至最後的退房手續，服務團隊都能根據每位旅客的目的與實際情境精準調整。這種將住宿、餐飲與身心療癒視為完整旅程的整合式理念，讓服務與空間不再各自運作，而是共同構成完整的極致旅宿體。

▲首爾新羅酒店大廳壯觀的裝置藝術，展現品牌對美學的極致追求。圖／新羅酒店提供；窩客島整理



獲國際政要信賴 首爾新羅酒店橫掃 La Liste 世界千大飯店榜單

除了富比士的肯定，首爾新羅酒店在國際間的權威評比中亦是常勝軍。2025年，在法國知名評比機構 La Liste 發布的「世界千大飯店」榜單中，首爾新羅酒店成為韓國排名最高的飯店。此外，它亦是該屆唯一入選「全球200大飯店」的韓國酒店。正因為其卓越的營運實力與專業標準，讓該酒店長年深受各國政要與重大國際活動信賴，成為多場領袖峰會與國際盛會的指定場地，鞏固其作為韓國代表性奢華飯店的地位。

從首爾走向世界 三星集團新羅飯店體系布局越南與中國

首爾新羅酒店的成功並非偶然，而是基於一套長期耕耘並穩健實踐的服務理念。飯店方強調，連續8年獲獎反映的是長期累積的結果，未來仍將致力於提供可信賴的高品質服務。現在，這套成熟的營運模式正準備穩步拓展全球版圖。新羅酒店集團除了目前在韓國、中國與越南擁有的21家飯店據點外，也正積極推展新的開發計畫。繼西安新羅匯紋酒店開幕後，集團也籌備於中國鹽城及越南河內開設新據點，將源自首爾的服務理念延伸至各地，讓全球旅客都能享有水準一致的奢華體驗。

▲首爾新羅酒店揉合傳統與現代建築之美，夜晚景致更顯奢華動人。圖／新羅酒店提供；窩客島整理

首爾新羅酒店蟬聯《富比士旅遊指南》五星殊榮

2026年2月25日發布

首爾新羅酒店連續8年獲得五星評鑑，並受邀以「國際代表」身分參加於摩納哥舉行之高峰會 。

首爾新羅酒店 (The Shilla Seoul)

所屬集團：三星集團旗下新羅酒店集團

官方網站：https://www.shillahotels.com/mbl/mblAboutShilla.do?lang=en