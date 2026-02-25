大直LOPIA要開了！LOPIA美麗華店更大間，樂比亞8大必買推薦先看。

日本人氣超市LOPIA插旗大直美麗華！台北第2間門市規模更勝南港店，大直人敲碗快開幕。

大直人等到LOPIA超市了！近期大爆紅的日本連鎖超市LOPIA，不只有各式各樣日本好物和現做熟食區，自從插旗台灣以來便成為人氣購物選擇。近日更因為會在社群海巡的總經理和網友互動留下極高的好評。如今，台北繼南港Lalaport之後，第二間LOPIA台北門市選在大直美麗華進駐，並預告比南港店規模再大一圈，等於引進的商品更多、更好逛、更好買。此消息一出讓不少大直人敲碗快開幕，為在地日常採買清單又多了一個超強選項。



▲爆紅日本超市LOPIA樂比亞即將開到大直美麗華。(攝影：鄭雅之)

▲LOPIA樂比亞店內提供各種當日現作熟食。(攝影：張人尹)





LOPIA大直美麗華插旗

源自日本神奈川縣的LOPIA，最初是以高品質肉舖起家，因此店內對於肉質的堅持與親民價格，始終是品牌的靈魂核心。這裡最特別的地方在於營造出熱鬧繽紛的日本祭典氛圍，每一間分店都會根據在地文化微調，展現獨特的個店主義。超市內專注於極致的生鮮與熟食饗宴，完全不販售任何生活雜貨，這種職人精神讓喜愛精緻日本食材的民眾，不需要飛出國就能享受同步的鮮度，每到假日總能吸引滿滿的排隊人龍前來朝聖。目前LOPIA大直美麗華門市已經圍上施工看板，讓人期待不已。



▲LOPIA樂比亞必買推薦「黑毛和牛」，價格與品質的平衡感極佳。(攝影：張人尹)





LOPIA必買鮮食推薦

在等待LOPIA大直店正式開幕的同時，先來看看有哪些是LOPIA必買推薦。首推就是連總經理都掛保證的「黑毛和牛」，價格與品質的平衡感極佳。而熟食區的「爆量系壽司」更是經典，肥美魚料厚到完全蓋住醋飯，是許多常客進店必拿的品項。此外，那盤鋪滿巨型蟹味棒的「現烤披薩」，還有份量十足的整尾鰻魚玉子丼飯，視覺震撼度與美味程度絕對能征服全家人的胃，是每次造訪都不容錯過的超市美食代表，更是社群打卡熱點。



▲LOPIA爆量系壽司也是店內人氣必買之一。(攝影：張人尹)





LOPIA必買甜點推薦

除了肉品與熟食，LOPIA的甜點櫃更是充滿驚喜。像是被網友譽為一生推的「厚治函館布丁」，口感絲滑濃郁且香氣十足。另外還有曾獲日本金賞肯定的「北海道焦香起司蛋糕」，以及擁有義大利血統的冷凍「提拉米蘇」，每一款甜點的水準都直逼專賣店。這些甜點的高CP值讓它們成為貨架上的斷貨王。在大直店開幕前，建議大家先鎖定這些推薦清單，屆時才能迅速把這些超人氣的日本美味通通掃回家。



▲LOPIA販售日本各地人氣水果。(攝影：張人尹)









LOPIA大直美麗華店

地點：臺北市中山區敬業三路22號，大直美麗華

開幕時間：尚未公布





LOPIA 日本超市必買推薦清單

A5 黑毛和牛： 肉舖起家的核心強項，油花極致細膩且價格比一般百貨超市更具競爭力。

爆料系握壽司： 以份量豪邁著稱，生魚片厚度驚人，鮭魚、干貝等魚料幾乎蓋過底下的醋飯。

巨型蟹味棒披薩： 店內現烤的人氣王，鋪滿厚實的蟹味棒，是高 CP 值的家庭聚餐首選。

多田工房維也納香腸： 日本配方、台灣製造，口感脆彈爆汁，是許多主婦指名回購的加工肉品。

自家製厚治布丁： 總經理親自監修，口感綿密濃郁，被譽為完全不輸甜點專賣店的超市神級甜點。

北海道焦香起司蛋糕： 曾獲得日本金賞肯定，起司味濃厚紮實，是甜點櫃的斷貨常客。

冷凍提拉米蘇： 義大利進口且份量超大，口感豐富有層次，是非常受歡迎的派對甜點。

整尾鰻魚玉子丼： 豪邁放入一整尾鰻魚，視覺效果震撼，是熟食區極具代表性的飽足系餐點。

等待開幕前先來看最新話題！

推薦閱讀：7-11蠟筆小新集點！81款蠟筆小新睡衣派對周邊，屁屁滑鼠墊 妮妮兔子玩偶必買。

推薦閱讀：星巴克WBC經典賽周邊！棒球裝熊寶寶、變色馬克杯7款，最強應援收藏。

推薦閱讀：麥當勞優惠券現省2538元！麥當勞一起挺優惠券，買一送一挺棒球TEAM Taiwan。