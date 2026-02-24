矮袋鼠聯名春上布丁蛋糕！DINOTAENG提袋卡片免費送，矮袋鼠加價購一次入手。

春上布丁蛋糕DINOTAENG聯名蘋果蛋糕2月25日開賣，買蛋糕送提袋卡片，同步推出保冷袋果凍袋與蘋果豐收套組。

▲春上布丁蛋糕攜手DINOTAENG推出「蘋果蛋糕」系列與多款加價購週邊，2月25日起全台開賣。（攝影：張人尹）



▲春上布丁蛋糕聯名DINOTAENG，蛋糕搭配提袋貼紙小卡與手提旅行箱一次登場。（攝影：張人尹）

雙果香蘋果蛋糕亮相

▲春上布丁蛋糕「蘋果蛋糕」內餡加入蘋果果丁，表層點綴柑橘果丁呈現雙重果香。（攝影：張人尹）

買蛋糕送提袋卡片

▲春上布丁蛋糕提袋依區域推出QUOKKA BOBO野餐款與園丁款等版本。（攝影：張人尹）

DINOTAENG週邊齊發

▲春上布丁蛋糕推出DINOTAENG保冷袋果凍袋與手提旅行箱等加價購商品。（攝影：張人尹）



▲春上布丁蛋糕官網3月3日開賣「DINOTAENG蘋果豐收套組」，售價999元。（攝影：張人尹）





春上布丁蛋糕 DINOTAENG新品「蘋果蛋糕」

矮袋鼠聯名春上布丁蛋糕！這次春上布丁蛋糕攜手DINOTAENG推出全新「蘋果蛋糕」系列，除了新口味蛋糕，更有一系列加價購週邊小物，自2月25日起全台開賣，讓粉絲一次把療癒周邊提袋、貼紙、小卡、手提旅行箱通通搜集。春上布丁蛋糕這次呼應DINOTAENG主題，主打新口味「蘋果蛋糕」，延續品牌經典鬆軟綿密蛋糕體，內餡加入酸甜蘋果果丁，咬下就能吃到清脆果肉口感，表層再點綴柑橘果丁，堆疊出雙重果香層次，風味清爽不甜膩。外盒同步換上全新造型紙盒包裝，融入DINOTAENG角色元素，讓整體視覺更有春日果園氛圍。自2月25日起，凡購買一顆春上布丁蛋糕蘋果蛋糕，即可獲得DINOTAENG蛋糕提袋一只與造型卡片一張，款式隨機送完為止。提袋設計依區域推出4種不同版本，全台門市有QUOKKA BOBO野餐款，北中區為蘋果滾滾款，南區則是QUOKKA園丁款。讓粉絲在挑選蛋糕同時，也能順便蒐集不同角色圖樣。此次合作同步推出DINOTAENG多款加價購週邊，包括99元保冷袋，199元透明感果凍袋，以及399元手提旅行箱，此外門市單筆消費滿350元還可獲得貼紙一張。如果想要一次全部入手，3月3日14:00起官網開賣「DINOTAENG蘋果豐收套組」，售價999元，內含2顆蘋果蛋糕與完整角色週邊，想一次收藏的粉絲可以鎖定時間準備入手。

販售期間：2026年2月25日起開賣（售完為止）

販售門市：全台春上門市、全台春上快閃櫃、春上官方網站

販售價格：7吋 $185元/顆，購買一顆蘋果蛋糕即贈DINOTAENG蛋糕提袋一只與造型卡片一張（款式隨機）





春上布丁蛋糕 DINOTAENG週邊商品

活動日期：2026年2月25日起（售完為止）

聯名商品：

DINOTAENG 手提旅行箱，加購價399元／個

DINOTAENG 果凍袋，加購價199元／個

DINOTAENG 保冷袋，加購價99元／個





DINOTAENG滿額贈活動

活動日期 2026年2月25日起（售完為止）

活動內容 單筆消費滿350元即可獲得DINOTAENG貼紙一張（共兩款，隨機不挑款），贈完為止。





官網獨家「DINOTAENG蘋果豐收套組」

販售期間：2026年3月3日14點開賣

販售門市：春上布丁蛋糕官方網站

活動內容：999元即可獲得兩顆蘋果蛋糕、兩款蛋糕提袋、兩張造型卡片、兩張貼紙，DINOTAENG保冷袋一個、果凍袋一個以及手提旅行箱一個





▲購買春上布丁蛋糕「蘋果蛋糕」即送DINOTAENG蛋糕提袋與造型卡片各1份。（攝影：張人尹）



▲春上布丁蛋糕推出DINOTAENG保冷袋果凍袋與手提旅行箱等加價購商品。（攝影：張人尹）

