> 美食 > 矮袋鼠聯名春上布丁蛋糕！DINOTAENG提袋卡片免費送，矮袋鼠加價購一次入手。

矮袋鼠聯名春上布丁蛋糕！DINOTAENG提袋卡片免費送，矮袋鼠加價購一次入手。

tiger Walker 玩樂季DINOTAENG春上布丁蛋糕聯名
2026-02-24 17:41文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

編輯 張人尹

春上布丁蛋糕DINOTAENG聯名蘋果蛋糕2月25日開賣，買蛋糕送提袋卡片，同步推出保冷袋果凍袋與蘋果豐收套組。
矮袋鼠聯名春上布丁蛋糕！這次春上布丁蛋糕攜手DINOTAENG推出全新「蘋果蛋糕」系列，除了新口味蛋糕，更有一系列加價購週邊小物，自2月25日起全台開賣，讓粉絲一次把療癒周邊提袋、貼紙、小卡、手提旅行箱通通搜集。
▲春上布丁蛋糕攜手DINOTAENG推出「蘋果蛋糕」系列與多款加價購週邊，2月25日起全台開賣。（攝影：張人尹）
▲春上布丁蛋糕攜手DINOTAENG推出「蘋果蛋糕」系列與多款加價購週邊，2月25日起全台開賣。（攝影：張人尹）
▲春上布丁蛋糕聯名DINOTAENG，蛋糕搭配提袋貼紙小卡與手提旅行箱一次登場。（攝影：張人尹）
▲春上布丁蛋糕聯名DINOTAENG，蛋糕搭配提袋貼紙小卡與手提旅行箱一次登場。（攝影：張人尹）

雙果香蘋果蛋糕亮相

春上布丁蛋糕這次呼應DINOTAENG主題，主打新口味「蘋果蛋糕」，延續品牌經典鬆軟綿密蛋糕體，內餡加入酸甜蘋果果丁，咬下就能吃到清脆果肉口感，表層再點綴柑橘果丁，堆疊出雙重果香層次，風味清爽不甜膩。外盒同步換上全新造型紙盒包裝，融入DINOTAENG角色元素，讓整體視覺更有春日果園氛圍。
▲春上布丁蛋糕「蘋果蛋糕」內餡加入蘋果果丁，表層點綴柑橘果丁呈現雙重果香。（攝影：張人尹）
▲春上布丁蛋糕「蘋果蛋糕」內餡加入蘋果果丁，表層點綴柑橘果丁呈現雙重果香。（攝影：張人尹）


買蛋糕送提袋卡片

自2月25日起，凡購買一顆春上布丁蛋糕蘋果蛋糕，即可獲得DINOTAENG蛋糕提袋一只與造型卡片一張，款式隨機送完為止。提袋設計依區域推出4種不同版本，全台門市有QUOKKA BOBO野餐款，北中區為蘋果滾滾款，南區則是QUOKKA園丁款。讓粉絲在挑選蛋糕同時，也能順便蒐集不同角色圖樣。
▲春上布丁蛋糕提袋依區域推出QUOKKA BOBO野餐款與園丁款等版本。（攝影：張人尹）
▲春上布丁蛋糕提袋依區域推出QUOKKA BOBO野餐款與園丁款等版本。（攝影：張人尹）


DINOTAENG週邊齊發

此次合作同步推出DINOTAENG多款加價購週邊，包括99元保冷袋，199元透明感果凍袋，以及399元手提旅行箱，此外門市單筆消費滿350元還可獲得貼紙一張。如果想要一次全部入手，3月3日14:00起官網開賣「DINOTAENG蘋果豐收套組」，售價999元，內含2顆蘋果蛋糕與完整角色週邊，想一次收藏的粉絲可以鎖定時間準備入手。
▲春上布丁蛋糕推出DINOTAENG保冷袋果凍袋與手提旅行箱等加價購商品。（攝影：張人尹）
▲春上布丁蛋糕推出DINOTAENG保冷袋果凍袋與手提旅行箱等加價購商品。（攝影：張人尹）
▲春上布丁蛋糕官網3月3日開賣「DINOTAENG蘋果豐收套組」，售價999元。（攝影：張人尹）
▲春上布丁蛋糕官網3月3日開賣「DINOTAENG蘋果豐收套組」，售價999元。（攝影：張人尹）






春上布丁蛋糕 DINOTAENG新品「蘋果蛋糕」

販售期間：2026年2月25日起開賣（售完為止）

販售門市：全台春上門市、全台春上快閃櫃、春上官方網站

販售價格：7吋 $185元/顆，購買一顆蘋果蛋糕即贈DINOTAENG蛋糕提袋一只與造型卡片一張（款式隨機）


春上布丁蛋糕 DINOTAENG週邊商品

活動日期：2026年2月25日起（售完為止）

聯名商品：

  • DINOTAENG 手提旅行箱，加購價399元／個
  • DINOTAENG 果凍袋，加購價199元／個
  • DINOTAENG 保冷袋，加購價99元／個


DINOTAENG滿額贈活動

活動日期 2026年2月25日起（售完為止）

活動內容 單筆消費滿350元即可獲得DINOTAENG貼紙一張（共兩款，隨機不挑款），贈完為止。


官網獨家「DINOTAENG蘋果豐收套組」

販售期間：2026年3月3日14點開賣

販售門市：春上布丁蛋糕官方網站

活動內容：999元即可獲得兩顆蘋果蛋糕、兩款蛋糕提袋、兩張造型卡片、兩張貼紙，DINOTAENG保冷袋一個、果凍袋一個以及手提旅行箱一個

看更多春上布丁蛋糕 DINOTAENG聯名小物

▲購買春上布丁蛋糕「蘋果蛋糕」即送DINOTAENG蛋糕提袋與造型卡片各1份。（攝影：張人尹）
▲購買春上布丁蛋糕「蘋果蛋糕」即送DINOTAENG蛋糕提袋與造型卡片各1份。（攝影：張人尹）
▲春上布丁蛋糕推出DINOTAENG保冷袋果凍袋與手提旅行箱等加價購商品。（攝影：張人尹）
▲春上布丁蛋糕推出DINOTAENG保冷袋果凍袋與手提旅行箱等加價購商品。（攝影：張人尹）
▲春上布丁蛋糕提袋依區域推出QUOKKA BOBO野餐款與園丁款等版本。（攝影：張人尹）
▲春上布丁蛋糕提袋依區域推出QUOKKA BOBO野餐款與園丁款等版本。（攝影：張人尹）
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
有買一送一！屈臣氏Ｘ布丁狗 大耳狗13款加價購，捏捏球 大頭抱枕都要。
有買一送一！屈臣氏Ｘ布丁狗 大耳狗13款加價購，捏捏球 大頭抱枕都要。
編輯 鄭雅之
2026過年出國省錢攻略！Klook新春買一送一限定優惠，再加碼1折神券、台北101限定紅包袋。
2026過年出國省錢攻略！Klook新春買一送一限定優惠，再加碼1折神券、台北101限定紅包袋。
編輯 李維唐
25元吃全家霜淇淋！贅澤巧克力、哈蜜瓜霜淇淋奢華升級，5天買二送二寄冰。
25元吃全家霜淇淋！贅澤巧克力、哈蜜瓜霜淇淋奢華升級，5天買二送二寄冰。
編輯 鄭雅之
全台限量！Cheers氣泡水推「貓之日」限定包裝，拼出超療癒貓咪姿態，再抽太空艙跳台。
全台限量！Cheers氣泡水推「貓之日」限定包裝，拼出超療癒貓咪姿態，再抽太空艙跳台。
編輯 李維唐
開工全家咖啡買1送1！重量級咖啡分享壺買一送一，杜拜巧克力全家就有。
開工全家咖啡買1送1！重量級咖啡分享壺買一送一，杜拜巧克力全家就有。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊