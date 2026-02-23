星巴克WBC經典賽周邊！棒球裝熊寶寶、變色馬克杯7款，最強應援收藏。

隨著 2026 年 WBC 世界棒球經典賽即將熱血開打，全台球迷都已經準備好要為中華隊大聲應援。星巴克也看準這波棒球熱潮，特別在 2 月 25 日搶先推出全新的棒球主題系列商品，將經典的運動元素融入咖啡生活中。這次新品不僅有設計感十足的馬克杯，還有專為長時間觀賽設計的大容量冷水壺以及實用的尼龍袋與手機掛繩配件，就是要讓粉絲們從日常穿搭到辦公桌面，都能隨時展現對棒球的無限熱愛，一起迎接精彩的國際盛事。

▲星巴克強棒出擊迷你熊寶寶。穿上條紋制服的星巴克小熊，搭配精緻手套吊飾，絕對是球迷必收的超萌周邊。 ▲星巴克旗開得勝變色馬克杯。復古計分板設計具備感溫變色功能，一倒入熱水即刻點燃球場熱血氣氛。





經典賽必備熱血杯款收藏

這次最受矚目的亮點就是具備驚喜熱變效果的「旗開得勝馬克杯」，只要倒入熱水就能看見杯身圖案的奇妙變化，儀式感直接拉滿。考量到球迷在 WBC 賽事期間需要隨時補充水分，星巴克更推出了高達 64 盎司與 32 盎司的超大容量棒球生活冷水壺，讓大家在幫球員吶喊加油時，完全不用擔心口渴的問題。這些杯款不僅象徵著勝利與好運，簡約又不失動感的設計更是極具收藏價值，絕對是今年春天最具搜尋熱度的星巴克新品。

▲星巴克大容量棒球冷水壺。專為應援設計的 64 盎司與 32 盎司水壺，透明壺身印上經典縫線，補水也能很有型。





運動系質感配件打造應援穿搭風

除了實用的杯款之外，這次星巴克推出的生活休閒周邊也讓人心動不已。像是輕便耐用的「棒球生活尼龍手提袋」，無論是去球場看球或是平時採買都非常百搭。而最吸睛的莫過於穿上棒球服裝的「強棒出擊迷你熊寶寶」，軟萌模樣瞬間融化粉絲的心。此外，還有與應援文化完美結合的「強棒出擊手機掛繩組」，讓球迷能輕鬆帶著手機隨時記錄賽場上的精彩瞬間。這些充滿巧思的小物不僅讓生活更有質感，也成功將棒球魂無縫接軌到穿搭細節中。

▲星巴克WBC應援手機掛繩。附帶立體小棒球包與可愛 Bearista 夾片，是看棒球賽時解放雙手的時髦首選。





星禮程會員限定贈星回饋懶人包

為了讓大家買得開心又能拿回饋，星巴克在 3 月 7 日至 3 月 15 日期間，針對星禮程會員祭出超值的「棒棒贏星」活動。只要在活動期間到門市購買指定的棒球主題系列新品，單筆結帳滿 800 元，就可以額外獲得 10 顆星，而且優惠還可以累計，真的是誠意十足。隨著經典賽的氣氛越來越濃厚，這波活動無疑是給球迷們的最佳紅包，建議大家先列好採購清單，準時在上市當天前往搶購，幫自己的咖啡收藏增添一份最純粹的運動活力。

▲Taiwan 棒球馬克杯。杯身印有專屬 Taiwan 字樣與立體 Logo，搭配草皮綠內緣，是紀念賽事的必備單品。 ▲星巴克棒球生活系列。尼龍手提袋搭配變色馬克杯，用簡約大地色調與運動風妝點你的熱血午茶生活。

星巴克棒球主題系列周邊

上市日期： 2026 年 2 月 25 日

販售通路： 全台星巴克實體門市、線上門市

主題新品清單：

強棒出擊馬克杯：600 元（414 毫升）

旗開得勝馬克杯（熱變效果）：600 元（473 毫升）

64 盎司棒球生活冷水壺：980 元（1892 毫升）

32 盎司棒球生活冷水壺：880 元（946 毫升）

棒球生活尼龍手提袋：600 元

強棒出擊 MINI 熊寶寶：700 元

強棒出擊手機掛繩組：700 元





會員回饋活動

時間： 2026 年 3 月 7 日至 3 月 15 日

內容： 星禮程會員購買指定棒球新品，單筆滿 800 元額外獲贈 10 顆星（可累計）。







WBC棒球經典賽應援！

推薦閱讀：麥當勞優惠券現省2538元！麥當勞一起挺優惠券，買一送一挺棒球TEAM Taiwan。

推薦閱讀：應援WBC必搶小卡！7-11大巨蛋棒球主題店，聯名杯 限定閃卡周邊必入手。



