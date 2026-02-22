> 美食 > 台南牛肉湯推薦！苏·牛肉湯 溫體牛新鮮厚切，在地人私藏清單、每天售完就沒了。

台南牛肉湯推薦！苏·牛肉湯 溫體牛新鮮厚切，在地人私藏清單、每天售完就沒了。

2026-02-22
台南牛肉湯推薦必吃！台南東區崇德路「苏·牛肉湯」主打厚切溫體牛與蔬果清甜湯頭，在地人私藏名單。

說到台南牛肉湯推薦名單，對老饕而言從來不是單純早餐選項，而是一種日常儀式。位於台南市東區崇德路的「苏·牛肉湯」，正以蔬果清甜湯頭與厚切溫體牛肉，在競爭激烈的台南牛肉湯市場中開闢出屬於自己的風味座標。不同於清晨限定名店，這裡從中午營業至夜晚，讓更多人能在不同時段品嚐當日現宰溫體牛的鮮甜。
▲台南東區美食「苏·牛肉湯」主打溫體牛現切現燙，成為台南牛肉湯推薦名單新寵（攝影：蕭芷琳）

台南東區美食推薦「苏·牛肉湯」在地人私藏名店！

走進台南市東區崇德路，少了觀光區的喧鬧，多了生活感的踏實。「苏·牛肉湯」沒有浮誇裝潢，只有一座熱氣蒸騰的料理台與俐落刀工。每日選用來自善化的國產溫體牛，依部位細緻拆解，確保肉質狀態維持最佳鮮度。與許多清晨限定的台南牛肉湯不同，店家營業時間橫跨中午與夜晚，不過每天數量有限、售完為止。
▲台南東區崇德路美食「苏·牛肉湯」以簡約店面呈現職人精神（攝影：蕭芷琳）

「苏·牛肉湯」的核心靈魂，是那鍋不靠人工甘味劑的湯頭。大量牛大骨搭配時令蔬果慢火熬煮，入口先是自然果香清甜，隨後牛骨醇厚緩緩鋪陳。整體風味乾淨不燥，能襯托溫體牛本身的肉脂香氣。同時，與一般薄切牛肉不同，「苏·牛肉湯」選擇較具份量的厚切手法。滾燙湯頭沖淋瞬間，鮮紅肉片轉為粉嫩色澤，鎖住肉汁。入口先感受紮實咀嚼感，接著是溫體牛特有的軟Ｑ與鮮甜。
▲台南牛肉湯推薦名店「苏·牛肉湯」以職人精神累積口碑
▲台南牛肉湯厚切口感紮實帶汁，展現溫體牛最佳狀態（攝影：蕭芷琳）

除了牛肉湯本身，副食與熱炒同樣吸睛。「牛肉肉燥飯」以牛豬比例調配，滷至膠質豐富，鹹甜平衡中帶淡雅中藥香氣。在台南牛肉湯百家爭鳴的版圖裡，「苏·牛肉湯」選擇以穩定與原味為核心。沒有過度包裝，只有每日對肉質與湯頭的細膩把關。當熱氣在碗中緩緩升起，那不只是補充體力的一餐，而是一種屬於府城的生活節奏。
▲台南牛肉肉燥飯膠質豐富，是牛肉湯最佳搭配（攝影：蕭芷琳）

地址：臺南市東區崇德路686號
營業時間：12:00–22:00；週一公休

