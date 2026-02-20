初四接財神「黃金兩小時」流程別錯過！初四習俗要看，小心財氣全送鄰居。

2026 財富關鍵在初四！精準扔窮、守禁忌，別讓財神擦身而過。穩固居家財庫，才能卡位年度富貴，告別整年窮忙。

大年初四是決定你2026年到底是發財還是吃土的關鍵轉折點，因為這天是神明集體放假歸隊的接神日，如果沒做好準備小心窮神跟著你一輩子。這天最重要的任務就是要把家裡堆積三天的垃圾徹底清空，還要誠心誠意地把五路財神請進門，否則一整年的財富運勢可能就此卡關。如果你覺得去年運勢不順，那初四這天的開運儀式絕對是你翻身的最後機會。只要掌握正確的接神祕訣並避開毀掉運勢的恐怖禁忌，就能讓財神爺心甘情願住進你家，讓你從年頭旺到年尾。



▲家裡的財位是否飽滿、個人存款能否翻倍，初四這天針對居家財運的接神儀式。(AI製圖)





初四沒做這件事 小心窮神纏身

如果你想在2026年財源廣進，初四這天絕對不能懶惰，必須執行傳說中的扔窮任務，否則貧窮的晦氣會死死跟著你。初一到初三累積的垃圾就是窮氣的根源，如果不趁這天徹底清掃出門，家裡的財位就會被髒東西佔據。除了扔窮之外，全家人還得一起挑戰吃折羅，也就是把剩菜煮成大雜燴全部吃光。這不僅是為了環保，更是要向老天爺展現你守得住財庫的決心。這組開運組合拳要是沒做紮實，小心福氣和財運都會被你這天的懶散給徹底嚇跑。



▲初四必須執行扔窮任務，初一到初三累積的垃圾就是窮氣的根源，如果不趁這天徹底清掃出門，家裡的財位就會被髒東西佔據。(AI製圖)





初四守財與初五開源的差別

2026 年接財神掌握一條金律：初四守家宅，初五旺事業。正月初四的「接神」屬於居家個人的私房開運，核心在於搶先迎接眾神歸位、清空私宅晦氣，以確保年度財庫飽滿；而初五則是財神生日與商號開市，側重於職場業績與外部財源。簡單來說，唯有先在初四完成家中的「財位預約」並穩固根基，初五開工後才能順利引來旺盛的事業財源。



因此，如果你更在乎的是家裡的財位是否飽滿、個人存款能否翻倍，初四這天針對居家財運的接神儀式，絕對是你 2026 年不容錯過的翻身轉折點，畢竟先在家裡「留住財神」，才能在初五開工時「迎來財源」。



▲正月初四的「接神」屬於居家個人的私房開運，核心在於搶先迎接眾神歸位、清空私宅晦氣，以確保年度財庫飽滿。(AI製圖)





初四接財神爺步驟、注意事項

想讓五路財神在初四晚上準時報到，你的供品和儀式感一定要比別人更專業才行，否則財神爺只會去鄰居家。接神流程首重誠意，必須準備有頭有尾的全魚與象徵步步高升的發糕，還要記得打開全家門窗迎接氣場。最關鍵的祕技是在家中點亮所有燈火，讓家裡看起來前途光明，這樣財神才不會迷路。如果這時候你表現得太吝嗇或家裡冷冷清清，財神爺會覺得這戶人家沒福氣而轉身離去。只要做好這些細節，就能在競爭激烈的搶路頭大戰中勝出，把一整年的金銀財寶通通領回家。



▲接神流程首重誠意，必須準備有頭有尾的全魚與象徵步步高升的發糕，還要記得打開全家門窗迎接氣場。(AI製圖)





踩到這初四禁忌直接讓你衰到年底

初四這天有些行為簡直是運勢殺手，如果你不信邪硬要挑戰，小心衰運直接纏身讓你倒霉到年底。最恐怖的禁忌就是在廚房吵架或是衣冠不整，因為灶神回歸看到這景象會直接在你的功過簿上大扣分。此外這天絕對不能出遠門，因為灶神點名如果找不到人，祂會認為你不重視家運而收回保佑。傳統上更忌諱在這天動用針線，否則未來的一年裡你會發現自己處處與人針鋒相對且小人不斷。為了保住一整年的平安順遂，明天請務必乖乖待在家裡，用最敬畏的心情迎接眾神歸位。



▲初四傳統上更忌諱在這天動用針線，否則未來的一年裡你會發現自己處處與人針鋒相對且小人不斷。(AI製圖)







想要在初四這天成功「搶路頭」，把五路財神請進家門坐鎮，流程絕對不能馬虎，照著做就能讓你 2026 年財氣滿滿

2026 初四接五路財神：最強開運流程

第一步：黃金時間要抓準

雖然初五才是財神生日，但內行人都會在初四晚上（即初五子時）提前迎接。

最佳時間： 2026 年 2 月 11 日（初四）晚間 21:00 至 23:00 之間。

心理準備： 保持心情愉悅，全家人一起參與，氣場越旺財神越愛。



第二步：供品清單有玄機

財神爺喜歡甜食與大氣的排場，準備供品時記得「有頭有尾」與「發」的諧音。

三牲： 全雞、全豬、全魚（魚絕對不能斷頭斷尾，象徵財富年年有餘）。

五果： 鳳梨（旺來）、柑橘（大吉）、香蕉（招財）、蘋果（平安）、棗子（早發）。

甜點： 發糕（發財必備）、年糕、紅棗、桂圓、糖果。

茶酒： 清茶三杯、小酒三杯。

金紙： 壽金、刈金、五路財神金、元寶。



第三步：場地佈置與儀式流程

環境： 將家中燈火全部點亮，打開大門與窗戶，讓財氣流通。

方向： 在家門口或神明廳擺設香案，面向大門外或當年的財位方向。

點香： 每人三炷香，由家中經濟支主祭。

禱告詞： 誠心唸出：「信士/信女（姓名）、住址，今日農曆正月初四，虔誠準備豐盛供品，恭迎五路財神與眾神駕臨。祈求財神爺保佑全家 2026 年財源廣進、生意興隆、小人退散、貴人扶持。」

敬酒： 祭拜過程中需倒酒三次。



第四步：化金與分財

燒化： 香燒至二分之一或三分之二時，即可拿取金紙向財神拜三拜，隨後焚化。

收供品： 燒完金紙後即可撤收供品。

分財氣： 儀式結束後，將祭拜過的糖果、發糕分給全家人吃。這在民俗中稱為**「吃甜頭」**，代表全家人一起分享新年的財富。





接財神 3 大致命禁忌千萬別犯！

禁忌一：吝嗇小氣。 拜完後的供品一定要大方分享。傳說財神不進自私門，這天越是大方招待親友，財運越旺。

禁忌二：負能量爆發。 儀式進行時絕對不能吵架、抱怨或哭泣，否則會把剛進門的財神爺直接「嚇跑」。

禁忌三：環境陰暗。 接神時家裡若昏暗無光，財神會找不到路進來，記得把玄關跟客廳的燈開到最亮。









初四開運習俗 必做清單

下午接灶神（15:00-17:00）：

在廚房準備甜食（糖果、糕點），讓灶神回歸時心情大好。誠心點香，保佑全家來年衣食無缺。

在廚房準備甜食（糖果、糕點），讓灶神回歸時心情大好。誠心點香，保佑全家來年衣食無缺。 深夜接財神（21:00-23:00）：

這就是俗稱的「搶路頭」，準備全魚、發糕與財神金。打開門窗、點亮全家燈火，迎接五路財神入家門。

這就是俗稱的「搶路頭」，準備全魚、發糕與財神金。打開門窗、點亮全家燈火，迎接五路財神入家門。 全家吃「折羅」：

將初一至初三的剩菜煮成大雜燴，寓意勤儉守財、財不外流。

將初一至初三的剩菜煮成大雜燴，寓意勤儉守財、財不外流。 徹底「扔窮」：

將過年累積三天的垃圾一次清空，象徵把貧窮晦氣通通送走。

將過年累積三天的垃圾一次清空，象徵把貧窮晦氣通通送走。 分享甜頭：

祭拜後的糖果、甜點分給家人或親友吃，代表共享財氣、好運加倍。





初四地雷禁忌 千萬別做

忌出遠門：

這天灶神要點名，全家人待在家中，代表這一年「守得住家、聚得財」。

這天灶神要點名，全家人待在家中，代表這一年「守得住家、聚得財」。 忌在廚房裸露或吵架：

廚房是灶神神位所在，大聲爭吵或行為不雅會觸怒神明，影響家運。

廚房是灶神神位所在，大聲爭吵或行為不雅會觸怒神明，影響家運。 忌用針線：

避免「針鋒相對」產生口舌是非，也有傳說這天動針線會讓未來一年辛苦勞碌。

避免「針鋒相對」產生口舌是非，也有傳說這天動針線會讓未來一年辛苦勞碌。 忌吝嗇拒客：

這天若有親友拜訪，一定要熱情款待。財神不進自私門，大方的人才有財運。

這天若有親友拜訪，一定要熱情款待。財神不進自私門，大方的人才有財運。 忌打破器物：

若不慎打破碗盤，必須說「歲歲平安」，並用紅紙包好，隔日（初五）再丟棄。

若不慎打破碗盤，必須說「歲歲平安」，並用紅紙包好，隔日（初五）再丟棄。 忌心神不寧：

接神儀式時忌諱心不在焉或沒人在家，誠意不足會讓福氣打折扣。







2026春節必知注意事項！

推薦閱讀：2026馬年12生肖桃花運總盤點！屬雞紅鸞星動想婚了，屬兔天喜加持這幾個月脫單最旺。

推薦閱讀：2026馬年運勢全攻略！專家示警這3件事絕不能急，5 大地雷掌握「穩定感」關鍵字讓好運翻倍。

推薦閱讀：2026春節前大轉運！5生肖財運事業雙爆發，屬蛇抓準獲利良機，屬馬貴人相助谷底翻身。