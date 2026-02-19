桃園走春景點推薦5選！全台唯一自強號土地公廟、土地公博物館、財寶金隧道，桃園祈福招財景點一次收。

春節走春玩桃園景點5選！春節連假期間來桃園走春，不能錯過桃園當地超有特色的祈福景點，這次窩客島幫你整理5大桃園走春景點，從全台唯一自強號土地公廟、土地公博物館，到招財祈福必去的威天宮財寶金隧道，以及迎富送窮廟的巨型五色筊杯打卡點等，都很適合春節間期間來朝聖，桃園走春祈福景點一次收進口袋。



▲春節5大桃園走春景點推薦！桃園自強號土地公、土地公博物館，桃園春節招財景點。



▲春節5大桃園走春景點推薦！桃園財寶金隧道、巨型五色筊杯打卡點，桃園春節招財景點。





桃園走春必訪特色土地公：自強號土地公廟、桃園市土地公文化館

想要來趟特別的桃園走春行程，推薦先朝聖位在桃園楊梅的「自強號土地公廟」，將自強號列車車廂改造成土地公廟，車廂內土地公香爐、供桌、神位都有，也保留火車座椅，形成超獨特的復古打卡點，是全台唯一的火車土地公廟；桃園還有專為土地公打造的土地公博物館「土地公文化館」，展示歷代土地公神像、介紹海外與本土土地公文化，還有互動小遊戲，帶小孩來玩也很適合，免門票參觀，春節假期就來桃園。





自強號土地公廟 位置資訊

地址：桃園市楊梅區富全街1號

完整介紹由部落客「黑皮的天空」於窩客島分享：【楊梅富岡】台灣唯一恭奉在車廂的土地公





桃園市土地公文化館 位置資訊

地址：桃園市桃園區三民路一段100號

電話：03-336-6860

完整介紹由部落客「寶貝小飄」於窩客島分享：桃園 全台第一座以土地公主題的博物館在桃園 生動有趣的互動遊戲、精湛工藝的雕刻技術 福德修行 心誠則靈 桃園市土地公文化館



▲桃園走春拜拜必訪特色土地公廟！全台唯一自強號土地公廟，香爐、供桌、神位都有。



▲桃園走春必訪特色景點！專為土地公打造的土地公博物館「桃園市土地公文化館」。





桃園走春招財景點推薦：大溪迎富送窮廟、蘆竹海福宮、龜山威天宮

桃園走春祈福招財景點推薦！大溪迎富送窮廟以巨型五色筊杯打卡點，以及送窮儀式、求發財金聞名，是桃園求財運必訪財神廟；龜山威天宮為全台環保廟宇代表，有全台最大的關公像，還能走進金光閃閃的財寶金隧道，祈福拍照一次滿足；蘆竹海福宮則有金雞母、金元寶與3D彩繪牆超好拍，桃園3大走春求財景點全都要去。





大溪迎富送窮廟 位置資訊

地址：桃園市大溪區康莊路五段12巷18號

電話：03-388-9355

完整介紹由部落客「SISI人妻」於窩客島分享：大溪迎富送窮廟 ｜ 求發財金 做生意必拜 求財求工作來這就對了！ 通過巨型五色筊杯迎來好運





蘆竹海福宮 位置資訊

地址：桃園市蘆竹區濱海路一段499號

電話：0933-246-058

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：蘆竹海福宮必訪亮點｜桃園求財求運聖地，打卡3D彩繪牆、金雞母超吸睛





龜山威天宮 位置資訊

地址：桃園市龜山區大坑路三段150巷6弄1號

電話：03-3166455

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：【桃園景點】桃園威天宮／武財神廟～關聖帝君轉運龍銀發財金，臥佛、唐三藏取經去、諸葛孔明，環境優美，視野遼闊，不點香燒金紙，環保廟宇



▲桃園走春招財景點推薦！威天宮環保廟宇代表，有著全台最大關公像。



▲桃園走春招財景點推薦！蘆竹海福宮金光閃閃的財寶金隧道，可以走進去祈福招財。

2026桃園春節走春景點也要去

▲桃園走春招財景點推薦！大溪迎富送窮廟內的巨型五色筊杯打卡點必拍。

