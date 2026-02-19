> 旅遊 > 春節5大桃園走春景點推薦！桃園自強號土地公、土地公博物館，桃園春節招財景點。

春節5大桃園走春景點推薦！桃園自強號土地公、土地公博物館，桃園春節招財景點。

tiger Walker 玩樂季桃園景點2026春節走春景點
2026-02-19
桃園走春景點推薦5選！全台唯一自強號土地公廟、土地公博物館、財寶金隧道，桃園祈福招財景點一次收。

春節走春玩桃園景點5選！春節連假期間來桃園走春，不能錯過桃園當地超有特色的祈福景點，這次窩客島幫你整理5大桃園走春景點，從全台唯一自強號土地公廟、土地公博物館，到招財祈福必去的威天宮財寶金隧道，以及迎富送窮廟的巨型五色筊杯打卡點等，都很適合春節間期間來朝聖，桃園走春祈福景點一次收進口袋。

桃園走春必訪特色土地公：自強號土地公廟、桃園市土地公文化館

想要來趟特別的桃園走春行程，推薦先朝聖位在桃園楊梅的「自強號土地公廟」，將自強號列車車廂改造成土地公廟，車廂內土地公香爐、供桌、神位都有，也保留火車座椅，形成超獨特的復古打卡點，是全台唯一的火車土地公廟；桃園還有專為土地公打造的土地公博物館「土地公文化館」，展示歷代土地公神像、介紹海外與本土土地公文化，還有互動小遊戲，帶小孩來玩也很適合，免門票參觀，春節假期就來桃園。

自強號土地公廟  位置資訊

地址：桃園市楊梅區富全街1號
完整介紹由部落客「黑皮的天空」於窩客島分享：【楊梅富岡】台灣唯一恭奉在車廂的土地公

桃園市土地公文化館  位置資訊

地址：桃園市桃園區三民路一段100號
電話：03-336-6860
完整介紹由部落客「寶貝小飄」於窩客島分享：桃園 全台第一座以土地公主題的博物館在桃園 生動有趣的互動遊戲、精湛工藝的雕刻技術 福德修行 心誠則靈 桃園市土地公文化館

桃園走春招財景點推薦：大溪迎富送窮廟、蘆竹海福宮、龜山威天宮

桃園走春祈福招財景點推薦！大溪迎富送窮廟以巨型五色筊杯打卡點，以及送窮儀式、求發財金聞名，是桃園求財運必訪財神廟；龜山威天宮為全台環保廟宇代表，有全台最大的關公像，還能走進金光閃閃的財寶金隧道，祈福拍照一次滿足；蘆竹海福宮則有金雞母、金元寶與3D彩繪牆超好拍，桃園3大走春求財景點全都要去。

大溪迎富送窮廟  位置資訊

地址：桃園市大溪區康莊路五段12巷18號
電話：03-388-9355
完整介紹由部落客「SISI人妻」於窩客島分享：大溪迎富送窮廟 ｜ 求發財金 做生意必拜 求財求工作來這就對了！ 通過巨型五色筊杯迎來好運

蘆竹海福宮  位置資訊

地址：桃園市蘆竹區濱海路一段499號
電話：0933-246-058
完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：蘆竹海福宮必訪亮點｜桃園求財求運聖地，打卡3D彩繪牆、金雞母超吸睛

龜山威天宮  位置資訊

地址：桃園市龜山區大坑路三段150巷6弄1號
電話：03-3166455
完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：【桃園景點】桃園威天宮／武財神廟～關聖帝君轉運龍銀發財金，臥佛、唐三藏取經去、諸葛孔明，環境優美，視野遼闊，不點香燒金紙，環保廟宇

2026桃園春節走春景點也要去

推薦閱讀：2026桃園燈會亮點！13米旋轉飛馬、dtto friends樂園3大燈區，小提燈這樣領。

推薦閱讀：桃園日式市集！桃園神社紅白燈籠祭、御神籤DIY好運滾滾來，過年走春去。

推薦閱讀：桃園景觀餐廳爆紅！龍潭美食推薦 The畔 湖景第一排超美，純白系建築超好拍。

更多 走春必去桃園特色景點 照片：

