農曆初一習俗、初一禁忌小心破財！大年初一走春拜年、10大初一禁忌小心財運掃光光。

農曆初一習俗、初一禁忌須知！農曆大年初一是一年之始，在傳統習俗裡也代表「開運、求好彩頭」的一天，不只有走春、拜年等習俗，也要注意農曆初一禁忌有哪些，以免不小心犯記漏財、倒財運，影響2026年一整年運勢、財運，窩客島幫你整理農曆初一習俗、初一禁忌，讓你知道農曆初一該做什麼，以及不能做的禁忌一次全搞懂。



▲農曆初一禁忌攻略！10大初一禁忌做了破財窮整年，大年初一習俗一次看。(攝影：張人尹)

農曆初一走春拜年討喜氣

大年初一最重要的習俗活動就是走春拜年，穿上象徵吉祥的新衣，踏出家門向親友長輩賀年、說吉祥話，互相分享喜氣與福氣，許多人也會到廟宇拜拜，搶頭香、點平安燈，祈求神明保佑一整年的平安順遂。



▲漫步在陽明公園的粉紅隧道下，抬頭就能看見鮮紅的山櫻花與八重櫻交織，過年期間來這踏春最有喜氣感。

農曆初一晨起吃齋積累一年福報

大年初一許多家庭保有清晨吃齋傳統，因傳統民間盛傳「初一早吃菜，恰贏吃一年齋」，「齋」與「災」諧音，吃齋也象徵著「洗淨災禍」，為新的一年積累福報、功德，除了清淡的齋飯，餐桌上少不了發糕與長年菜，分別代表「步步高升」與「長命百歲」，不過要避免吃稀飯，以免窮整年。



▲農曆初一禁忌攻略！10大初一禁忌做了破財窮整年，大年初一習俗一次看。（攝影：張人尹）

農曆初一禁忌做錯整年財運全沒

為了確保好運、財運不流失，大年初一有許多不可以做的禁忌，初一這天家裡的塵土都被視為「財氣」，所以農曆初一不能掃地、不能倒水，以免把財運都掃出門，此外，由於水神的生日就在初一、初二，而且洗與喜諧音，大年初一也不能洗衣服、洗澡，以免把洗掉喜氣，傳統上建議這兩天先忍一忍，別急著洗頭或洗衣服。





農曆大年初一習俗

1、走春拜年：

大年初一要穿上新衣，到親朋好友家登門拜年，現今也流行到寺廟參拜搶頭香、求平安燈，祈求整年順遂。



2、吃長年菜與發糕：

象徵長命百歲與發財，初一早晨許多人會選擇吃素，傳統上有「年初一吃齋，勝過吃一年齋」的說法。



3、燃放炮竹：

雖然現在有環保與安全考量，但傳統上是為了驅趕「年獸」並營造熱鬧氣氛，象徵開春大吉。





農曆大年初一禁忌

1、不可掃地、倒垃圾

傳說會把家中的「財氣」掃出門，如果非掃不可，要「由外往內」掃。



2、不可洗頭、洗衣

水神的生日在初一、初二，且「髮」與「發」同音，洗頭被認為會洗掉財運。



3、不可催人起床

被催促的人整年都會在匆忙、被驅趕的壓力下度過。



4、不可睡午覺

賴床的話、可能整年就很有可能會懶散，也把好運氣都睡光。



5、不可吃稀飯

古代貧窮人家才吃稀飯，初一吃稀飯象徵未來一年可能「求財艱難」。



6、不可動刀剪、針線

刀剪易引發口舌是非或血光之災；針線則會讓未來一年勞碌辛苦。



7、不可打破東西

打破碗盤象徵「破運」。萬一打破了，要趕快說「歲歲（碎碎）平安」。



8、不可吃藥

除非是慢性病或急症，否則傳統認為初一吃藥會讓身體一整年都病痛不斷。



9、不可討債

過年期間討債或被討債，都會導致雙方整年為錢所困。



10、不可說喪氣話

嚴禁罵人、說「死」、「輸」、「窮」等字眼，要多說吉祥話。

春節連假走春行程推薦

推薦閱讀：6米高史努比甜甜圈點燈！7大漁港變史努比樂園，屏東最萌夜景要拍。



推薦閱讀：2026桃園燈會亮點！13米旋轉飛馬、dtto friends樂園3大燈區，小提燈這樣領。



推薦閱讀：超人力霸王現身高雄！2026高雄冬日遊樂園盛大開幕，15公尺高超人力霸王帥氣登場。