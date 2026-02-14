全台7大浪漫景點！ 療癒山林、夕陽海景、城市夜色全滿足，情人節約會必看。

情人節快樂！精選全台7大浪漫聖地，從山林溫泉、海景夕陽到城市夜景，現在出發都來得及。

情人節到來，若還沒想好要去哪裡慶祝，與其在大排長龍的餐廳人擠人，不如來場說走就走的小旅行！這篇精選全台7大約會聖地，山林裡的靜謐溫泉、夢幻的海景夕陽，或是城市裡的浪漫夜色，這份清單都找得到！現在立刻出發，留下獨一無二的甜蜜回憶。



▲情人節還沒安排，現在出發絕對來得及！精選全台7大約會聖地，來場說走就走的浪漫冒險。（部落客：優尼太太）

▲不想跑遠，城市裡也藏著許多浪漫、放鬆的秘密基地，等你與另一半一起細細探索。（部落客：Jason‘s Life）

走入山林療癒身心：宜蘭太平山鳩之澤溫泉、台中薰衣草森林

想久違的逃離都市喧囂，在山林間享受二人的靜謐時光，這兩處景點是絕佳首選。「鳩之澤溫泉」以夢幻體驗著稱，可以在「台版冰島藍湖」美譽的淡藍色泉水中，感受被山谷綠意環抱的溫暖，徹底放鬆平日的疲憊，還能與另一半一起體驗有趣的溫泉煮蛋，在歡笑中度過療癒時刻；「台中薰衣草森林」則是最浪漫的選擇，在林間步道漫步、欣賞四季盛開的花田，或是在森林盪鞦韆上拍照打卡，都彷彿置身童話世界般夢幻，讓情感悄悄升溫。





鳩之澤溫泉

地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號

電話：03-9770766

更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：宜蘭太平山親子旅遊景點 ▶ 鳩之澤溫泉 ▶ 煮溫泉蛋、泡溫泉一次滿足 翠林幽谷猶如在日本 露天spa池│湯屋│裸湯 太平山泡湯秘境!





薰衣草森林

地址：台中市新社區中興街20號

電話：04-25931066

更多介紹可見「優尼太太」文章：台中市新社區台中親子景點》巨大「阿尼斯特」出沒！小小主廚的森林料理_薰衣草森林



▲擁有夢幻藍色泉水的「鳩之澤溫泉」，以及色彩繽紛的「薰衣草森林」，皆是情人節療癒身心的最佳約會提案。（部落客：靜怡＆大顆呆、優尼太太）

眺望浪漫夕陽海景：台中高美濕地、高雄旗后燈塔、金樽遊憩區

說起約會聖地，怎麼能錯過絕美夕陽！「台中高美濕地」被譽為一生必遊絕景，沿著蜿蜒木棧道走向海中央，看著漸落的夕陽將溼地染成金黃，畫面唯美得令人屏息，因此也讓無數佳偶，選在高美濕地締結婚約、拍攝幸福婚紗照；位在港都的「旗后燈塔」，則以純白色的異國風建築最為吸睛，不僅能俯瞰高雄港的壯闊海景，入夜後的百萬夜景同樣必收藏；若偏愛寧靜氛圍，「金樽遊憩區」獨特的陸連島景觀與純淨沙灘最為合適，與情人一起共度慢步調的私密時光。





高美濕地

地址：臺中市清水區美堤街

電話：04-26565810

更多介紹可見「紫色微笑」文章：台中高美濕地半日遊》一生至少必遊一次美景，絕美夕陽｜木棧道開放時間、停車行程規劃，濕地潮汐時刻





旗后燈塔

地址：高雄市旗津區旗下巷34號

電話：07-5715021

更多介紹可見「Jason‘s Life」文章：【高雄旗津│景點】高雄燈塔(旗津旗後燈塔)。全新開放燈塔參觀，Shoreline Coffee & Roaster遠瞰旗津海岸線





金樽遊憩區

地址：臺東縣東河鄉七里橋11號

電話：089-841520

更多介紹可見「SHINYBAN‘s Life」文章：FOOD｜台東東河—金樽咖啡｜擁有絕美海景的旅行中繼站



▲登上旗后燈塔，能將壯闊市景與海景盡收眼底；而台東金樽白沙灣則擁有綿延的蔚藍海岸線，看海景、吹海風都是極致的浪漫享受。（部落客：Jason‘s Life、SHINYBAN‘s Life）

▲被譽為「一生必遊之地」的台中高美濕地，夕陽餘暉將天空、濕地渲染成金黃色調，無論是漫步木棧道或赤腳踩水，都能拍出二人最唯美的逆光剪影。（部落客：紫色微笑）

漫遊城市光影夜色：台北大稻埕碼頭貨櫃市集、台南河樂廣場

不想長途拔涉，城市的光影與水色同樣能營造極致的約會氛圍。「大稻埕碼頭貨櫃市集」結合美食、美酒與河岸夕陽，在貨櫃屋的燈光下享用美食，是都會情侶最 Chill 的約會首選；由世界級建築團隊打造的「台南河樂廣場」，將原本的中國城蛻變為絕美的親水潟湖，夜晚唯美的燈光倒影讓人忍不住駐足，非常適合在享用燭光晚餐後，沿著迴廊散步談心，感受城市中心難得的沁涼與浪漫。





大稻埕碼頭貨櫃市集

地址：臺北市大同區民生西路

電話：02-66057338

更多介紹可見「我的旅圖中during my journey」文章：《台北大同》PIER5大稻埕碼頭河岸特區 與唯美夕陽河岸相伴的貨櫃市集





台南河樂廣場

地址：臺南市中西區中正路343-20號

更多介紹可見「那倆人玩樂人生」文章：台南河樂廣場The Spring｜台南超人氣親子玩水好去處～

▲來到台北大稻埕碼頭，除了欣賞河畔的絕美落日，最精華的行程莫過於走進貨櫃市集，與另一半享受美食小吃，可說是城市裡最 Chill 的浪漫約會。（部落客：我的旅圖中during my journey）

▲在「台南河樂廣場」，情侶們可以在此脫下鞋子、捲起褲管踩水嬉戲，或是在迴廊間散步談心，都是相當浪漫的回憶。（部落客：那倆人玩樂人生）

戀情急速升溫！更多全台浪漫約會景點：

