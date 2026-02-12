特．好喝攜手GOAT山羊巔峰！動畫電影山羊巔峰 聯名周邊加價購，機能茶飲手搖杯開喝。

特．好喝攜手GOAT山羊巔峰推出機能茶飲與聯名周邊活動，從極電解柚沁蘇打到限量加價購與滿額贈一次整理。

▲特．好喝攜手GOAT山羊巔峰推出新春聯名企劃，結合機能茶飲與電影角色元素打造限定檔期。

3款機能茶飲亮相

▲本次特．好喝推出3款機能茶飲新品，以電影中不畏艱難直達巔峰的精神為靈感，將運動機能概念帶進手搖飲。

迎接2026馬年新春，手搖杯「特．好喝」攜手索尼影視娛樂全新的動畫電影「GOAT山羊巔峰」，自2月13日起推出期間限定聯名企劃。這次以電影中運動主題、不畏艱難的精神為靈感，將運動機能概念打造全新手搖飲，同步規劃限定活動與角色周邊加價購、免費送活動，讓粉絲在喝飲料的同時，也能感受電影氛圍與熱血氣氛。本次特．好喝以動畫「GOAT山羊巔峰」的運動主題，推出3款機能茶飲新品，「極電解柚沁蘇打」以葡萄柚果香搭配蘇打水，並添加電解質來源與卡曼橘凍，呈現酸甜清爽層次。「極酵素檸萃多提」以二窨二十茉茉莉茶搭配牛奶為基底，融合乳酸菌來源配方與檸檬果酸，打造升級版多多綠。另一款「極蛋白錫拿歐提」則以錫蘭紅茶與鮮奶為基底，加入植物性蛋白粉，帶出穀物香氣與厚實口感。





聯名周邊加價購

▲特．好喝推出二杯裝與四杯裝提架及GOAT運動毛巾，門市可依指定金額加價購。

限量活動多波開跑

▲特．好喝滿99元送GOAT紅包袋，3月9日起滿149元再送保冷袋。

特．好喝攜手山羊巔峰 周邊加價購資訊

除了飲品本身，特．好喝也同步在2/13起規劃多款「GOAT山羊巔峰」加價購商品。門市購買飲品可依指定金額加價購二杯裝飲料提架148元，四杯裝飲料提架168元，還有GOAT運動毛巾159元。飲料控、健身控則要買「搖搖環保杯」，採不鏽鋼材質，內附吸管與攪拌球，搭配軟橡膠提環與電影元素設計，活動期間可於門市加價購949元取得，所有周邊通通限量供應，要準時先搶。不只周邊小物，這次特．好喝再加碼限定優惠，即日起門市或外送平台單筆飲品消費滿99元，可獲得GOAT紅包袋1份。3月9日起單筆滿149元可獲得飲品保冷袋。此外，粉絲還要搶門「1元加購」限定活動，2月13日起單筆滿299元且含至少一杯機能茶飲，可用1元加購「盲包不鏽鋼冰塊」。2月23日起單筆滿149元或199元且含機能茶飲，可用1元加購「GOAT角色鑰匙圈」或隨機「高蛋白粉罐」，通通售完/送完為止。活動方式：2/13起，凡於門市現場購買飲品，即可依指定金額加價購買商品。加購資訊：二杯裝飲料提架，加價購 148 元四杯裝飲料提架，加價購 168 元GOAT 運動毛巾，加價購 159 元搖搖環保杯，加價購 949 元





