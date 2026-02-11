台北免費展覽推薦！免門票日本藝術大師前川強個展，60年經典作品回顧必逛。

台北免費展覽推薦！白石畫廊台北《前川強個展：1960－至今》回顧前川強60年創作生涯作品，各時期獨特立體麻布作品免費就能看。

日本藝術家前川強回個展在台北登場！白石畫廊台北近期推出《前川強個展：1960－至今》，本次展覽完整回顧前川強自1960年代以來的重要創作脈絡，現場可以近距離觀察前川強如何利用粗麻布呈現撕裂、皺褶等表現手法，從1960 年代早期創作、中期到晚期集大成作品，一次呈現其超過六十年的藝術探索歷程，展期即日起至2/13，免門票開放參觀，近期必逛台北免費展覽，快抓緊時間來內湖朝聖。



▲台北免費展覽推薦！白石畫廊台北展出《前川強個展：1960－至今》，呈現跨越半世紀的具體派藝術。(攝影：鄭亦庭)



▲台北免費展覽推薦！白石畫廊台北展間懸掛前川強麻布作品，可以近距離觀賞。(攝影：鄭亦庭)





台北展覽免門票參觀！日本藝術家前川強回顧個展

日本藝術家前川強以「粗麻布」作為最具代表性的創作媒材，透過撕裂、縫合與皺褶等方式，在畫面上形塑出充滿紋理與動態張力的表面，近距離觀看可以發現每件作品都向外突出，具有強烈立體感，並巧妙運用顏料與織物層疊，展現具體派強調「媒材本真性」的美學精神，白石畫廊展間內還能看到懸掛於空中的麻布作品，讓觀眾近距離欣賞藝術家在麻布上留下的線條痕跡，以及材質本身所蘊含的粗獷特性。



▲台北免費展覽推薦！近距離欣賞前川強以粗麻布打造的獨特視覺紋理。(攝影：鄭亦庭)





台北展覽一次看日本藝術家前川強各時期作品

本次展覽也能看到前川強中期作品，自1972年具體派解散後，前川強開始嘗試細質麻布，轉向低調色彩甚至完全不加顏料，直接展現麻布原始色澤，作品構圖也簡約化、幾何化，細密的褶皺從畫布浮現，營造出沈靜又富詩意的畫面，也有一展區以藍色系作品呈現，彷彿置身於空中俯瞰山脈、海洋和地貌，可以直接看到麻布、細膩的線條。



▲台北免費展覽推薦！前川強中期作品運用細質麻布，展現極致簡約且具幾何美感的構圖。(攝影：鄭亦庭)





台北免費展覽展出前川強3件全新作品

近年來前川強回歸粗麻布創作，並放大早期作品中的褶皺與凸起紋理，層次豐富的構圖體現其革新視覺語言的決心，使用大膽的藍、紅、黃顏料，使畫面充滿生命力，本次展覽中，藝術家也特別創作三件全新作，可以看到作品上層層推疊的麻布，以及使用紅、黃顏料用色的粗麻立體作品，展現藝術家成熟的創作風格，日本藝術家前川強回顧個展，帶你一次大師60年的創作軌跡，近就來台北內湖逛逛。



▲台北免費展覽推薦！日本藝術家前川強個展，特別展出3件全新作品。(攝影：鄭亦庭)



▲台北免費展覽推薦！前川強藍色系作品展區，不同於前期風格。(攝影：鄭亦庭)







白石畫廊台北展覽「前川強：1960－至今」

展覽地點：白石畫廊台北（臺北市內湖區基湖路1號）

展覽時間：即日起-2/13

展覽開放時間：11:00–19:00，週日一公休

台北免費展覽搭捷運就能到

