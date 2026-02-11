> 生活 > 台北免費展覽推薦！免門票日本藝術大師前川強個展，60年經典作品回顧必逛。

台北免費展覽推薦！免門票日本藝術大師前川強個展，60年經典作品回顧必逛。

tiger Walker 玩樂季台北展覽免費展覽白石畫廊
2026-02-11 11:30文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

台北免費展覽推薦！白石畫廊台北《前川強個展：1960－至今》回顧前川強60年創作生涯作品，各時期獨特立體麻布作品免費就能看。

日本藝術家前川強回個展在台北登場！白石畫廊台北近期推出《前川強個展：1960－至今》，本次展覽完整回顧前川強自1960年代以來的重要創作脈絡，現場可以近距離觀察前川強如何利用粗麻布呈現撕裂、皺褶等表現手法，從1960 年代早期創作、中期到晚期集大成作品，一次呈現其超過六十年的藝術探索歷程，展期即日起至2/13，免門票開放參觀，近期必逛台北免費展覽，快抓緊時間來內湖朝聖。

▲台北免費展覽推薦！白石畫廊台北展出《前川強個展：1960－至今》，呈現跨越半世紀的具體派藝術。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽推薦！白石畫廊台北展出《前川強個展：1960－至今》，呈現跨越半世紀的具體派藝術。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽推薦！白石畫廊台北展間懸掛前川強麻布作品，可以近距離觀賞。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽推薦！白石畫廊台北展間懸掛前川強麻布作品，可以近距離觀賞。(攝影：鄭亦庭)

台北展覽免門票參觀！日本藝術家前川強回顧個展

日本藝術家前川強以「粗麻布」作為最具代表性的創作媒材，透過撕裂、縫合與皺褶等方式，在畫面上形塑出充滿紋理與動態張力的表面，近距離觀看可以發現每件作品都向外突出，具有強烈立體感，並巧妙運用顏料與織物層疊，展現具體派強調「媒材本真性」的美學精神，白石畫廊展間內還能看到懸掛於空中的麻布作品，讓觀眾近距離欣賞藝術家在麻布上留下的線條痕跡，以及材質本身所蘊含的粗獷特性。

▲台北免費展覽推薦！近距離欣賞前川強以粗麻布打造的獨特視覺紋理。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽推薦！近距離欣賞前川強以粗麻布打造的獨特視覺紋理。(攝影：鄭亦庭)

台北展覽一次看日本藝術家前川強各時期作品

本次展覽也能看到前川強中期作品，自1972年具體派解散後，前川強開始嘗試細質麻布，轉向低調色彩甚至完全不加顏料，直接展現麻布原始色澤，作品構圖也簡約化、幾何化，細密的褶皺從畫布浮現，營造出沈靜又富詩意的畫面，也有一展區以藍色系作品呈現，彷彿置身於空中俯瞰山脈、海洋和地貌，可以直接看到麻布、細膩的線條。

▲台北免費展覽推薦！前川強中期作品運用細質麻布，展現極致簡約且具幾何美感的構圖。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽推薦！前川強中期作品運用細質麻布，展現極致簡約且具幾何美感的構圖。(攝影：鄭亦庭)

台北免費展覽展出前川強3件全新作品

近年來前川強回歸粗麻布創作，並放大早期作品中的褶皺與凸起紋理，層次豐富的構圖體現其革新視覺語言的決心，使用大膽的藍、紅、黃顏料，使畫面充滿生命力，本次展覽中，藝術家也特別創作三件全新作，可以看到作品上層層推疊的麻布，以及使用紅、黃顏料用色的粗麻立體作品，展現藝術家成熟的創作風格，日本藝術家前川強回顧個展，帶你一次大師60年的創作軌跡，近就來台北內湖逛逛。

▲台北免費展覽推薦！日本藝術家前川強個展，特別展出3件全新作品。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽推薦！日本藝術家前川強個展，特別展出3件全新作品。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽推薦！前川強藍色系作品展區，不同於前期風格。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽推薦！前川強藍色系作品展區，不同於前期風格。(攝影：鄭亦庭)


白石畫廊台北展覽「前川強：1960－至今」

展覽地點：白石畫廊台北（臺北市內湖區基湖路1號）
展覽時間：即日起-2/13
展覽開放時間：11:00–19:00，週日一公休

台北免費展覽搭捷運就能到

推薦閱讀：免門票中山站展覽！台北當代藝術館娜塔莎通蒂個展登場，必逛台北室內景點推薦。

推薦閱讀：華山展覽免費逛！大石曉規馬年祈願個展新作29件，免費拍笑臉招財貓 富士山。

推薦閱讀：大稻埕展覽免費入場！全糖株式會社特展昭和糖果店，放大版復古糖果盒超好拍。


更多 白石畫廊台北展覽「前川強：1960－至今」照片：

▲日本藝術家前川強以粗麻布為創作媒材，使用撕裂、縫合技術，每件作品都充滿層次分明的立體感。(攝影：鄭亦庭)
▲日本藝術家前川強以粗麻布為創作媒材，使用撕裂、縫合技術，每件作品都充滿層次分明的立體感。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽推薦！白石畫廊台北展出《前川強個展：1960－至今》，呈現跨越半世紀的具體派藝術。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽推薦！白石畫廊台北展出《前川強個展：1960－至今》，呈現跨越半世紀的具體派藝術。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽推薦！白石畫廊台北展出《前川強個展：1960－至今》，呈現跨越半世紀的具體派藝術。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽推薦！白石畫廊台北展出《前川強個展：1960－至今》，呈現跨越半世紀的具體派藝術。(攝影：鄭亦庭）

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
免門票台北展覽！內湖雙人展覽 日常小劇場，看火堆陶偶、幽默動物畫免費拍。
免門票台北展覽！內湖雙人展覽 日常小劇場，看火堆陶偶、幽默動物畫免費拍。
編輯 鄭亦庭
高美館2026年度展覽公開！亞洲首次英國觀念藝術教父大型回顧展，高美館必逛清單。
高美館2026年度展覽公開！亞洲首次英國觀念藝術教父大型回顧展，高美館必逛清單。
編輯 鄭亦庭
6大華山展覽寒假必逛！華山蜷川實花 七龍珠 蠟筆小新特展，票價、必買周邊一次看。
6大華山展覽寒假必逛！華山蜷川實花 七龍珠 蠟筆小新特展，票價、必買周邊一次看。
編輯 鄭亦庭
信義區展覽推薦7大必逛！富邦美術館特展、松菸咒術迴戰展，寒假展覽清單。
信義區展覽推薦7大必逛！富邦美術館特展、松菸咒術迴戰展，寒假展覽清單。
編輯 鄭亦庭
台北走春最強攻略！松菸「2026大過馬年」五大亮點一次看，咒術迴戰特展、小貓島集章療癒登場。
台北走春最強攻略！松菸「2026大過馬年」五大亮點一次看，咒術迴戰特展、小貓島集章療癒登場。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊