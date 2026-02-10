0元喝星巴克草莓星冰樂！只有2天星巴克買一送一，浪漫情人節優惠喝。

星巴克情人節買1送1連喝兩天！新品草莓系列新品與夢幻櫻花杯浪漫登場，快揪伴喝杯咖啡慶祝。

迎接浪漫的西洋情人節，大家最愛的星巴克買一送一又來了！這次特別選在情人節前夕2月12日與2月13日兩天，推出限定的買一送一優惠。只要在指定時段到門市，購買2杯大杯以上且口味一致的飲品，就能享有買一送一的甜蜜優惠。剛好搭上全新登場的粉紅草莓系列新品與超夢幻的櫻花限定外帶杯，快揪另一半在情人節前夕一起喝杯咖啡，感受粉嫩的幸福氛圍。



▲2/12、2/13星巴克買一送一優惠歡慶情人節，搭上最新「櫻花外帶杯款」更浪漫。

▲近全品項飲品都有星巴克買一送一，每人最多買二送二。(攝影：鄭雅之)





星巴克情人節買一送一限時兩天

情人節約會必喝的星巴克，這次大方送上連續兩天的咖啡優惠。從2月12日到2月13日的早上11點至晚上8點，只要點購2杯大杯以上，且冰熱與口味都一樣的飲料，其中1杯就由星巴克買單。無論是想喝濃郁的焦糖瑪奇朵，還是清爽的特選那堤，趁著這波買1送1搶先過節，絕對是省錢又貼心的浪漫首選。只要點購大杯飲品，還能用全新的櫻花杯裝載滿滿心意，讓視覺與味覺都超級享受。



▲星巴克情人節連2天推出買一送一優惠。





星巴克最新必喝推薦粉紅草莓星冰樂、草莓抹茶

除了買1送1之外，2月11日首波登場的新品更是吸睛亮點。粉紅草莓星冰樂特別加入粉紅吉利果凍與草莓奶霜，再灑上脆脆的餅乾碎片，多層次口感讓人一喝就愛上。另一款草莓風味抹茶那堤則巧妙揉合日本抹茶與清新果韻，酸甜交織的迷人風味非常迷人。這兩款飲品搭配期間限定的櫻花外帶杯，看著粉嫩花瓣在杯身飛舞，無論是在戶外野餐或是在辦公室忙碌，都能瞬間提升生活儀式感。



▲粉嫩雙主打「粉紅草莓星冰樂」與「草莓抹茶那堤」，星巴克春季必喝飲品推薦。

星巴克 情人節買一送一

活動時間：2026/02/12(四)-02/13(五)

活動內容：活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1、本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。不適用門市名單，請至不參與好友分享活動門市名單公告。

2、每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3、優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4、活動詳情依星巴克公告為主。





