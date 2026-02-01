儀式感拉滿！台北文華東方 Bencotto 情人節美饌開搶，加碼雙人貴賓芳療專寵另一半。

當浪漫不再只是形式，台北文華東方酒店將愛意幻化為舌尖上的義式美饌與杯中光影，更以屢獲殊榮的雙人芳療療程，為追求質感的愛侶們，在靜謐奢華的空間裡開啟一段修復身心且深層對話的感官旅程。

隨著名聲響亮的浪漫佳節即將到來，追求儀式感的都會男女已開始尋覓能完美封存愛意的節日方案。台北文華東方酒店今年再度展現其頂級奢華的款待之道，集結旗下的義大利餐廳、時尚酒吧以及屢獲殊榮的芳療中心，為愛侶們策劃了一場從味蕾延伸至身心靈的極致浪漫之旅。這場感官饗宴不僅是為了過節，更是為了在繁瑣的日常中，重新定義兩人專屬的優雅時光。



▲搶攻情人節浪漫過節商機，台北文華東方酒店 Bencotto 義大利餐廳擁有絕美約會氛圍。 圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

義式浪漫首選 Bencotto 情人節套餐

位於酒店 6 樓的「Bencotto」義大利餐廳，一向以優雅的開放式廚房與精緻的約會氛圍聞名。在情人節期間，主廚特別設計了情人節限定套餐，將義大利傳統的熱情與現代創意美學融合。每一道菜色皆精選頂級時令食材，透過層次分明的醬汁調味，讓每一口都彷彿置身於南歐的暖陽下。其中最受矚目的亮點，莫過於甜點主廚巧手特製的心型巧克力。這款甜點以牛奶巧克力甘納許為底，包裹酸甜清爽的覆盆子夾心，並利用覆盆子辣椒釉畫出亮麗鮮紅的愛心造型，微辛與香甜交織的口感，精準捕捉了愛情中驚喜且甜蜜的複雜滋味。



▲Bencotto 推出浪漫情人節套餐，精彩呈現一系列道地與創意兼具的義式美饌。 圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

▲主廚特製愛心造型甜點，以覆盆子夾心與辣椒釉綻放愛情多層次的酸甜滋味。 圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

M.O. Bar 微醺之夜譜寫白月光浪漫

若想為晚餐後的浪漫加溫，廣獲台北都會菁英青睞的「M.O. Bar」則是不可錯過的微醺聖地。在情人節期間，酒吧限時推出以愛情為名的系列調酒。包含清新如詩的「白月光 White Moonlight」，以純淨的色澤與優雅花香勾勒出愛情的純粹。而「伊甸園 Garden of Eden」則展現了繁花似錦的異國風情，讓人在入口的一瞬間，彷彿闖入神祕的愛情禁地。針對不飲酒的賓客，酒吧亦體貼準備了名為「硃砂痣 Lost Love」的無酒精特調，鮮紅欲滴的色澤與精緻的玫瑰點綴，讓每一位步入酒吧的佳侶，都能在光影交織的氛圍中，享受一段專屬兩人的神祕感官對話。

▲情人節限定無酒精特調「硃砂痣 Lost Love」，讓不飲酒的賓客也能盡興過節。 圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

雙人芳療專寵行程奢華舒放身心

除了味覺的享受，台北文華東方酒店「芳療中心」更為尋求極致放鬆的情侶提供了避世之選。這座連續多年榮獲國際獎項肯定的芳療殿堂，擁有由世界知名設計團隊打造的寧靜空間。其中的茶軒室 (Tea Lounge) 提供了一處高貴典雅的休憩場域，讓賓客在療程前先沉澱思緒。最受矚目的莫過於寬達 30 坪的豪華貴賓雙人芳療室，空間規劃寬敞且極具私密性，配備舒適的雙人按摩床，讓愛侶能在芳療師精準的指壓與精油薰陶中，徹底釋放生活壓力。在浪漫的季節裡，這種雙人專寵的芳療體驗，不僅是身體的修復，更是心靈契合的昇華。



▲芳療中心於浪漫時節精心打造專寵雙人體驗，讓愛侶共度舒壓時光。 圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

Bencotto 情人節限定饗宴、M.O. Bar 情人節限定系列調酒、芳療中心雙人寵愛體驗

活動時間： 情人節限定期間（詳情請洽各單位櫃檯）

活動內容：

Bencotto 義式餐廳： 提供情人節限定套餐，包含主廚特製「心型巧克力、牛奶巧克力甘納許、覆盆子辣椒釉」創意甜點。

M.O. Bar： 推出「白月光」、「伊甸園」主題調酒及無酒精特調「硃砂痣」。

芳療中心： 提供寬達 30 坪的豪華貴賓雙人芳療室療程預約。

台北文華東方酒店

地址： 台北市松山區敦化北路 158 號



Bencotto 訂位： 02-2715-6668



M.O. Bar 預約： 02-2715-6698



芳療中心預約： 02-2715-6880

