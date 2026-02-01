2026走春必住！雀客x喜年來「喜CHECK年來」超狂盛典登場，限量聯名禮盒、沉浸式台味空間搶攻旅遊話題。

當連鎖旅宿品牌雀客遇見國民零食喜年來，雙強跨界聯手在2026年春節打造「喜CHECK年來」盛典，透過沉浸式主題房與限量聯名禮盒，讓旅途充滿濃郁台味。

隨著2026年農曆春節腳步臨近，國內旅遊市場迎來一場前所未有的台味跨界盛事。雀客國際（CHECK）此次與國民經典零食品牌喜年來（Serena Foods）強強聯手，以「喜CHECK年來・好運飛來」為核心主題，將於2月6日至4月6日期間，在全台精選館別啟動為期2個月的感官盛宴。這場活動不僅僅是品牌間的標誌結合，更是一次將台式情懷轉化為潮流住宿的深度實踐，邀請旅人在充滿蛋捲香氣的空間中，開啟全新的一年。



▲禮盒內附獨家喜CHECK鳥吊飾，讓新年祝福伴隨旅人啟程。 圖／雀客國際提供；窩客島整理

經典台味翻玩！喜CHECK年來聯名禮盒限量釋出

本次跨界合作中最具話題性的周邊，莫過於量身打造的「喜CHECK年來」聯名禮盒。這款禮盒在設計上大膽融合喜年來的喜慶紅與雀客國際的簡約品牌意象，打破傳統伴手禮的既定框架。 禮盒內容物兼具旅人實用度與趣味性，包含專為旅行設計的「CHECK旅行防水提袋」、讓人愛不釋口的「喜年來原味蛋捲隨手包」，以及象徵好運隨身的「聯名喜CHECK鳥吊飾」。 此禮盒原價599元，活動期間入住全台6大精選館別，即可以超優惠驚喜價加購，若選擇入住指定房型，更能直接將這份新年祝福免費帶回家。



▲結合實用防水袋與經典蛋捲的「喜CHECK年來」限量聯名禮盒。 圖／雀客國際提供；窩客島整理

沉浸式雙喜主題房！巨型蛋捲與珍珠奶茶陪你入睡

為了創造極致的住宿儀式感，雀客國際於台中「永豐棧酒店」與宜蘭「雀客童媽吉親子旅館」限時推出全台僅有3間的「雙喜主題房」。 房內設計大玩台式美學，將國人共同回憶轉化為實體裝置，旅客可以與巨型蛋捲抱枕親密互動，甚至能發現復古藍白拖、潮流茄芷袋與台灣之光珍珠奶茶等元素交織其中。 這種視覺、聽覺、嗅覺與味覺等全方位的六感饗宴，讓客房不只是休憩的場所，更是一座展示台灣在地文化的藝術空間。



▲沉浸式台味空間設計，讓客房充滿濃厚的新春慶典氣息。 圖／雀客國際提供；窩客島整理

▲將茄芷袋、藍白拖等元素融入床備品設計，大玩台味復古潮。 圖／雀客國際提供；窩客島整理

專屬尊榮禮遇！房內豪吃5款經典零食再抽萬元大獎

入住主題房的旅客除了能「拍好拍滿」之外，還能享有專屬的尊榮禮遇。雀客國際在房內貼心準備了聯名住房紀念小卡，並豪氣提供5款喜年來經典零食，讓旅人在房內隨時都能回味童年滋味。 此外，活動也延伸至大廳互動，即日起至2月23日止，只要在永豐棧酒店或雀客童媽吉親子旅館大廳完成指定互動任務並拍照上傳分享，即可解鎖抽獎資格。 獎項內容包含價值萬元的新春大獎，為這趟春節旅程增添更多期待感與驚喜好運。



▲主題房內準備了專屬聯名杯具與紀念品，質感滿分。 圖／雀客國際提供；窩客島整理

全台6大精選館別聯動！搶占2026春節旅遊商機

雀客國際此次展現其強大的連鎖營運實力，活動館別橫跨北中南，包含永豐棧酒店、雀客童媽吉親子旅館、雀客旅館台北松江、雀客藏居新北三重水漾、雀客藏居台南永康，以及承攜行旅學產文教會館高雄美術館。 截至2026年初，雀客國際全球管理近4,500間客房，透過不斷創新的品牌合作，致力於提供高品質且具趣味性的住宿體驗。 在這個講求感官體驗的時代，雀客x喜年來的跨界聯手，無疑為台灣春節旅遊市場注入了一股溫暖且具活力的感動力量。



▲飯店大廳設置「開運籤」互動區，參與打卡任務即具抽獎資格。 圖／雀客國際提供；窩客島整理

喜CHECK年來・好運飛來

聯名住房專案與主題房：2026/02/06 – 2026/04/06

大廳互動體驗活動：2026/02/02 – 2026/02/23

活動內容：

超狂加購優惠：入住全台六大精選館別任一房型，即可使用加購價購買「喜CHECK年來」限量禮盒（原價599元）。

指定房型免費贈：入住指定房型直接贈送「喜CHECK年來」限量禮盒乙盒 。

沉浸式主題房：入住「雙喜主題房」贈聯名禮盒、紀念小卡，並可品嚐房內五款喜年來經典零食 。

大廳互動抽獎：於永豐棧酒店或雀客童媽吉完成打卡任務，可抽萬元新春大獎 。

精選參與館別：

永豐棧酒店

雀客童媽吉親子旅館

雀客旅館 - 台北松江

雀客藏居 - 新北三重水漾

雀客藏居 - 台南永康

承攜行旅 - 學產文教會館高雄美術館

若您對這種創意跨界住宿感到著迷，接下來的延伸推薦將帶您預約下一場精彩的質感旅行

推薦閱讀：高雄冬日遊樂園攻略！承億酒店超人力霸王主題房，送限定提燈周邊。

推薦閱讀：高雄漢來大飯店看超人力霸王！入住送漢來熊小提燈、搭免費接駁車暢遊冬日遊樂園。

推薦閱讀：高雄眷村最美光影季！建業新村與黃埔新村浪漫點燈，必拍夢幻馬車與文創尋寶攻略。