高雄眷村最美光影季！建業新村與黃埔新村浪漫點燈，必拍夢幻馬車與文創尋寶攻略。

這是高雄最溫柔的冬日風景，左營建業與鳳山黃埔兩大眷村悄悄點亮燈火。紅磚牆映照著夢幻光影，將時光凝結在最美一刻，邀您漫步感受久違的浪漫。

時序進入冬季，高雄的夜空卻比以往更加溫暖璀璨。對於熱愛懷舊氛圍與攝影的旅人來說，近期造訪高雄絕對不能錯過左營「建業新村」與鳳山「黃埔新村」這兩處充滿歷史韻味的聚落。不同於平日的靜謐，這兩座眷村近期已悄悄換上了夢幻冬裝，透過精心設計的光影藝術裝置，將紅磚老牆與蒼翠老樹妝點得如詩如畫，彷彿將時光凝結在最溫柔的一刻，邀請每一位旅人走進這場視覺與心靈的饗宴。

▲夜晚的眷村在光影藝術的妝點下，呈現出如夢似幻的流動光軌，讓老屋庭院充滿現代藝術氣息。圖／高雄市政府文化局提供；窩客島整理



夢幻光影打卡點 點亮左營建業與鳳山黃埔的浪漫夜色

當夜幕低垂，原本古樸的眷村瞬間化身為童話世界。走進巷弄之間，首先映入眼簾的是紅磚牆與老樹交織出的光影畫布，隨處可見戴著聖誕帽的可愛剪影與充滿童趣的情侶造型燈飾，在光暈的襯托下顯得格外溫馨。其中最受矚目的焦點，莫過於那座宛如從繪本中駛出的夢幻馬車，靜靜停駐在老屋前，等待著遊客拍下彷彿置身童話般的唯美照片。此外，大大小小的花朵造型燈飾與懸掛在樹梢的球形串燈，如同繁星般點綴著夜空，將眷村的夜晚妝點得既浪漫又充滿詩意，每一個轉角都是絕佳的拍照背景，讓快門聲與讚嘆聲此起彼落。

▲鳳山黃埔新村的入口意象在夜間亮起，指引著旅人走進這座充滿歷史韻味與文創活力的聚落。圖／高雄市政府文化局提供；窩客島整理

漫步老屋巷弄 高雄眷村文創與風格小店的尋寶之旅

除了夜晚迷人的璀璨燈飾，白天的眷村同樣展現出截然不同的精彩風貌。近年來透過「以住代護」計畫的推動，建業新村與黃埔新村匯聚了眾多充滿熱情的特色文創工作室、獨立書店及風格小店。遊客可以在陽光灑落的午後，穿梭於修復完善的日式眷舍之間，發掘那些隱藏在巷弄裡的職人手作與藝術創作。這裡不僅是歷史的保存地，更是新舊文化交融的實驗場，每一次的轉身都可能遇見驚喜，讓這趟旅程充滿了尋寶般的樂趣。

▲屋前擺放著色彩繽紛的藝術裝置，搭配垂掛的點點星光，將眷村的夜晚點綴得既復古又浪漫。圖／高雄市政府文化局提供；窩客島整理



舌尖上的懷舊滋味 品嚐眷村美食與體驗特色民宿

來到眷村，怎能錯過道地的眷村美食。逛累了不妨走進飄著飯菜香的食堂，品嚐那些隱藏在記憶深處的道地滋味與結合在地食材的創意料理，讓味蕾也能跟著旅行。如果想要更深入體驗眷村的生活步調，選擇入住當地的特色民宿是最佳的選擇。這些由老屋改建而成的民宿，保留了舊時代的建築結構與生活痕跡，同時融入了現代舒適的住宿機能。從白天逛到黑夜，親身感受那份獨特的人情味與溫暖光影，讓這趟高雄之旅不再只是走馬看花，而是真正住進歷史裡，帶回滿滿的感動與美好回憶。

把握活動展期至3月1日 最佳賞燈時間與交通資訊

這場結合歷史建築與現代光影藝術的盛宴，將一路展出至3月1日。為了讓民眾能欣賞到最佳的光影效果，建議在每日晚間18點至22點之間前往。無論是想與另一半共度浪漫夜晚，或是帶著家人朋友感受溫馨的節慶氛圍，左營建業新村與鳳山黃埔新村都是不容錯過的選擇。不想錯過這一年一度的眷村光影季，現在就安排一趟高雄輕旅行，親自感受這份閃閃發光的冬日浪漫。更多詳細的店家與活動資訊，可至高雄眷村官方網站查詢，為您的旅程規劃最完美的路線。

左營建業新村與鳳山黃埔新村 眷村光影季

活動時間： 即日起至3月1日（日）止

活動內容： 夢幻光影裝置藝術（含夢幻馬車、花朵燈飾、剪影與球形串燈）、文創工作室參觀、特色民宿體驗、眷村美食

詳細進駐店家與活動地圖，請參考高雄眷村官方網站 https://khvillages.kcg.gov.tw/

既然來到高雄，除了夜晚的浪漫光影，白天的港都還有更多值得探索的美味與風景，帶您繼續看下去。

