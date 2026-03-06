桃園人2026WBC應援懶人包！Global Mall桃園A19美食買1送1、應援便當搶客。

本文整理Global Mall桃園A19針對WBC賽事推出的五大熱血應援方案。資深編輯李維唐認為，透過「賽事共賞」結合「即時美食補給」，商場成功將賽事流量轉化為實體消費力，是體育行銷的優質範本。

2026年WBC世界棒球經典賽於3月5日正式點燃戰火，這場全球矚目的棒球盛事瞬間席捲全台。位於棒球重鎮的Global Mall桃園A19，昨日起便於2樓戶外廣場舉辦大規模賽事轉播活動，吸引大批球迷集結，現場吶喊聲此起彼落，共同為中華隊集氣。為了將這股熱血氛圍推向最高峰，Global Mall桃園A19宣布即日起至3月8日止，特別針對球迷規劃「熱血應援活動」，結合美食、購物與互動好禮，打造全台最具臨場感的棒球應援基地。

▲桃園A19戶外廣場設有巨型轉播螢幕，現場座無虛席，球迷齊聚為中華隊加油集氣。 圖／Global Mall桃園A19提供；窩客島整理



球星親筆簽名球免費抽，應援紋身貼紙打造最強應援氣勢

為了讓球迷更貼近賽事氛圍，Global Mall桃園A19祭出多項互動驚喜。即日起至3月15日止，只要在粉絲專頁按讚分享並留言加油訊息，或上傳現場應援照片，就有機會獲得中華隊人氣球員的親筆簽名球，得獎名單將於3月8日、3月12日與3月16日分批揭曉。此外，iMall會員只要在現場拍下觀賽畫面並完成社群打卡，即可兌換限量應援紋身貼紙，透過多款熱血口號與圖樣，讓球迷從穿搭到氣勢都能展現力挺中華隊的決心。

▲會員獨家好禮，完成臉書打卡即可兌換印有國旗與「中華隊」字樣的應援紋身貼紙。 圖／Global Mall桃園A19提供；窩客島整理

17大餐飲品牌強勢集結，憑觀賽畫面享買1送1優惠

運動賽事與美食密不可分，Global Mall桃園A19串聯館內17大人氣品牌，提供全方位的應援補給。球迷只需出示戶外廣場的觀賽畫面，即可享有買1送1、滿額贈或9折等多重福利。其中，日出茶太推出指定飲品買1送1，復興空廚則提供美式咖啡半價優惠，讓球迷在熱血應援時也能保持體力。對於想一飽口福的愛好者，銀座杏子日式豬排、藏王日式食堂與Pa Duola帕朵拉義式餐廳均提供點心免費贈送活動，讓觀賽過程充滿飽足感。

▲銀座杏子日式豬排推出豐富的炸物拼盤，憑觀賽畫面更能額外獲得免費薯條招待。 圖／Global Mall桃園A19提供；窩客島整理



應援主題便當100元起，打造東京巨蛋等級的觀賽體驗

針對需要快速補充能量的球迷，館內銀座杏子日式豬排、日出茶太、島瓜、茶自點四大品牌聯手推出應援主題便當，售價落於100元至150元之間，讓消費者能隨選隨吃，享受如同置身東京巨蛋觀賽般的便利感。若選擇多人聚餐，響泰多與開飯川食堂分別提供三合一小菜拼盤及80元小菜招待，金春喜韓廚則祭出結帳9折優惠，讓球迷在賽後分享勝利喜悅的同時，也能大啖各國風味佳餚。

▲應援便當包含主食雞腿或排骨，搭配精緻小菜與湯品，是球迷觀賽時最厚實的能量補給。 圖／Global Mall桃園A19提供；窩客島整理

會員專屬免費停車，打造輕鬆便利的青埔應援空間

考量到球迷開車往返的需求，Global Mall桃園A19特別強化交通福利。平日時段會員不限消費金額即可享受免費停車，而周五至周日期間，會員持聯名卡消費同樣享有不限金額免費停車的禮遇。這項規劃不僅大幅降低球迷參與活動的門檻，也讓桃園A19成為青埔地區最貼心、最便利的國際賽事應援中心，持續邀請大眾到場感受最純粹的棒球感動。

WBC世界棒球經典賽「熱血應援活動」

活動時間： 即日起至2026年3月8日止（部分抽獎活動至3月15日）

活動內容：

戶外大螢幕轉播：於2樓戶外廣場同步實況轉播WBC賽事。

球星簽名球抽獎：於官方粉絲團留言或分享應援照，抽人氣球員親筆簽名球。

限量應援禮：iMall會員打卡即贈「應援紋身貼紙」乙份。

停車加碼優惠：平日會員不限金額免停，周五至周日持聯名卡不限金額免停。

美食應援折扣：憑觀賽畫面享17大品牌買1送1、9折或點心招待。

應援便當特選：銀座杏子日式豬排、日出茶太、島瓜、茶自點（售價100元至150元）。

買1送1特選：日出茶太指定飲品。

點心贈送特選：藏王日式食堂、銀座杏子日式豬排、慕特牛排、Pa Duola帕朵拉義式餐廳。

多人聚餐特選：響泰多、開飯川食堂、金春喜韓廚、柚子花花青春客家菜。

咖啡優惠特選：復興空廚（美式咖啡半價）、路易莎咖啡（飲品9折）。