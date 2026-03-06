TWICE、i-dle大巨蛋開唱！演唱會順遊路線不私藏，松菸散步、韓系咖啡，一路玩到宵夜場。

3月份TWICE、i-dle開唱當然要衝！這次除了走入大巨蛋，周圍的松菸、韓系咖啡廳也別錯過，好逛又好拍的順遊路線必收藏。

近期的台北可說是星光熠熠！i-dle、TWICE等人氣韓團接連在大巨蛋開唱，讓信義、松菸一帶瞬間成為追星族的聚集地。不過，聽演唱會若只衝場館就離開未免過於可惜，周邊不僅有松山文創園區可以散步拍照，還藏著不少質感餐廳與韓系咖啡廳，不妨安排順遊路線，讓追星行程升級為一日城市小旅行。



▲演唱會別再只衝大巨蛋！鄰近的「松山文創園區」超好逛，從書店、展覽到文創小店一次滿足，讓追星行程升級一日小旅行。（部落客：跟著小毛一起趴趴GO、洋洋的吃喝玩樂）

▲在「Ouvert Seoul」點杯咖啡、人氣可頌細細品嚐，不僅能帶著小卡、娃娃拍出滿滿質感照片，也能順便整理應援物、補充體力，為接下來的演唱會行程小小充電。（部落客：婗媽）

漫步松山文創園區，紅磚菸廠散步拍照

若早上提早抵達台北，最適合先到訪鄰近大巨蛋的「松山文創園區」。由舊菸廠改造而成的園區，紅磚建築、倉庫空間交織出獨特的美學風格，漫步其中既能感受歷史氛圍，也能輕鬆拍出文青感照片。園區內不時還會舉辦展覽、市集與各式活動，滿佈的文創、手作工藝，無論仔細挑選還是隨意走逛，都是消磨時間的最佳選擇，以暖身行程來說再適合不過。

松山文創園區

地址：臺北市信義區光復南路133號

電話：02-27651388

▲「松山文創園區」由舊菸廠改造而成，園區除了保留歷史建築，也進駐不少書店、設計選物店與工藝文創空間，相當適合在演唱會前慢慢走逛、挖掘隱藏小店。（部落客：跟著小毛一起趴趴GO）

走進光一一個時間，質感午餐補充能量

逛累園區，可以步行到園區內的「光一一個時間」享用午餐。這間老宅咖啡廳前身為松山菸廠的育嬰室，至今已擁有超過80年歷史。整體木造空間採光明亮、設計簡約，氛圍輕鬆又舒適。餐點從早午餐、義大利麵到甜點應有盡有，擺盤精緻又好拍，是不少人逛松菸時會順道造訪的餐廳。





光一一個時間

地址：臺北市信義區光復南路133號全家旁邊1樓

電話：02-27676300

▲「光一一個時間」主打精緻早午餐與質感咖啡，份量十足外，擺盤也很有質感，是享用午餐的最佳選擇。（部落客：洋洋的吃喝玩樂）

打卡Ouvert Seoul，韓系咖啡廳拍照打卡

若距離入場還有一段時間，不妨再安排一間韓系咖啡廳作為下午茶，還能順帶為小卡、娃娃拍照打卡！「Ouvert Seoul」原為韓國超人氣咖啡廳，海外第一間店便選在UR LIVING光復店。店內提供多款咖啡與甜點，其中38公分的招牌大可頌是人氣必點，坐在韓系咖啡廳裡品嚐可頌、整理應援物，讓追星行程悠閒又療癒。





Ouvert Seoul

地址：臺北市大安區光復南路308巷18號1F

電話：02-27715815

▲韓國人氣咖啡廳「Ouvert Seoul」的海外店就在台北！簡約杯身設計、極簡空間設計質感十足，店內招牌的可頌更是不少人特地來朝聖的熱門甜點。（部落客：婗媽）

▲「Ouvert Seoul」最吸睛的莫過於這款長達 38公分的大可頌，外皮酥脆、內層柔軟，放大版本的口感層次、奶油香氣與小可頌無異，搭配咖啡一起享用，吃起來滿足又療癒。（部落客：婗媽）

品嚐蘇阿姨披薩屋，深夜起司療癒味蕾

享用完下午茶，若還是覺得飢腸轆轆，不妨在開演前先到附近的「蘇阿姨披薩屋」品嚐美味披薩。這間開業多年的老字號披薩店，以濃郁起司聞名，乘載著許多台北人學生時代的回憶。剛出爐的披薩香氣四溢，牽絲起司與酥脆餅皮的組合格外涮嘴，相當適合與朋友們一同分享，為演唱會積蓄滿滿能量。





蘇阿姨披薩屋

地址：臺北市大安區光復南路300號

電話：02-27402328

▲老字號「蘇阿姨披薩屋」是不少台北人從學生時代吃到現在的經典美食！酥脆餅皮搭配滿滿牽絲起司，每一口都濃郁又過癮。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

續攤大巨星港式飲茶，深夜聊天好去處

演唱會結束覺得意猶未盡，記得選擇「大巨星港式飲茶」作為演唱會後的續攤地點。這間港式飲茶不僅營業24小時，店內更提供各式經典港點，從燒賣、流沙包到叉燒酥全都能滿足。不論是獨享美味港式料理，還是與朋友們宵夜暢聊，對於演唱會一日遊來說，都是最為完美的收尾。





大巨星港式飲茶

地址：臺北市信義區忠孝東路四段515號1樓8號櫃位

電話：02-27771717

▲「大巨星港式飲茶」主打24小時營業，就算演唱會結束已經深夜，也能吃到熱騰騰的港式料理，想在宵夜時段大口吃烤鴨也完全沒問題！（攝影：鄭雅之）

▲「大巨星港式飲茶」的港點選擇相當多元，從燒賣、餃類到各式創意港點通通吃得到，每道份量剛剛好、價格也相當親民，不論是一個人簡單吃點宵夜，或是和朋友一起分食都沒有負擔，CP值都相當高。（攝影：鄭雅之）

