TWICE、i-dle大巨蛋開唱！演唱會順遊路線不私藏，松菸散步、韓系咖啡，一路玩到宵夜場。

3月份TWICE、i-dle開唱當然要衝！這次除了走入大巨蛋，周圍的松菸、韓系咖啡廳也別錯過，好逛又好拍的順遊路線必收藏。
近期的台北可說是星光熠熠！i-dle、TWICE等人氣韓團接連在大巨蛋開唱，讓信義、松菸一帶瞬間成為追星族的聚集地。不過，聽演唱會若只衝場館就離開未免過於可惜，周邊不僅有松山文創園區可以散步拍照，還藏著不少質感餐廳與韓系咖啡廳，不妨安排順遊路線，讓追星行程升級為一日城市小旅行。
漫步松山文創園區，紅磚菸廠散步拍照
若早上提早抵達台北，最適合先到訪鄰近大巨蛋的「松山文創園區」。由舊菸廠改造而成的園區，紅磚建築、倉庫空間交織出獨特的美學風格，漫步其中既能感受歷史氛圍，也能輕鬆拍出文青感照片。園區內不時還會舉辦展覽、市集與各式活動，滿佈的文創、手作工藝，無論仔細挑選還是隨意走逛，都是消磨時間的最佳選擇，以暖身行程來說再適合不過。
松山文創園區
地址：臺北市信義區光復南路133號
電話：02-27651388
走進光一一個時間，質感午餐補充能量
逛累園區，可以步行到園區內的「光一一個時間」享用午餐。這間老宅咖啡廳前身為松山菸廠的育嬰室，至今已擁有超過80年歷史。整體木造空間採光明亮、設計簡約，氛圍輕鬆又舒適。餐點從早午餐、義大利麵到甜點應有盡有，擺盤精緻又好拍，是不少人逛松菸時會順道造訪的餐廳。
光一一個時間
地址：臺北市信義區光復南路133號全家旁邊1樓
電話：02-27676300
打卡Ouvert Seoul，韓系咖啡廳拍照打卡
若距離入場還有一段時間，不妨再安排一間韓系咖啡廳作為下午茶，還能順帶為小卡、娃娃拍照打卡！「Ouvert Seoul」原為韓國超人氣咖啡廳，海外第一間店便選在UR LIVING光復店。店內提供多款咖啡與甜點，其中38公分的招牌大可頌是人氣必點，坐在韓系咖啡廳裡品嚐可頌、整理應援物，讓追星行程悠閒又療癒。
Ouvert Seoul
地址：臺北市大安區光復南路308巷18號1F
電話：02-27715815
品嚐蘇阿姨披薩屋，深夜起司療癒味蕾
享用完下午茶，若還是覺得飢腸轆轆，不妨在開演前先到附近的「蘇阿姨披薩屋」品嚐美味披薩。這間開業多年的老字號披薩店，以濃郁起司聞名，乘載著許多台北人學生時代的回憶。剛出爐的披薩香氣四溢，牽絲起司與酥脆餅皮的組合格外涮嘴，相當適合與朋友們一同分享，為演唱會積蓄滿滿能量。
蘇阿姨披薩屋
地址：臺北市大安區光復南路300號
電話：02-27402328
續攤大巨星港式飲茶，深夜聊天好去處
演唱會結束覺得意猶未盡，記得選擇「大巨星港式飲茶」作為演唱會後的續攤地點。這間港式飲茶不僅營業24小時，店內更提供各式經典港點，從燒賣、流沙包到叉燒酥全都能滿足。不論是獨享美味港式料理，還是與朋友們宵夜暢聊，對於演唱會一日遊來說，都是最為完美的收尾。
大巨星港式飲茶
地址：臺北市信義區忠孝東路四段515號1樓8號櫃位
電話：02-27771717
