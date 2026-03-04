星宇航空WBC應援！送隱藏版「必勝茶禮」幫中華隊加油，飛東京應援去。

WBC棒球經典賽中華隊集氣！星宇航空打造空中應援團，飛東京送必勝茶禮並加碼熱血影展。

為了迎接 3 月份最受矚目的世界棒球經典賽，星宇航空這次特別化身最強後援，在萬米高空打造期間限定的「空中應援團」。從即日起到 3 月 8 日為止，只要是搭乘台北飛往東京航班的旅客，不分艙等都能領到限量的必勝茶禮。這場應援活動不僅要把台灣球迷的熱情帶往日本，更讓整趟飛行充滿濃濃的職棒文化氣息，讓大家出國看比賽的路上就能先感受滿滿的求勝鬥志。



▲把對棒球的熱愛帶進雲端，星宇航空針對WBC棒球經典賽打造雲端應援團。

▲星宇航空遞上應援禮，預祝中華隊在WBC棒球經典賽旗開得勝。





必勝祈願茶禮為中華隊加油

星宇航空這次特別找來台灣知名茶品牌「京盛宇」跨界合作，為每一位支持棒球的旅客準備了小驚喜。只要是在活動期間內搭乘指定航線前往東京，就能獲得一份「必勝祈願」限定茶禮。這份禮物象徵著祝福與力量，讓旅客在品嚐台灣好茶的同時，也能在心中為中華隊集氣。這種將在地茶文化與運動賽事結合的設計，讓機上服務多了一份台灣人專屬的溫度，也讓飛往東京的旅程更有意義。



▲這款由星宇航空攜手京盛宇打造的「必勝祈願」茶禮，正是為了這次WBC棒球經典賽準備的專屬好禮。





經典棒球影展陪伴飛行時光

除了實體的茶禮，星宇航空的機上娛樂系統也很有看頭，特別規劃了專屬的棒球主題影展。不僅可以重溫《魔球》或是《傳奇 42 號》這些經典的大聯盟電影，還能看到台灣原創的職棒紀錄節目，像是陳傑憲與林安可的私下訪談。甚至還有「夢想好棒」系列廣播節目，邀請林智勝和王勝偉等大咖球星分享傷痛與重生的心路歷程，讓原本枯燥的飛行時間，瞬間變成一場深度的棒球文化洗禮。



▲星宇航空特別準備一系列熱血的主題電影，為WBC棒球經典賽提前熱身。





不死鳥郭泓志現身熱情號召

為了讓應援氛圍更上一層樓，星宇航空更邀請到台灣傳奇左投「不死鳥」郭泓志現身說法。身為本屆經典賽情蒐團隊的一員，郭泓志特別拍攝了熱血的社群影片，以他豐富的旅美經驗號召球迷們齊心協力。透過線上與線下的整合，星宇航空成功將支持棒球的力量從球場延伸到雲端，讓每一位搭機的旅客都能感受到團結一心的力量，證明台灣人的棒球魂不論在哪裡，都能發出最響亮的應援聲。



▲WBC棒球經典賽驚喜，不死鳥郭泓志現身影片熱血號召，帶領大家感受星宇航空的空中應援魅力。

▲迎接萬眾矚目的 WBC棒球經典賽，機艙座席旁悄悄出現了可愛的應援，展現出星宇航空對賽事的熱血支持。

星宇航空 2026 WBC世界棒球經典賽應援

活動期間： 即日起至 2026 年 3 月 8 日。

適用航線： 台北（TPE）至東京（NRT）全艙等班機。

限定贈品： 「京盛宇」聯名「必勝祈願」限定茶禮。

機上影音亮點： 《魔球》、《傳奇 42 號》、陳傑憲與林安可訪談、林智勝 Podcast 等。





