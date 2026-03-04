▲宜蘭海鮮餐廳推薦！牛鬥鱒魚餐廳 釣魚現煮超好玩，炭烤、紅燒鱒魚必吃。

宜蘭三星隱藏版美食「牛鬥鱒魚餐廳」，活水養殖現撈鱒魚釣魚體驗，炭烤、豆瓣、清蒸等多種料理鮮甜無腥，成為宜蘭三星必吃活魚餐廳推薦。

提到宜蘭三星，多數人第一個想到的是三星蔥，但在台7丙線三星與大同交界處，隱藏著一間老饕口耳相傳的活魚餐廳「牛鬥鱒魚餐廳」。這裡不只主打活水養殖現撈現煮，還能親自體驗釣魚樂趣，成為不少家庭與團客到訪宜蘭三星必排美食行程。不同於一般餐廳以冷凍或市場魚貨為主，這邊全程活水飼養，魚肉細緻無土味，現場料理保留最原始的鮮甜，也讓「來宜蘭吃活魚」成為一種值得專程前往的理由。

▲宜蘭餐廳推薦「牛鬥鱒魚餐廳」主打活魚現撈現煮，成為三星美食推薦名單之一（攝影：蕭芷琳）



▲台7丙線沿線隱藏版宜蘭活魚餐廳「牛鬥鱒魚餐廳」吸引不少遊客專程前往（攝影：蕭芷琳）

宜蘭餐廳推薦「牛鬥鱒魚餐廳」活水養殖池現場釣魚體驗

宜蘭餐廳推薦「牛鬥鱒魚餐廳」最大特色，是讓客人親自下場釣魚。餐廳後方設有清澈養殖池，魚隻活力十足，對於初學者來說幾乎是「保證上鉤」等級。餌料一落水，水面立即泛起漣漪，連小朋友也能輕鬆體驗釣魚成功的成就感。計價方式也相當透明，目前鱒魚與鱸魚約每斤250元，價格親民且新鮮度可見。餐廳整體走傳統辦桌風格，環境樸實卻充滿熱鬧氛圍，週末常見遊覽車進駐，建議事先預約。



▲宜蘭餐廳推薦「牛鬥鱒魚餐廳」養殖池水質清澈，宜蘭三星可體驗現場釣魚（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭餐廳推薦「牛鬥鱒魚餐廳」現撈計價，每斤約250元，價格透明親民（攝影：蕭芷琳）



說到餐點表現，牛鬥鱒魚餐廳不只是「釣魚體驗」而已。炭烤鱒魚外皮微焦酥香，魚肉鎖住水分，細緻彈嫩，最能品嚐活魚原始鮮甜；清蒸做法則以薑絲、蔥花提味，口感清爽溫潤，適合偏好清淡口味的族群。重口味愛好者則不能錯過豆瓣鱒魚或紅燒魚，醬汁鹹甜濃郁，豆腐吸滿魚鮮與醬香，堪稱白飯殺手。



▲宜蘭餐廳推薦「牛鬥鱒魚餐廳」炭烤鱒魚外酥內嫩，是活魚料理推薦必點（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭餐廳推薦「牛鬥鱒魚餐廳」紅燒鱒魚更是高人氣招牌菜（攝影：蕭芷琳）



「牛鬥」名稱的由來與地形有關。此地位於蘭陽溪北岸雪山山脈與南岸中央山脈交會處，兩側山勢隔溪對峙，宛如雙牛相鬥，因此得名。群山環抱之下享用熱騰騰活魚料理，也為整趟宜蘭三星旅程增添一份氣勢與故事感。「牛鬥鱒魚餐廳」假日人潮眾多，建議提前預約，且店內僅收現金。若安排宜蘭一日遊，可將此站與附近山景或海景景點串連，形成完整的三星美食旅遊路線。



▲宜蘭餐廳推薦「牛鬥鱒魚餐廳」建議假日提前預約（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭餐廳推薦「牛鬥鱒魚餐廳」建議假日提前預約（攝影：蕭芷琳）

宜蘭餐廳推薦 牛鬥鱒魚餐廳

地址：宜蘭縣三星鄉泰雅一路462巷35號

營業時間：10:30–18:30

