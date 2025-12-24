宜蘭礁溪美食地圖15選！冬天泡溫泉別錯過，海鮮餐廳、森林系咖啡廳都有。

宜蘭礁溪美食地圖一次整理！精選15間礁溪必吃餐廳與小吃，從海鮮餐廳、森林系咖啡廳到排隊銅板美食，冬天泡溫泉順路吃剛剛好。
來到宜蘭礁溪，除了泡溫泉，美食更是不能錯過。本篇整理「宜蘭礁溪美食地圖15間選」，從人氣海鮮餐廳、森林系與景觀咖啡廳，到在地人推薦的礁溪小吃、排隊甜點一次收錄。不論是情侶約會、親子出遊，或冬天泡湯後想找礁溪餐廳與宵夜美食，都能快速找到合適選擇。跟著這份礁溪美食清單，輕鬆規劃一趟吃好吃滿的宜蘭小旅行。
宜蘭礁溪咖啡廳推薦：Herbelle Tea 湖畔茶屋 新開幕、龍潭湖景第一排
宜蘭又多了一處能遠離塵囂、放鬆心靈的湖畔秘境。「Herbelle Tea 湖畔茶屋」座落於礁溪龍潭湖畔，擁有如詩如畫的湖景第一排視野，自試營運以來，便迅速成為網美與旅客爭相朝聖的新地標。這裡結合自然景觀與生活美學，以茶香與湖光打造出專屬宜蘭的靜謐氛圍。大家如果有機會去龍潭湖走走，可別錯過這邊囉。
完整文章：宜蘭龍潭湖咖啡廳推薦！Herbelle Tea 湖畔茶屋新開幕，湖景第一排視野、低消80元超親民。
宜蘭礁溪咖啡廳推薦：山穀裏 森林系咖啡廳超美
宜蘭又多一處夢幻打卡新地標！位於礁溪鄉林尾路的「山穀裏The Valley Kitchen」，以歐法鄉村風格建築與壯闊的山谷景觀聞名，結合自然生態與手作料理，打造出讓人一踏入就能放慢步調、感受寧靜的療癒空間。鄰近知名景點抹茶山及林美石磐步道，無論是週末約會、家庭出遊或與毛小孩同行，都是完美選擇。
完整文章：宜蘭咖啡廳推薦！山穀裏 礁溪森林系餐廳推薦，菜單最推義大利麵。
宜蘭礁溪咖啡廳推薦：蒔花咖啡 摩洛哥風庭院必拍
宜蘭礁溪人氣咖啡廳「蒔花咖啡 DailyBlossom Cafe & More」以摩洛哥風庭院建築吸引網友朝聖，不限時、低消親民、附設停車場，成為度假系跑咖必訪熱點；如果大家不知道連假該去哪裡，想體驗北非摩洛哥度假風情，現在就趕緊一起來看看吧。
完整文章：礁溪咖啡廳推薦！蒔花咖啡 宜蘭摩洛哥風庭院超美，周邊停車場、推薦菜單一次看。
宜蘭礁溪餐廳推薦：銀蕨和洋屋 爐端燒香魚超日系
位於宜蘭礁溪巷弄內的「銀蕨和洋屋」，於近期一開幕便吸引不少人先去嚐鮮。「銀蕨和洋屋」是一間低調卻充滿驚喜的日式餐廳。這邊不僅可以吃到慢工出細活的爐端燒，還有炸豬排咖哩飯、烏龍麵等多種定食料理，價格親民、氛圍溫馨，迅速成為在地人與遊客的美食口袋名單。
完整文章：礁溪巷弄美食！銀蕨和洋屋 宜蘭餐廳新開幕，菜單爐端燒香魚、炸雞咖喱飯必點。
宜蘭礁溪餐廳推薦：里海咖啡 不務正業的咖啡廳
當咖啡廳不只是賣咖啡，竟然連各種海鮮定時都有！宜蘭礁溪美食「里海咖啡」被稱作不務正業的咖啡廳不是沒有原因，隱身於田野之間，這家外表溫柔的木屋餐廳，實則是許多饕客心中的「礁溪海鮮定食天花板」。每日現流漁獲，轉化為一套套精緻飽足的日式定食，不只吸引在地居民，也成為外地旅人來訪宜蘭的美食重點站。
完整文章：宜蘭礁溪咖啡廳推薦！里海咖啡 菜單根本是海鮮餐廳，不務正業的咖啡廳就是他。
宜蘭礁溪餐廳推薦：拾松辦桌小吃 一人吃辦桌菜
想一次嚐遍宜蘭經典辦桌菜？位於礁溪的「拾松辦桌小吃」就是饕客的首選。主打超過20道開胃涼菜與多樣宜蘭手路菜，「拾松」成功將辦桌文化融入現代用餐氛圍，從西魯肉、糟餅、卜肉到糕渣，通通能在一間店品嚐到。無論是當地人還是外地旅客，這裡都是感受宜蘭風味的必訪餐廳。
完整文章：礁溪餐廳推薦！拾松辦桌小吃 菜單必點總鋪師西魯肉，一人也能吃辦桌菜。
宜蘭礁溪小吃推薦：礁溪包子饅頭專賣店 出爐就秒殺
更多礁溪咖啡廳美食推薦
推薦閱讀：礁溪餐廳推薦！拾松辦桌小吃 菜單必點總鋪師西魯肉，一人也能吃辦桌菜。
推薦閱讀：礁溪咖啡廳推薦！蒔花咖啡 宜蘭摩洛哥風庭院超美，周邊停車場、推薦菜單一次看。
推薦閱讀：宜蘭咖啡廳推薦！山穀裏 礁溪森林系餐廳推薦，菜單最推義大利麵。