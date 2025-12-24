宜蘭礁溪美食地圖15選！冬天泡溫泉別錯過，海鮮餐廳、森林系咖啡廳都有。

礁溪美食小吃推薦「礁溪包子饅頭專賣店」出爐就被秒殺！每逢假日，宜蘭礁溪總吸引大批饕客前來，而這間更是當地人、遊客口耳相傳的美食小店。以每日現做的手工包子與饅頭聞名，老闆每當蒸籠一掀開、熱騰騰的包子出爐，總能瞬間引爆搶購熱潮，現在就一起來看看吧。



▲宜蘭礁溪小吃推薦必吃名單，礁溪包子饅頭專賣店主打每日現做手工包子與饅頭（攝影：蕭芷琳）

▲一出爐就被秒殺，是在地人與遊客公認的礁溪排隊美食（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪小吃推薦：丁掌櫃衢州烤餅 比臉還大的烤餅

宜蘭礁溪美食推薦「丁掌櫃衢州烤餅」不只比臉還大，一塊還只要30元，來宜蘭不要只吃蔥油餅，這家在地人口耳相傳的小吃攤可別錯過。窩克島編輯在宜蘭發現一家超酷的攤位，可是全台唯一一家傳統點心「衢州烤餅」；這是來自中國浙江的傳統點心，烤餅酥脆口感讓人一試成主顧，大家來宜蘭別錯過。



▲宜蘭礁溪美食推薦中的話題小吃，丁掌櫃衢州烤餅比臉還大、一份只要30元（攝影：蕭芷琳）

▲酥香扎實的口感讓人一吃上癮，是來礁溪別只吃蔥油餅的最佳替代選擇（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪小吃推薦：玉田碳烤香腸 自製辣醬超讚

在宜蘭礁溪地區，除了溫泉與山海美景，還有這家來宜蘭必吃的碳烤香腸絕對不能錯過。位於國道五號交流道附近，「玉田碳烤香腸」可說是近期最夯的宜蘭香腸攤，甚至有人為了一口香腸專程繞路前來。脆皮外衣、炭火香氣，再刷上店家自製辣醬，大家來宜蘭可別錯過了。



▲宜蘭礁溪必吃小吃「玉田碳烤香腸」，炭火直烤香氣十足、外皮脆口（攝影：蕭芷琳）

▲刷上店家自製辣醬更是靈魂所在，是不少人專程繞路也要吃到的礁溪美食（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪小吃推薦：綠色臭豆腐 顏色超神秘

宜蘭臭豆腐推薦！礁溪必吃美食「綠色臭豆腐」真的是綠色，讓人倍感好奇葫蘆裡賣什麼藥。而這家超酷的臭豆腐攤位，就位在宜蘭礁溪溫泉公園後段，一攤外觀低調的小吃攤每日準時開炸，卻總能在短短數分鐘內吸引長長人龍，現在就趕緊來看看吧。



▲宜蘭臭豆腐推薦必收，礁溪綠色臭豆腐以神秘綠色外觀吸引大批饕（攝影：蕭芷琳）

▲位於礁溪溫泉公園附近，每日開炸就排隊，是礁溪小吃中最具話題性的存在（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪小吃推薦：礁溪香腸伯 潤餅夾大腸包小腸

說到宜蘭礁溪的在地美食，不得不提「香腸伯」的招牌料理「潤餅皮包的大腸包小腸」。這個看似平凡的路邊攤，卻藏著在地人與遊客口耳相傳的排隊傳奇。無論清晨或午後，香氣隨著山風吹來，總能吸引不少人循香而至，朝聖這份口感與創意兼具的台式經典。



▲宜蘭礁溪在地小吃代表「礁溪香腸伯」，潤餅皮包大腸包小腸超有創意（攝影：蕭芷琳）

▲香氣四溢的排隊美食，是來礁溪一定要朝聖的經典小吃之一（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪小吃推薦：吳記花生捲冰淇淋 50元銅板價

在宜蘭礁溪繁忙的台九線礁溪路上，總能看到兩條長長的人龍：一條是排隊買「柯氏蔥油餅」，而緊鄰其側的另一條，則是為了那一捲香濃Q彈的「吳記花生捲冰淇淋」。這兩家店共同建構了礁溪最知名的美食地標，而吳記更以其對食材的堅持與純粹的古早味，成為遊客心中宜蘭代表性的甜點之首，來宜蘭礁溪走走不能沒吃到這家。



▲宜蘭礁溪甜點推薦必吃，吳記花生捲冰淇淋只要50元銅板價（攝影：蕭芷琳）

▲與柯氏蔥油餅並列礁溪美食地標，是旅客來宜蘭必吃的古早味甜點（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪小吃推薦：龍潭湖花生捲冰淇淋 一週只賣兩天

想吃最道地的宜蘭風味？「龍潭湖花生捲冰淇淋」可說是礁溪在地人與旅客間的隱藏版甜點傳奇。他們家雖然限定週末假日才有營業，不過卻以花生捲冰淇淋單一個品項，在網路上打出名號。這款甜而不膩的古早味冰品不僅用料實在、份量驚人，一份只要50元，更結合了龍潭湖的湖光山色，成為宜蘭週末限定的必訪美食景點。



▲宜蘭礁溪隱藏版小吃「龍潭湖花生捲冰淇淋」，一週只賣兩天更顯珍貴（攝影：蕭芷琳）

▲在湖光山色陪伴下享用，是礁溪週末限定的必吃美食體驗（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪小吃推薦：安記幸福餐車花生捲冰淇淋 Threads爆紅

來宜蘭想吃在地人氣甜點？近期在 Threads 爆紅的「安記幸福餐車」成為必排隊名單！主打花生捲冰淇淋，以手工刨花生糖搭配阿宗芋冰城冰淇淋，再用Q彈潤餅皮包裹，香氣四溢、層次豐富。由於生意太好，每人限購6組，常常提早售罄，晚到就吃不到。



▲宜蘭礁溪小吃推薦！安記幸福餐車花生捲冰淇淋在 Threads 爆紅（攝影：蕭芷琳）