宜蘭礁溪美食地圖15選！冬天泡溫泉別錯過，海鮮餐廳、森林系咖啡廳都有。

2025-12-24 16:50文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳
宜蘭礁溪美食地圖一次整理！精選15間礁溪必吃餐廳與小吃，從海鮮餐廳、森林系咖啡廳到排隊銅板美食，冬天泡溫泉順路吃剛剛好。

來到宜蘭礁溪，除了泡溫泉，美食更是不能錯過。本篇整理「宜蘭礁溪美食地圖15間選」，從人氣海鮮餐廳、森林系與景觀咖啡廳，到在地人推薦的礁溪小吃、排隊甜點一次收錄。不論是情侶約會、親子出遊，或冬天泡湯後想找礁溪餐廳與宵夜美食，都能快速找到合適選擇。跟著這份礁溪美食清單，輕鬆規劃一趟吃好吃滿的宜蘭小旅行。

▲想找宜蘭礁溪餐廳推薦卻不知道從哪一間開始？本篇整理7間礁溪必吃餐廳與人氣咖啡廳（攝影：蕭芷琳）
▲不論是情侶約會、親子出遊，還是來礁溪泡湯順便吃美食，都能找到合適選擇（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪咖啡廳推薦：Herbelle Tea 湖畔茶屋 新開幕、龍潭湖景第一排

宜蘭又多了一處能遠離塵囂、放鬆心靈的湖畔秘境。「Herbelle Tea 湖畔茶屋」座落於礁溪龍潭湖畔，擁有如詩如畫的湖景第一排視野，自試營運以來，便迅速成為網美與旅客爭相朝聖的新地標。這裡結合自然景觀與生活美學，以茶香與湖光打造出專屬宜蘭的靜謐氛圍。大家如果有機會去龍潭湖走走，可別錯過這邊囉。

完整文章：宜蘭龍潭湖咖啡廳推薦！Herbelle Tea 湖畔茶屋新開幕，湖景第一排視野、低消80元超親民。

▲宜蘭礁溪咖啡廳推薦必收的新開幕湖畔茶屋，坐擁龍潭湖景第一排視野，邊喝茶邊看湖超療癒。（攝影：蕭芷琳）
▲結合自然景觀與生活美學，是來礁溪散步、拍照、放空的景觀咖啡廳新選擇（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪咖啡廳推薦：山穀裏 森林系咖啡廳超美

宜蘭又多一處夢幻打卡新地標！位於礁溪鄉林尾路的「山穀裏The Valley Kitchen」，以歐法鄉村風格建築與壯闊的山谷景觀聞名，結合自然生態與手作料理，打造出讓人一踏入就能放慢步調、感受寧靜的療癒空間。鄰近知名景點抹茶山及林美石磐步道，無論是週末約會、家庭出遊或與毛小孩同行，都是完美選擇。

完整文章：宜蘭咖啡廳推薦！山穀裏 礁溪森林系餐廳推薦，菜單最推義大利麵。

▲宜蘭礁溪森林系咖啡廳代表「山穀裏」，被山谷與綠意包圍，歐法鄉村風建築怎麼拍都美（攝影：蕭芷琳）
▲鄰近抹茶山與林美石磐步道，是礁溪約會、親子與寵物友善咖啡廳的人氣名單（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪咖啡廳推薦：蒔花咖啡 摩洛哥風庭院必拍

宜蘭礁溪人氣咖啡廳「蒔花咖啡 DailyBlossom Cafe & More」以摩洛哥風庭院建築吸引網友朝聖，不限時、低消親民、附設停車場，成為度假系跑咖必訪熱點；如果大家不知道連假該去哪裡，想體驗北非摩洛哥度假風情，現在就趕緊一起來看看吧。

完整文章：礁溪咖啡廳推薦！蒔花咖啡 宜蘭摩洛哥風庭院超美，周邊停車場、推薦菜單一次看。

▲宜蘭礁溪人氣咖啡廳「蒔花咖啡」以摩洛哥風庭院成為網美打卡熱點（攝影：蕭芷琳）
▲不限時、低消親民又附設停車場，是連假必訪的礁溪景觀咖啡廳推薦（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪餐廳推薦：銀蕨和洋屋 爐端燒香魚超日系

位於宜蘭礁溪巷弄內的「銀蕨和洋屋」，於近期一開幕便吸引不少人先去嚐鮮。「銀蕨和洋屋」是一間低調卻充滿驚喜的日式餐廳。這邊不僅可以吃到慢工出細活的爐端燒，還有炸豬排咖哩飯、烏龍麵等多種定食料理，價格親民、氛圍溫馨，迅速成為在地人與遊客的美食口袋名單。

完整文章：礁溪巷弄美食！銀蕨和洋屋 宜蘭餐廳新開幕，菜單爐端燒香魚、炸雞咖喱飯必點。

▲宜蘭礁溪餐廳推薦中的日系新星「銀蕨和洋屋」，主打爐端燒香魚與多款日式定食（攝影：蕭芷琳）
▲隱身巷弄卻人氣爆棚，是想找礁溪日式料理、平價美食的好選擇（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪餐廳推薦：里海咖啡 不務正業的咖啡廳

當咖啡廳不只是賣咖啡，竟然連各種海鮮定時都有！宜蘭礁溪美食「里海咖啡」被稱作不務正業的咖啡廳不是沒有原因，隱身於田野之間，這家外表溫柔的木屋餐廳，實則是許多饕客心中的「礁溪海鮮定食天花板」。每日現流漁獲，轉化為一套套精緻飽足的日式定食，不只吸引在地居民，也成為外地旅人來訪宜蘭的美食重點站。

完整文章：宜蘭礁溪咖啡廳推薦！里海咖啡 菜單根本是海鮮餐廳，不務正業的咖啡廳就是他。

▲宜蘭礁溪美食代表「里海咖啡」，被稱為不務正業的咖啡廳，卻是海鮮定食天花板（攝影：蕭芷琳）
▲每日現流漁獲製作日式定食，是許多旅人指定的礁溪海鮮餐廳名單（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪餐廳推薦：拾松辦桌小吃 一人吃辦桌菜

想一次嚐遍宜蘭經典辦桌菜？位於礁溪的「拾松辦桌小吃」就是饕客的首選。主打超過20道開胃涼菜與多樣宜蘭手路菜，「拾松」成功將辦桌文化融入現代用餐氛圍，從西魯肉、糟餅、卜肉到糕渣，通通能在一間店品嚐到。無論是當地人還是外地旅客，這裡都是感受宜蘭風味的必訪餐廳。

完整文章：礁溪餐廳推薦！拾松辦桌小吃 菜單必點總鋪師西魯肉，一人也能吃辦桌菜。

▲想一次嚐遍宜蘭經典辦桌菜？位於礁溪的「拾松辦桌小吃」就是饕客的首選（攝影：蕭芷琳）
▲宜蘭礁溪咖啡廳推薦「拾松辦桌小吃」主打超過20道開胃涼菜與多樣宜蘭手路菜（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪小吃推薦：礁溪包子饅頭專賣店 出爐就秒殺

礁溪美食小吃推薦「礁溪包子饅頭專賣店」出爐就被秒殺！每逢假日，宜蘭礁溪總吸引大批饕客前來，而這間更是當地人、遊客口耳相傳的美食小店。以每日現做的手工包子與饅頭聞名，老闆每當蒸籠一掀開、熱騰騰的包子出爐，總能瞬間引爆搶購熱潮，現在就一起來看看吧。

完整文章：礁溪美食小吃推薦！礁溪包子饅頭專賣店 出爐就被秒殺、每人限購一套。

▲宜蘭礁溪小吃推薦必吃名單，礁溪包子饅頭專賣店主打每日現做手工包子與饅頭（攝影：蕭芷琳）
▲一出爐就被秒殺，是在地人與遊客公認的礁溪排隊美食（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪小吃推薦：丁掌櫃衢州烤餅 比臉還大的烤餅

宜蘭礁溪美食推薦「丁掌櫃衢州烤餅」不只比臉還大，一塊還只要30元，來宜蘭不要只吃蔥油餅，這家在地人口耳相傳的小吃攤可別錯過。窩克島編輯在宜蘭發現一家超酷的攤位，可是全台唯一一家傳統點心「衢州烤餅」；這是來自中國浙江的傳統點心，烤餅酥脆口感讓人一試成主顧，大家來宜蘭別錯過。

完整文章：宜蘭礁溪美食推薦！丁掌櫃衢州烤餅 比臉還大、只要30元，來宜蘭不要只吃蔥油餅。

▲宜蘭礁溪美食推薦中的話題小吃，丁掌櫃衢州烤餅比臉還大、一份只要30元（攝影：蕭芷琳）
▲酥香扎實的口感讓人一吃上癮，是來礁溪別只吃蔥油餅的最佳替代選擇（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪小吃推薦：玉田碳烤香腸 自製辣醬超讚

在宜蘭礁溪地區，除了溫泉與山海美景，還有這家來宜蘭必吃的碳烤香腸絕對不能錯過。位於國道五號交流道附近，「玉田碳烤香腸」可說是近期最夯的宜蘭香腸攤，甚至有人為了一口香腸專程繞路前來。脆皮外衣、炭火香氣，再刷上店家自製辣醬，大家來宜蘭可別錯過了。

完整文章：宜蘭碳烤香腸霸主！玉田碳烤香腸 礁溪必吃小吃，刷上自製辣醬超讚。

▲宜蘭礁溪必吃小吃「玉田碳烤香腸」，炭火直烤香氣十足、外皮脆口（攝影：蕭芷琳）
▲刷上店家自製辣醬更是靈魂所在，是不少人專程繞路也要吃到的礁溪美食（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪小吃推薦：綠色臭豆腐 顏色超神秘

宜蘭臭豆腐推薦！礁溪必吃美食「綠色臭豆腐」真的是綠色，讓人倍感好奇葫蘆裡賣什麼藥。而這家超酷的臭豆腐攤位，就位在宜蘭礁溪溫泉公園後段，一攤外觀低調的小吃攤每日準時開炸，卻總能在短短數分鐘內吸引長長人龍，現在就趕緊來看看吧。

完整文章：宜蘭臭豆腐推薦！綠色臭豆腐 礁溪必吃美食，這家臭豆腐真的是綠色。

▲宜蘭臭豆腐推薦必收，礁溪綠色臭豆腐以神秘綠色外觀吸引大批饕（攝影：蕭芷琳）
▲位於礁溪溫泉公園附近，每日開炸就排隊，是礁溪小吃中最具話題性的存在（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪小吃推薦：礁溪香腸伯 潤餅夾大腸包小腸

說到宜蘭礁溪的在地美食，不得不提「香腸伯」的招牌料理「潤餅皮包的大腸包小腸」。這個看似平凡的路邊攤，卻藏著在地人與遊客口耳相傳的排隊傳奇。無論清晨或午後，香氣隨著山風吹來，總能吸引不少人循香而至，朝聖這份口感與創意兼具的台式經典。

完整文章：礁溪必吃香腸！礁溪香腸伯 潤餅包大腸包小腸，宜蘭必吃排隊美食。

▲宜蘭礁溪在地小吃代表「礁溪香腸伯」，潤餅皮包大腸包小腸超有創意（攝影：蕭芷琳）
▲香氣四溢的排隊美食，是來礁溪一定要朝聖的經典小吃之一（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪小吃推薦：吳記花生捲冰淇淋 50元銅板價

在宜蘭礁溪繁忙的台九線礁溪路上，總能看到兩條長長的人龍：一條是排隊買「柯氏蔥油餅」，而緊鄰其側的另一條，則是為了那一捲香濃Q彈的「吳記花生捲冰淇淋」。這兩家店共同建構了礁溪最知名的美食地標，而吳記更以其對食材的堅持與純粹的古早味，成為遊客心中宜蘭代表性的甜點之首，來宜蘭礁溪走走不能沒吃到這家。

▲宜蘭礁溪甜點推薦必吃，吳記花生捲冰淇淋只要50元銅板價（攝影：蕭芷琳）
▲與柯氏蔥油餅並列礁溪美食地標，是旅客來宜蘭必吃的古早味甜點（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪小吃推薦：龍潭湖花生捲冰淇淋 一週只賣兩天

想吃最道地的宜蘭風味？「龍潭湖花生捲冰淇淋」可說是礁溪在地人與旅客間的隱藏版甜點傳奇。他們家雖然限定週末假日才有營業，不過卻以花生捲冰淇淋單一個品項，在網路上打出名號。這款甜而不膩的古早味冰品不僅用料實在、份量驚人，一份只要50元，更結合了龍潭湖的湖光山色，成為宜蘭週末限定的必訪美食景點。

▲宜蘭礁溪隱藏版小吃「龍潭湖花生捲冰淇淋」，一週只賣兩天更顯珍貴（攝影：蕭芷琳）
▲在湖光山色陪伴下享用，是礁溪週末限定的必吃美食體驗（攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪小吃推薦：安記幸福餐車花生捲冰淇淋 Threads爆紅

來宜蘭想吃在地人氣甜點？近期在 Threads 爆紅的「安記幸福餐車」成為必排隊名單！主打花生捲冰淇淋，以手工刨花生糖搭配阿宗芋冰城冰淇淋，再用Q彈潤餅皮包裹，香氣四溢、層次豐富。由於生意太好，每人限購6組，常常提早售罄，晚到就吃不到。

▲宜蘭礁溪小吃推薦！安記幸福餐車花生捲冰淇淋在 Threads 爆紅（攝影：蕭芷琳）
▲手工刨花生糖搭配冰淇淋，每人限購也擋不住排隊人潮（攝影：蕭芷琳）

