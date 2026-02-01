拒絕人擠人！烏來蘇卡利漫活一泊三食，專屬I型人的浪漫情人節提案。

2026年大年初一撞上情人節，雙重熱鬧對內向者卻是雙重負擔。不想在親戚問候與放閃中崩潰？不如試試雲品推出的「非典型」避世計畫，用止語溫泉與日式慢活找回內心平靜。

當2026年的日曆翻到了2月，一場罕見的「雙重節慶」即將登場。今年的西洋情人節恰逢農曆春節連假，對於喜愛熱鬧的人來說這是雙倍的歡喜，但對於厭倦了排隊名店、害怕過度社交喧囂的「I型人格」民眾而言，這或許是一場耗費心力的考驗 。在鞭炮聲與親戚問候聲交織的假期中，最好的慶祝方式或許不是往人海裡鑽，而是留給自己或摯愛一段純粹的空白。雲品國際旗下的「雲品Collection」敏銳地看準了這股深度療癒的旅遊商機，特別選在烏來秘境「蘇卡利漫活」與台東古蹟「寶桑町屋」，推出了一系列「非典型」的節慶住房方案，主打在止語的山林與懷舊的町屋中，透過米其林等級的味蕾饗宴與彷彿時光倒流的氛圍，讓身心回歸平靜 。



▲「寶桑町屋」的迎賓區域有日式榻榻米與景觀火爐，在辦理入住、退房時也能得到短暫的休憩。 圖／雲品國際提供；窩客島整理

烏來蘇卡利漫活的極致留白，米其林三星等級饗宴與森林止語之境

如果您與伴侶在尋找一處能完全隔絕塵囂的庇護所，位於烏來的「蘇卡利漫活」無疑是首選。在情人節與農曆新年期間，這裡推出了名為「隱逸避世．止語之境」的住房專案，試圖將假期的定義權還給旅人 。在這裡，森林深處的靜謐自然取代了市區繁雜的賀歲音樂，取而代之的是潺潺流動的溫泉水聲 。為了將這種「五感極大化」的體驗推向極致，館方將晚餐獨家升等為「米其林三星等級奢華菜單」，主廚發揮巧思將烏來在地風味與頂級海陸食材完美結合 。



這場味蕾之旅包含以蒜苗烏魚子與炸溪蝦蟹組成的風味三層架，暖胃又奢華的滋補雞粥燉花膠筒，以及口感濃郁的起司上湯焗波士頓活龍蝦等極致料理 。此外，針對情人節當日入住的旅客，蘇卡利漫活更精心準備了一日限定的專屬下午茶，端出鮮花米皮捲、鮮蝦魚子醬、粉紅香檳凍、蜂蜜無花果及情人草莓塔等多款精緻點心 。此專案一泊三食每房每晚30800元加15.5%起，讓戀人們能在「止語」的默契中，重新聽見彼此心跳的頻率 。



▲「寶桑町屋」獨棟日式町屋中，和式客房空間典雅舒適，更能將休憩與睡眠空間明顯區隔。 圖／雲品國際提供；窩客島整理

▲今年情人節適逢農曆新年假期，雲品Collection旗下二館推出期間限定住房專案。 圖／雲品國際提供；窩客島整理

台東寶桑町屋的昭和時光機，入住日式古蹟與北町丼飯屋的慢活提案

若想逃離都市叢林，轉而投向人文歷史的溫暖懷抱，位於台東市中心的「寶桑町屋」則提供了一種截然不同的優雅避世選擇 。雲品Collection攜手當地的「北町丼飯屋」，推出了情人節一泊二食方案，日式町屋每房每晚僅需4999元起 。走進旅宿園區，彷彿穿越了時光隧道，園區內的建築如「學舍」、「作庭」、「悠庵」等，皆完整保留了昭和時代的歷史紋理 。



旅人可以在細雨霏霏的午後，坐在榻榻米上感受日式慢生活的寧靜，體驗一種時光倒流的錯置感 。入住的賓客還能前往由古蹟修復而成、充滿濃厚和風美學的北町丼飯屋，任選3款精緻的日式丼飯定食 。這裡不僅僅是單純的旅宿與餐館，更是台東歷史故事的活教材，透過保存與創新的對話，這裡不僅吸引了無數建築控與歷史迷，更讓許多老台東人前來重溫那段被遺忘的城市記憶 。



▲北町丼飯屋融合古樸建築與當代日料，打造從視覺到味覺的沉浸式用餐體驗。 圖／雲品國際提供；窩客島整理

拒絕傳統喧囂的節慶定義，雲品Collection為I型人格重塑心靈棲所

在山海的溫柔擁抱之下，雲品Collection試圖重塑節慶的定義，跳脫了傳統過年必須紅火熱鬧的包裝思維 。為了貫徹這份寧靜的決心，全館刻意不設置電視機，改以「止語」與「慢活」作為切入點，為追求高品質心靈休憩的旅人準備好最溫柔的款待 。無論是想要躲避長輩過度關心與問候的單身者，或是渴望進行深層對話、修復關係的情侶，都能在這樣的空間裡找到節日的真正意義 。在這個資訊過載的時代，能夠在烏來的溫泉水中洗去疲憊，或是在台東的日式老宅中找到專屬於自己的感官滿足與生活共鳴，或許才是給自己最好的新年禮物，相關訂房資訊可上雲品Collection官網查詢 。



▲烏來「蘇卡利漫活」於情人節與農曆新年期間推出的「隱逸避世．止語之境」專案，將是洗滌心靈的終極選項。在這裡，森林的靜謐取代了繁雜的賀歲聲。 圖／雲品國際提供；窩客島整理





烏來蘇卡利漫活「隱逸避世．止語之境」住房專案

活動時間： 2026年農曆新年與情人節期間（包含2月14日情人節當日限定下午茶）

活動內容：

米其林等級晚餐： 住房晚餐獨家升等為「米其林三星等級奢華菜單」，包含蒜苗烏魚子、炸溪蝦蟹、滋補雞粥燉花膠筒、起司上湯焗波士頓活龍蝦。

情人節限定下午茶： 2月14日當日入住提供鮮花米皮捲、鮮蝦魚子醬、粉紅香檳凍、蜂蜜無花果及情人草莓塔。

止語體驗： 全館無電視，強調聽見自然水聲與彼此心跳。

專案價格： 一泊三食每房每晚 30,800元 + 15.5% 起。

台東寶桑町屋 x 北町丼飯屋「情人節一泊二食」方案

活動時間： 情人節期間

活動內容：

日式定食： 入住可至北町丼飯屋任選三款精緻日式丼飯定食。

昭和懷舊體驗： 入住保留完整的歷史建築（學舍、作庭、悠庵），體驗榻榻米日式慢生活，全館無電視。

專案價格： 日式町屋每房每晚 4,999元 起。