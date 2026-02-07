士力架變身了！全家限定「士力架草莓風味花生可可雪糕」與濃郁飲品登場，還有29元加購優惠。

全家草莓季驚喜聯名。SNICKERS 士力架首推草莓可可牛奶與花生可可雪糕。1 月 21 日至 3 月 3 日限時第 2 件 6 折，更有 29 元加購優惠，陪你甜蜜過冬。

隨著冬日粉紅浪潮來襲，草莓控與巧克力迷的專屬季節正式宣告降臨。全球人氣巧克力品牌 SNICKERS® 士力架，於 2026 年 1 月 22 日在台北宣布，首度與便利商店龍頭「全家便利商店」展開跨界強強聯手。這次合作不僅是品牌經典風味的浪漫變身，更是為了迎接即將到來的情人節，為全台消費者量身打造的甜蜜獻禮。從 1 月 21 日起，兩款視覺與味覺兼具的聯名新作「士力架草莓可可牛奶」與「士力架草莓風味花生可可雪糕」正式於全台全家門市同步亮相。



▲消費者於全家便利商店可選購全新士力架草莓風味雪糕，體驗豐富酥脆層次感。圖／SNICKERS®提供；窩客島整理

全家草莓季限定「士力架草莓可可牛奶」乳含量 50% 的細緻饗宴

在琳瑯滿目的超商飲品櫃中，這款「士力架草莓可可牛奶」無疑是最吸睛的焦點。這款飲品強調 Made with SNICKERS 的獨家研發配方，將草莓的清甜氣息與可可的醇厚層次完美交織。最令大眾驚喜的是，其乳含量高達 50% 以上，確保了每一口都能感受到如同絲絨般的順滑口感。對於偏好濃郁系飲品的讀者來說，這不僅是一款飲料，更是一份能在寒冷冬日中帶來溫暖慰藉的液體甜點。



▲「士力架草莓可可牛奶」擁有 50% 以上高乳含量，完美交織草莓清甜與可可濃醇。圖／SNICKERS®提供；窩客島整理

冬季限定「士力架草莓風味花生可可雪糕」挑戰舌尖驚喜

除了溫暖的飲品，冰品市場同樣迎來震撼彈。同步登場的「士力架草莓風味花生可可雪糕」將品牌最引以為傲的經典元素與創新風味結合。雪糕外層保留了大家熟悉的香脆花生粒與厚實濃醇可可，內層則大膽翻玩，選用草莓與花生風味冰淇淋作為核心。咬下的瞬間，外殼的酥脆與內餡的綿密形成鮮明對比，酸甜草莓與濃郁花生在口中達成完美平衡，成功將經典巧克力的豐富層次感轉化為冰淇淋的幸福滋味。



▲「士力架草莓風味花生可可雪糕」融合經典花生香脆與創新草莓風味，為冬日增添幸福感。圖／SNICKERS®提供；窩客島整理

限時 6 週第二件 6 折優惠，29 元超值加購士力架花生或草莓口味

為了歡慶這場跨界聯名，SNICKERS® 與全家便利商店祭出了極具誠意的促銷方案。從 1 月 21 日至 3 月 3 日為止，凡於全台全家便利商店購買這兩款聯名新品，即可享有第 2 件 6 折優惠，若選購不同價位的商品則以 2 件 8 折計算。此外，品牌更推出強大的「甜蜜應援」計畫，購買草莓聯名系列商品，僅需以 29 元的優惠價，就能加購原價 49 元的士力架花生口味或草莓巧克力風味，讓這份「莓」好滋味能即刻與親友分享。



▲SNICKERS® 聯名系列新品於情人節前夕甜蜜開賣，傳遞浪漫冬日滋味。圖／SNICKERS®提供；窩客島整理

NICKERS® 莓好滋味限時優惠

活動時間：2026/1/21 – 2026/3/3

活動內容：

折扣優惠：於全台全家便利商店購買聯名飲品（士力架草莓可可牛奶）或雪糕（士力架草莓風味花生可可雪糕），享第二件 6 折優惠（不同價位商品以 2 件 8 折計算） 。

加價購優惠：凡購買士力架草莓聯名系列商品，即可用 29 元超值價加購士力架花生口味或草莓巧克力風味巧克力乙件（原價 49 元） 。

全台全家便利商店 FamilyMart 門市販售 。

除了這款令人愛不釋手的巧克力聯名系列，今年冬季還有哪些不容錯過的超商必買清單？

推薦閱讀：全聯草莓季！20款草莓甜點 草莓麵包領軍，草莓控25元就能吃到。







