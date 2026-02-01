全台最強3C福袋登場！德誼數位馬年福袋限量1500組，1元加購iPhone 17 Pro Max果粉必搶。

德誼數位推出2026馬年新春福袋，售價999元限量1500組。內含3300元3C配件，再抽iPhone 17 Pro Max、星宇機票與五星住宿。

隨著農曆金馬年的腳步臨近，全台廣大果粉最期待的春節重頭戲正式揭曉。全台最大Apple優質經銷商德誼數位（Data Express）宣布，將於2026年農曆春節前夕，正式推出眾所矚目的「馬力全開 袋袋有 Horse」限量新春福袋。這項年度盛事不僅是德誼數位回饋消費者的例行傳統，今年更在獎項內容與合作規模上大幅有感升級，讓每一位參與開箱的消費者都能感受到誠意滿滿的新春祝福，為即將到來的馬年開啟好事連連的序幕 。

▲德誼數位 2026 馬年福袋採鮮豔的橘色設計 ，每組售價 999 元 ，袋內包含質感紅包袋、3C 配件及一張「刮開有 HORSE」刮刮卡 。圖／德誼數位提供；窩客島整理



999元超值入手。開箱即享價值3300元高品質3C周邊

今年的福袋設計不僅在視覺上充滿馬年的喜慶活力，其內容物的配置更是誠意十足。每組福袋售價僅為新台幣999元，但內含的隨機3至4項精選3C周邊商品，總價值竟然超過新台幣3300元，等同於以不到3折的價格就能入手 。根據德誼數位提供的清單，福袋內包含多樣化且實用的配件，例如市價2190元的Zikko特務Z三合一鋁合金無線充電座、市價1390元的UNIQ Hoveo磁吸行動電源，以及市價1280元的MONOCOZZI磁吸皮革卡套 。這些精選商品不僅滿足Apple用戶的需求，其高度的跨裝置相容性，也讓非Apple使用者能享受到高品質的科技生活體驗 。

驚喜刮刮卡登場。1元將iPhone 17 Pro Max與iPad Air帶回家

除了福袋內的基本配備，真正讓全台消費者屏息以待的，是每組福袋隨袋附贈的「刮開有 HORSE」刮刮卡 。今年的頭獎堪稱史上最豪華，德誼數位祭出了價值高達71800元的「Apple 果粉最愛組合」，中獎者只需支付1元，即可一次帶走iPhone 17 Pro Max 512GB與iPad Air M3 128GB 。這項大獎不僅展現了德誼數位身為頂級經銷商的氣勢，更在過年期間為消費者創造一個翻轉運勢的圓夢機會 。

▲幸運兒有機會以 1 元加購價值超過 7 萬元的 iPhone 17 Pro Max 與 iPad Air 果粉夢幻組合 。圖／德誼數位提供；窩客島整理

跨界旅遊大獎。星宇航空機票與五星級飯店住宿驚喜連連

今年的刮刮卡獎項不僅限於數位產品，更將觸角延伸至旅遊與質感生活領域，邀請消費者展開一場馬年新春旅行 。獎項清單中包含星宇航空不限航點的機票，價值高達15000元，以及多間星級飯店的住宿券，如價值16280元的禧榕軒大飯店豪華客房平日雙人住宿券、價值8800元的沐舍溫泉渡假酒店雙人住宿券 。此外，為了提升日常生活品質，獎項還涵蓋了MOTTI Viola人體工學椅、AirPods Pro 3、Apple Watch Series 11等穿戴配件與居家良品，讓幸運兒能由內而外翻新生活體驗 。

永續共好理念。攜手台灣在地品牌打造全方位生活優惠

德誼數位作為深耕台灣20餘年的企業，今年特別與阿原YUAN、全鋒T-Life、MOTTI等本土優質品牌合作，在每份福袋中加贈一組共11張的全方位生活優惠券 。這些優惠涵蓋了食、衣、住、行、育、樂等各個層面，包括阿原YUAN的商品折扣、全鋒T-Life洗車折價券以及「來碗土」陶藝體驗優惠等 。德誼數位表示，這項舉措是希望透過品牌的力量，引導消費者支持本土產業，減少環境負擔，共同創造台灣產業的永續共好循環 。

搶購攻略必看。實體與網路通路限量1500組售完為止

想要把握這份好運的消費者需特別留意販售時間與規則。德誼數位「馬力全開 袋袋有 Horse」福袋全台限量僅1500組，自2月9日起，將率先在德誼數位網路門市、遠傳friDay購物及Yahoo購物中心搶先開賣 。緊接著在2月14日西洋情人節當天，全台德誼數位實體門市也會同步販售，每人限購一組，售完為止 。獲得刮刮卡的中獎者，務必於2026年3月27日前完成兌獎登記，並妥善保留原始刮刮卡與相關憑證，方能順利領取這份新春大禮 。

▲除了硬體獎項，福袋內更附贈一組共 11 張的全方位生活優惠券 ，涵蓋阿原 YUAN、全鋒 T-Life 等台灣本土品牌，展現永續共好理念 。圖／德誼數位提供；窩客島整理



「馬力全開 袋袋有 Horse」新春福袋

活動時間：

2026年2月9日起：德誼數位網路門市、遠傳心生活（遠傳 friDay 購物）、Yahoo 購物中心搶先開賣 。

2026年2月14日起：全台德誼數位實體門市正式販售 。

活動內容：

福袋售價999元，全台限量1500組，每人限購一組 。

內含隨機3至4項精選3C配件（總價值超過3300元），如無線充電座、磁吸行動電源等 。

附贈「刮開有 HORSE」刮刮卡，頭獎為iPhone 17 Pro Max 512GB與iPad Air M3 128GB組合（1元加購資格） 。

刮刮卡獎項另包含星宇航空機票、五星級飯店住宿券、Apple精品配件等 。

每組福袋加碼送出阿原YUAN、全鋒T-Life等台灣品牌全方位生活優惠券組（共11張） 。

全台德誼數位實體門市（共36個據點，含22間Apple認證優質經銷旗艦店） 。





除了這份讓人心動的超值福袋，下方的延伸報導不容錯過

推薦閱讀：2026全聯福袋中獎率更高！600元美國POLER聯名福袋，加碼送發財金。

推薦閱讀：7-11春節福袋130款最低499元！7種價位 18種品項，矮袋鼠氣炸鍋 迪士尼微波爐超狂。

推薦閱讀：全家福袋41款開搶！249元全家福袋搶先看，牙寶 大耳狗全都帶回家。