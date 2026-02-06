頂呱呱買一送一！66大順炸雞桶限時249元，地瓜薯條再推買一送一。

過年就是要爽吃炸雞，頂呱呱限時推出66大順桶只要249元，再加碼地瓜薯條買1送1，快約好友開吃。

過年就是要吃各種優惠！頂呱呱2026年馬年春節優惠搶先開跑，這次特別為炸雞控準備限時8天的「新春好雞運」。於即日起，全台門市同步推出超霸氣的66大順炸雞桶，不但內容豐富，價格更是直接下殺到249元。除了經典的炸雞組合外，大家最愛的台味地瓜薯條也加入買1送1的戰局，搭配香噴噴的辣味雞翅單點折扣，就是要讓大家在過年期間用最省錢的方式，跟親朋好友一起宅在家裡爆吃一波，感受台式炸雞的獨特魅力。



▲頂呱呱過年優惠「66大順炸雞桶」249元，每塊加價4元可升級辣味。





團圓聚餐必備66大順桶現省百元

過年聚會最怕點餐選擇障礙，這桶66大順炸雞桶直接幫大家配好3隻雞腿與3塊炸雞，原價375元的組合現在只要249元就能入手，現省126元的超高CP值真的很有感。頂呱呱堅持使用生鮮雞肉，那種單層裹粉現炸出來的金黃色外皮，吃起來脆而不膩，還能鎖住鮮美的肉汁，是老饕們最愛的台式經典。如果家裡有人無辣不歡，每塊炸雞還能用4元的銅板價升級成辣味，這種可以自由混搭的貼心設計，讓這桶炸雞成為新春餐桌上最受歡迎的開運美食。



▲頂呱呱經典炸雞堅持使用生鮮雞肉，單層裹粉現炸出來的金黃色外皮，是超經典的台式炸雞。





人氣地瓜薯條買1送1加購最對味

吃炸雞怎麼可以少了靈魂配角，這次活動最吸引人的就是只要購買指定炸雞桶，就能享有地瓜薯條買1送1的加購好康，65元就能帶走兩份外酥內綿的黃金地瓜薯條，香甜口感完全吃不膩。不只如此，針對愛吃雞翅的粉絲，也特別安排了辣味雞翅2入99元的單點優惠，這款雞翅選用獨門香辣配方，辣度適中且香氣層次豐富，重點是單點不限購買組數，無論是想要多帶幾份回家當宵夜，或是聚餐時當作下酒菜都很適合，快把握這8天的好康假期。



▲頂呱呱過年優惠推地瓜薯條買1送1的加購好康。

頂呱呱新春好雞運 優惠活動

活動期間： 即日起至2026年02月11日（三），限時8天。

不參與門市： 桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市。

優惠活動：

66大順炸雞桶： 特價249元（原味雞腿3入、原味炸雞3入）。

美味升級： 桶內原味炸雞每塊加價4元可升級辣味。

超值加購： 買66大順桶，加購地瓜薯條買1送1（加購價65元，每桶限購1組）。

單點加碼： 辣味雞翅2入特價99元（原價118元，不限組數）。





