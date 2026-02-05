悅華大酒店100元抽萬元住宿！2026農曆馬年走春一泊二食6,599元起、微醺派對55折。

迎接充滿朝氣的農曆馬年，位於桃園龍潭的桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店，宣布於2026年2月17日至2月21日（初一至初五）正式啟動新春系列慶祝活動 。為了讓旅人在新春開端就能贏得好彩頭，飯店特別在充滿年味的大廳推出天成文旅歡喜慶春節紅包抽抽樂 。旅客僅需支付100元，就有機會抽中價值數千元的精緻客房平假日雙人一泊二食住宿券，且活動強調包包有獎，隨機贈送包括瑞穗天合黃金湯泡湯粉、比比家族沐浴泡澡球及各式天成文旅文創好禮，讓每一位造訪的遊客都能帶著滿滿驚喜迎接新年 。

桃園春節住房優惠一泊二食6,599元起，深夜消夜食堂暖心供應

為了提供最舒適的度假體驗，飯店於2026年2月16日至2月20日（除夕至初四）推出新春住房優惠，雙人入住精緻客房每晚6,599元起，並針對家庭客群提供親子三人房、溫馨家庭房及多款閣樓房型，滿足多元的家庭旅遊需求 。此次住房專案最大的亮點之一，便是依入住人數贈送陽光咖啡廳自助式消夜與翌日早餐 。每日晚間8點至10點供應的消夜食堂，準備了豐富的溫暖菜色，而翌日早餐則有多款經典台式料理與現煎熱食，讓旅人在飯店內就能享受全方位的味蕾饗宴 。

桃園親子旅遊首選新春小特務，馬運亨通闖關活動樂翻天

家庭客群絕對不能錯過園區特別規劃的新春歡樂聚與新春小特務系列體驗 。初一至初五每日下午於童樂園熱鬧登場的馬運亨通添好運活動，邀請住客挑戰十八豆大比拚、骰盅猜猜樂及21點挑戰等傳統年節趣味遊戲，集滿3點即可獲得精緻沐浴泡澡球乙顆 。此外，熱血的新春小特務加碼任務則引導旅客前往高爾夫學苑，透過拍照打卡與許願樹祈願完成任務，集滿點數後可兌換瑞穗天合黃金湯泡湯粉禮盒，將度假的放鬆感帶回家中延續 。

Bon Bar春節微醺派對，調酒55折起共度歡聚時光

新春夜晚的熱鬧氣氛在運動酒吧Bon Bar持續升級，春節期間同步推出微醺派對活動 。店內提供多款經典調酒、創意特色調酒及無酒精飲品，並祭出超狂的階梯式折扣：任選2杯88折、3杯77折、4杯66折，最高5杯可享55折優惠 。在自然美景環抱下，與親友在酒吧內暢談敘舊，無論是酒精愛好者還是追求口感的旅客，都能在此找到屬於自己的幸福微醺感 。此外，房客還能以200元的超值體驗價，在練習場享受擊球樂趣，開啟充滿活力的2026馬年 。

天成文旅歡喜慶春節紅包抽抽樂

活動時間：2026年2月17日至2月21日（初一至初五）

活動內容：於飯店櫃台支付100元即可參加抽獎，包包有獎 。獎項包含平假日雙人一泊二食住宿券、瑞穗天合黃金湯泡湯粉、比比家族沐浴泡澡球及天成文旅精選文創商品 。

馬運亨通添好運及新春小特務闖關活動

活動時間：2026年2月17日至2月21日（初一至初五）



馬運亨通：每日16:00 - 17:30 。



新春小特務：每日16:00 - 20:00 。

活動內容：入住旅客持集章卡至童樂園挑战十八豆、骰盅、21點，集滿3點換泡澡球 。前往高爾夫學苑打卡許願，連同童樂園關卡集滿5點，可兌換瑞穗天合黃金湯泡湯粉禮盒 。每房限參加乙次，獎品送完為止 。

Bon Bar春節微醺派對

活動時間：2026年春節期間

活動內容：調酒系列任選2杯88折，3杯77折，4杯66折，5杯55折 。包含經典調酒、創意特色調酒及無酒精飲品 。

桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店新春住房優惠

入住期間：2026年2月16日至2月20日（除夕至初四）

優惠房價：

精緻客房：除夕與初四6,599元，初一至初三8,099元 。

親子三人房：除夕與初四7,299元，初一至初三8,799元 。

溫馨家庭房：除夕與初四7,999元，初一至初三9,499元 。

優惠內容：包含翌日自助式早餐及晚間20:00 - 22:00消夜食堂 。房客享高爾夫練習場擊球體驗價200元（90粒球） 。

桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店

店家地址：桃園市龍潭區悅華路100號

聯繫電話：03-480-3388

聯合訂房中心：02-8978-6688

享受完飯店豐富的年節慶典與精緻餐飲後，您是否也想探索周邊還有哪些適合全家共遊的私藏景點

