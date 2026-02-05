最新高雄老宅咖啡廳兼選物店！植月融合眷村老屋風貌，提供咖啡甜點與手作選物。

「植月選物・喫茶・影像」保留眷村老屋風貌，結合復古家具、精選器皿與手作小物，提供咖啡、茶飲與甜點，老宅迷不能錯過的高雄咖啡廳兼選物店。

高雄最新眷村咖啡廳兼選物店！ 「植月選物・喫茶・影像」結合咖啡甜點、選物與攝影元素，聯手打造出兼具生活感與美學的複合式空間。店內保留日治時期眷村老屋的建築輪廓，並融入復古木作家具，搭配老闆娘精心挑選的器皿與織品選物，整體氛圍溫潤而富有層次，展現老屋再生後的獨特風貌。



▲「植月選物・喫茶・影像」提供咖啡、茶飲與多款口味磅蛋糕。（攝影：楊婷雅）

▲「植月選物・喫茶・影像」進駐建業新村的一間老宅。（攝影：楊婷雅）

「植月」為老眷村注入新風貌

新開幕不久的「植月選物・喫茶・影像」位於建業新村內一棟平房，走近即可看見紅色鐵門、高聳榕樹、水泥牆與紅磚交織而成的眷村景象，空間氛圍濃厚而樸實。目前室內僅有五席窗邊座，是一間比較適合獨自造訪或是兩人約會的左營咖啡廳。



▲「植月選物・喫茶・影像」室內僅有5席靠窗座位。尤其適合獨自前來沉澱放鬆。（攝影：楊婷雅）

「植月」選品蘊含故事，展現人情溫度

此外，「植月選物・喫茶・影像」的選品部分，陶器作品多來自老闆娘欣賞並合作的創作者，而廣受歡迎的羊毛簪、尼泊爾織品等小物，則出自其嫁至尼泊爾的友人之手工創作，不僅展現異國工藝特色，也為空間增添溫暖的人情氣息。



▲「植月選物・喫茶・影像」販售的手作物品皆由老闆娘親自嚴選。（攝影：楊婷雅）

老宅迷高雄下午茶必衝「植月」

目前「植月選物・喫茶・影像」提供咖啡與茶飲等飲品選項，其中冬瓜檸檬氣泡飲與鹹金桔氣泡飲風味清爽、層次分明，表現尤為亮眼；甜點方面，巧克力咖啡磅蛋糕與酒漬果乾磅蛋糕亦獲得不少甜點愛好者青睞。整體而言，「植月選物・喫茶・影像」融合眷村老屋空間、質感選品與悠緩氛圍，為喜愛老宅咖啡廳與逛選物店的旅人，提供一處適合短暫停留、放鬆的好去處。



▲「植月選物・喫茶・影像」酒漬果乾磅蛋糕。（攝影：楊婷雅）



▲「植月選物・喫茶・影像」巧克力咖啡磅蛋糕。（攝影：楊婷雅）





「植月選物・喫茶・影像」店家資訊

營業時間：11:00～20:00（週三公休）

地址：高雄市左營區緯十路54-9號

電話：0986 970 813

