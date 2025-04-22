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最浮誇左營眷村美食！1.5公尺皮帶麵必吃 西安麵館，超寬麵條風靡全台。

高雄美食 左營區美食 西安麵館
2025-04-22 21:23:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

以長達1.5公尺「皮帶麵」席捲全台的「西安麵館」，是高雄蓮池潭必吃美食，來自陝西安的張老闆娘將家鄉料理在高雄左營區發揚光大！不只是經典的外省麵食令老饕津津樂道、一吃成主顧，同樣由張老闆娘親手製作的豐富涼拌小菜同樣不可錯過。
最夯高雄左營眷村美食！1.5公尺皮帶麵必吃 西安麵館，
▲高雄眷村美食推薦！西安麵館以陝西皮帶麵廣為人知/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
最夯高雄左營眷村美食！1.5公尺皮帶麵必吃 西安麵館，
▲西安麵館環境樸實，座位數多/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「西安麵館」位於高雄左營區蓮池潭周邊的勝利路上，緊鄰免費的公有停車場，對於開車來吃麵的饕客十分便利，完全不用擔心停車問題。「西安麵館」主打各式手工麵食，其中最經典又吸睛的，非「皮帶麵」莫屬！如果你是衝著如皮帶般的浮誇麵條而來，要特別注意的是，並非每款麵食都能選擇皮帶麵，僅有牛肉乾拌麵、紅燒牛肉麵、紅燒雞肉麵以及蓋澆麵可以搭配。
最夯高雄左營眷村美食！1.5公尺皮帶麵必吃 西安麵館，
▲西安麵館的豐富涼拌小菜同樣不可錯過/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
最夯高雄左營眷村美食！1.5公尺皮帶麵必吃 西安麵館，
▲西安麵館牛肉乾拌麵也是人氣麵食之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

招牌「皮帶麵」最大的特色就在於麵條長達1.5公尺，寬度如同皮帶，視覺效果十足。老闆娘笑說，常有客人看到碗裡只有一條麵，還以為會吃不飽，但其實這就像「一公斤的棉花和一公斤的鐵」一樣，重量沒少、份量紮實。彈牙有咬勁，吃完不只飽足，獨特口感更是念念不忘。如果想找別具特色的高雄眷村麵食，當地人激推的「西安麵食館」絕對值得一嚐！
最夯高雄左營眷村美食！1.5公尺皮帶麵必吃 西安麵館，
▲西安麵館最大亮點色就是皮帶麵，可搭配四種麵食/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
最夯高雄左營眷村美食！1.5公尺皮帶麵必吃 西安麵館，
▲西安麵館的皮帶麵麵條長達1.5公尺，寬度如同皮帶/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



西安麵館店家資訊

營業時間：10:30～19:30
地址：高雄市左營區勝利路115巷6號
電話：07 588 1517

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西安麵館

phone07-3435309
place高雄市左營區華夏路1331號
4.70 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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