高雄牛肉麵推薦！開業超過50年歷史的「川味牛肉麵」，香麻濃郁的川味牛肉湯頭是許多在地人共同的記憶滋味，甚至連現任市長陳其邁也情有獨鍾這一味。除了招牌牛肉麵之外，「川味牛肉麵」的担担麵也值得一嘗，直衝腦門的麻辣快感，令廣大饕客深深著迷。



▲高雄牛肉麵推薦川味牛肉麵，陪伴眾多在地人成長/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲開業50多年的川味牛肉麵，用餐空間具有濃濃的懷舊氛圍/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「川味牛肉麵」位於高雄市新興區民享街上，店面低調不起眼，稍不留意很容易錯過。由於店門玻璃貼有「西蜀榮昌」字樣，故也在地人習慣稱之「西蜀榮昌川味牛肉麵」；超過半世紀的空間，自然散發強烈的歲月感，巧妙的是和大部分牛肉麵店或麵攤鬧哄哄的氛圍不同，在「川味牛肉麵」用餐的饕客皆不約而同安靜享用牛肉麵，因而有網友笑說，這是一間如圖書館般的高雄牛肉麵館。▲川味牛肉麵的招牌牛肉麵，重口味愛好者一定會喜歡/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲川味牛肉麵的湯頭濃郁之中帶有香麻的川味/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「川味牛肉麵」的牛肉麵湯頭顧名思義濃郁之中帶有香麻的川味，牛肉亦十分入味，尤其適合重口味牛肉麵愛好者。此外，窩客島特別推薦担担麵給嗜辣如癡担担麵的饕客，有別於台灣味的担担麵，「川味牛肉麵」的担担麵花椒香氣鮮明、麻辣感瞬間直衝天靈蓋，香辣刺激令許多饕客一吃上癮。推薦閱讀： 萊姆酒迷必衝高雄酒吧！蘭姆酒主題酒吧「Rumway」，結合台灣果實酒的創意調酒喝起來。

▲川味牛肉麵的担担麵會附一碗湯，讓饕客解辣/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲川味牛肉麵的担担麵花具有強烈麻辣感，令許多饕客一吃上癮/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

川味牛肉麵店家資訊

地址：高雄市新興區民享街18號

電話： 07 282 8000