為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 50年高雄牛肉麵老店！重口味饕客愛的香麻湯頭「川味牛肉麵」，担担麵也推薦。

50年高雄牛肉麵老店！重口味饕客愛的香麻湯頭「川味牛肉麵」，担担麵也推薦。

高雄美食 川味牛肉麵 高雄牛肉麵
2025-03-02 21:18:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
share
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

高雄牛肉麵推薦！開業超過50年歷史的「川味牛肉麵」，香麻濃郁的川味牛肉湯頭是許多在地人共同的記憶滋味，甚至連現任市長陳其邁也情有獨鍾這一味。除了招牌牛肉麵之外，「川味牛肉麵」的担担麵也值得一嘗，直衝腦門的麻辣快感，令廣大饕客深深著迷。

▲高雄牛肉麵推薦川味牛肉麵，陪伴眾多在地人成長/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲開業50多年的川味牛肉麵，用餐空間具有濃濃的懷舊氛圍/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「川味牛肉麵」位於高雄市新興區民享街上，店面低調不起眼，稍不留意很容易錯過。由於店門玻璃貼有「西蜀榮昌」字樣，故也在地人習慣稱之「西蜀榮昌川味牛肉麵」；超過半世紀的空間，自然散發強烈的歲月感，巧妙的是和大部分牛肉麵店或麵攤鬧哄哄的氛圍不同，在「川味牛肉麵」用餐的饕客皆不約而同安靜享用牛肉麵，因而有網友笑說，這是一間如圖書館般的高雄牛肉麵館。

▲川味牛肉麵的招牌牛肉麵，重口味愛好者一定會喜歡/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲川味牛肉麵的湯頭濃郁之中帶有香麻的川味/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「川味牛肉麵」的牛肉麵湯頭顧名思義濃郁之中帶有香麻的川味，牛肉亦十分入味，尤其適合重口味牛肉麵愛好者。此外，窩客島特別推薦担担麵給嗜辣如癡担担麵的饕客，有別於台灣味的担担麵，「川味牛肉麵」的担担麵花椒香氣鮮明、麻辣感瞬間直衝天靈蓋，香辣刺激令許多饕客一吃上癮。


推薦閱讀：萊姆酒迷必衝高雄酒吧！蘭姆酒主題酒吧「Rumway」，結合台灣果實酒的創意調酒喝起來。

▲川味牛肉麵的担担麵會附一碗湯，讓饕客解辣/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲川味牛肉麵的担担麵花具有強烈麻辣感，令許多饕客一吃上癮/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

川味牛肉麵店家資訊

地址：高雄市新興區民享街18號
電話： 07 282 8000

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#高雄美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

川味牛肉麵(高雄店)

phone07-2159119
place高雄市新興區忠孝一路93號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
延伸閱讀
在家吃牛肉麵！異塵CELLAR「異塵牛肉麵冷凍包」搶攻宅食宵夜商機，一鍋搞定、餓了就煮、打開倒入湯鍋加熱即可開動。
 編輯 李維唐
堪稱最強牛肉麵！神級美味「紅白牛肉麵」大直AKA推出內用版全牛部位白湯牛肉麵，官網同步限量販售家用冷凍包。
 編輯 李維唐
整碗吃到見底！賈以食日「秘製清燉牛肉麵」新口味要搶買，家傳「牛油拌麵+清燉牛肉湯」讓你半夜吃牛肉麵超暖胃。
 編輯 鄭雅之
吃的到大塊牛肉！賈以食日「秘製紅燒牛肉麵」特製酸菜、牛油包全都有，讓牛肉麵控24小時都有台味牛肉麵吃。
 編輯 鄭雅之
推薦商品
keyboard_arrow_up