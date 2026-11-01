台灣本島最年輕、造型最具特色的彰化「芳苑燈塔」，以全台唯一的黑白垂直條紋外觀聞名，過去更因女星楊謹華出席金鐘獎時的黑白相間禮服意外「撞衫」，被網友與影迷笑稱是走上伸展台的「燈塔時尚皇后」。此次芳苑燈塔園區進行整修並在 11 月 14 日重新對外開放，不僅將園區地坪全面換上呼應燈塔的黑白新裝，更順勢搭上這波趣味話題，推出造型別具意義的「楊謹華同款」黑白條紋紀念磁鐵。結合王功漁港的夕陽美景與在地美食，成功為彰化海線觀光掀起一波話題熱潮。

還記得幾年前金鐘紅毯上，女星楊謹華身穿一襲黑白相間的優雅禮服，意外與彰化知名地標「芳苑燈塔」撞衫嗎？這座黑白條紋燈塔頓時成為全台焦點，甚至受封為「燈塔界的時裝皇后」。現在，這座話題度滿點的迷人地標迎來了全新面貌！芳苑燈塔園區於 11 月 14 日正式重新開放，不僅燈塔本身依舊耀眼，連腳下的園區地坪也全面換上呼應經典黑白條紋的全新設計，帶來耳目一新的視覺饗宴。

為了慶祝園區煥新完工，芳苑燈塔特別順應這股「時尚撞衫」趣味話題，限量推出呼應經典黑白配色的「芳苑燈塔完工紀念磁鐵」（被網友笑稱是名副其實的「楊謹華同款」時尚收藏）。自 11 月 14 日（六）起至 11 月 22 日（日）止（註：11 月 16 日逢每週一休園不開放），民眾只要在活動期間前往芳苑燈塔園區，並於現場完成簽名，即可免費將這枚專屬的燈塔紀念磁鐵帶回家！



▲彰化芳苑燈塔園區重新開放，推出限量「芳苑燈塔完工紀念磁鐵」，黑白垂直條紋造型神似女星楊謹華出席金鐘獎時的經典黑白禮服，被粉絲笑稱是「楊謹華同款」時尚小物（圖／交通部航港局（左）、楊謹華粉專（右）；窩客島整理）

秋日王功輕旅行首選，賞夕陽拿限量好禮

主辦單位表示，本次推出的完工紀念磁鐵採每日限量 80 份，活動期間共計送出 640 份，數量有限、送完為止。趁著秋日微涼的好天氣，非常推薦民眾安排一趟彰化芳苑、王功一帶的輕旅行；來到現場不僅能漫步在煥然一新的黑白地坪園區、近距離欣賞芳苑燈塔的高聳英姿，傍晚時分還能轉往一旁的王功海堤，欣賞聞名遐邇的「王功夕陽」與浪漫的海上蚵田風光。趕緊把這個好消息分享給親友，這週末就一起到彰化海線吹海風、打卡拍照，把「楊謹華同款」燈塔磁鐵收編吧！



▲全台唯一黑白垂直條紋外觀的彰化芳苑燈塔，與當地特色的紅色採蚵車同框入鏡，展現海線獨有的迷人風情（圖／交通部航港局；窩客島整理）



▲楊謹華曾於臉書幽默發文自嘲黑白禮服撞衫芳苑燈塔，大方喊話「至少我還有芳苑燈塔，歡迎大家一起來打卡」，掀起網友熱烈討論（圖／翻攝楊謹華臉書；窩客島整理）

「芳苑燈塔完工紀念磁鐵」懶人包

活動地點：芳苑燈塔園區（彰化縣芳苑鄉王功村漁港七路 146 號）



活動日期： 2026 年 11 月 14 日（六）至 11 月 22 日（日）

活動好禮： 限量「芳苑燈塔完工紀念磁鐵」（粉絲笑稱的「楊謹華同款」黑白時尚小物）

領取方式：只要於現場簽名即可免費領取，每人限領 1 份。

限量規則：每日限量 80 份，總計 640 份，送完為止。

順遊景推薦：王功漁港夕陽美景、海上蚵田風光。

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