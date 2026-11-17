編輯 鄭雅之 表示：真的要拼手速搶高鐵返鄉票！這次選舉還加開紅眼班次優惠很可以～

面對2026地方公職人員選舉與北部大型演唱會雙重人潮夾擊，台灣高鐵車票幾乎全數售罄，為了讓返鄉與出遊民眾順利出發，官方宣布緊急再加開22班列車，並於11月18日凌晨0時準時開賣，其中包含10班「紅眼優惠班次」祭出標準車廂「對號座」77折好康，還沒買到票的旅客務必設好鬧鐘準時開搶。



▲台灣高鐵2026選舉疏運緊急加開22班列車，11月18日凌晨0時開放搶票，其中包含10班紅眼優惠班次享對號座77折。





深夜「紅眼優惠班次」首度延後收班

觀察歷年大型疏運經驗，深夜時段往往是搶票族的最佳突破口，台灣高鐵這回特別在11月27日規劃10班「紅眼優惠班次」，打破通車紀錄首度將營運時間延長至凌晨1點55分才收班，不僅提供標準車廂「對號座」全面77折優惠，更能完美避開白天的擁擠人潮，讓晚下班的族群也能從容踏上返鄉路。





週五傍晚雙北三站首度實施「閘門管制」

根據高鐵運務數據預估，11月27日傍晚17點到20點將迎來南下最高峰，屆時「南港站」、「台北站」與「板橋站」將首度採取類似高速公路車流控管的「閘門管制」措施，每開放「自由座」旅客進站10分鐘就會暫停放行5分鐘，編輯強烈建議旅客避開這段紅燈尖峰時段，以免在月台與大廳苦等。





善用起點站與「T-EX行動購票」掌握人潮

依過去實際搭乘經驗，尖峰時刻在「台北站」地下三樓排隊往往耗時又費力，這次高鐵也預估尖峰排隊恐超過45到60分鐘，建議北部出發的旅客可優先選擇「台北站」地下一樓進站，或直接搭捷運前往起點「南港站」上車更省時，出發前務必透過官網或「T-EX行動購票」查詢即時燈號，聰明規劃動線。





週六加開「全車自由座」分流返鄉更輕鬆

除了深夜優惠車次外，台灣高鐵也針對11月27日晚間與11月28日投票日當天上午，一共調度了20班「全車自由座」列車，僅保留商務車廂服務，這更是高鐵首度在週六早上加開全車自由座，建議行程較彈性的民眾改選週六一早出發，不僅搭乘體驗更舒適，也能在投票截止前順利完成投票。



▲台灣高鐵首度於11月27日傍晚針對南港站、台北站與板橋站實施自由座閘門管制，並於週末加開20班全車自由座列車分流返鄉人潮。

台灣高鐵2026選舉疏運

加開班次與售票時間：緊急再加開22班南下與北上列車，統一於11月18日凌晨0時開放購票，整個選舉疏運期間總計加開71班次列車。

紅眼班次77折優惠：11月27日加開10班深夜紅眼列車，首度延長營運至凌晨1點55分收班，凡搭乘紅眼班次享標準車廂對號座全面77折優惠。

自由座進站管制時段：11月27日傍晚17點至20點，針對南港站、台北站與板橋站的自由座旅客實施進站管制，每開放10分鐘即暫停5分鐘，對號座旅客進站不受影響。

全車自由座加開資訊：11月27日晚間與11月28日上午共規劃20班全車自由座列車，商務車廂除外，提供返鄉民眾更多元的分流搭車選擇。





搶完高鐵票加碼看各地聖誕打卡點！

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