巧克力控等到！亞尼克「巧克力三顆布丁生乳捲」YTM盲盒也有，任選3件73折先下單

編輯 鄭雅之 表示：巧克力、布丁根本是絕配啊！亞尼克「特黑巧克力三顆布丁生乳捲」新品連盲盒也有～

年底聖誕派對與交換禮物季即將登場，不少人已經開始物色聚餐甜點，台灣生乳捲指標品牌亞尼克特別將熱銷冠軍升級為常態主打系列，自11月17日起推出聖誕限定「特黑巧克力三顆布丁生乳捲」，同步祭出官網48小時任選3件73折優惠，而人氣YTM蛋糕販賣機也將於11月20日進駐高雄捷運10個站點，全台據點即將突破100站。



▲亞尼克首創將3顆國民點心統一布丁捲入生乳捲，特黑巧克力新口味選用西非頂級可可豆，打造濃郁大人系風味。(攝影：鄭雅之)

▲亞尼克三顆布丁生乳捲繼原味與阿薩姆紅茶後，再推聖誕限定特黑巧克力口味，成為年底聚餐與交換禮物熱門甜點。(攝影：鄭雅之)





整整3顆統一布丁，特黑巧克力展現大人系層次

亞尼克今年首創將3顆國民點心統一布丁包進蛋糕捲，創下2026年度銷售冠軍佳績，繼「原味」與「阿薩姆紅茶」後，這次嚴選西非可可豆打造聖誕限定「特黑巧克力三顆布丁生乳捲」，透過特殊烘焙工藝去除酸澀感，讓泡芙蛋糕散發宛如黑餅乾的濃郁香氣，微苦滋味剛好中和布丁焦糖甜度，吃起來完全不膩口。



▲亞尼克YTM蛋糕販賣機11月20日進駐高雄捷運10個新站點，12月11日全台據點將正式邁入100站里程碑。(攝影：鄭雅之)





官網48小時快閃，任選3件人氣甜點最低73折

想趁著聖誕派對前以划算價格入手甜點的民眾，千萬別錯過官網限定的絕配超殺快閃活動，只要在11月18日中午12點起的48小時內，於指定3區甜點各任選1件，每件均一價只要399元，總計14款包含「生乳捲」、「巴斯克」與「派塔」任你搭配，最高能省下447元，連超人氣「宇治抹茶生乳捲」也能輕鬆帶回家。



▲亞尼克官網11月18日中午12點起推出絕配超殺48小時快閃，指定3區14款甜點任選3件，每件只要399元。(攝影：鄭雅之)





高捷新增10處站點，全台蛋糕販賣機邁向100站

主打通勤族隨時都能買到新鮮甜點的亞尼克YTM蛋糕販賣機，宣布11月20日起於高雄捷運10個站點啟動試營運，涵蓋紅線高雄車站、美麗島、左營等6站，以及橘線哈瑪星、鹽埕埔、衛武營與鳳山西等4站，高捷服務據點直接翻倍至20站，加上後續台北永康東門與永和中正店進駐，12月11日全台將達成100站里程碑。



▲YTM生乳捲盲盒聖誕檔期公開，單盒392元可抽宇治抹茶回歸款與特黑巧克力三顆布丁等5種口味。(攝影：鄭雅之)

▲亞尼克熱銷冠軍三顆布丁生乳捲系列成軍，推出聖誕限定特黑巧克力新口味，搭配官網48小時任選3件73折優惠。(攝影：鄭雅之)

聖誕生乳捲盲盒，有機會抽中宇治抹茶、三顆布丁

每次補貨都引發排隊熱潮的YTM「生乳捲盲盒」，在聖誕檔期也公開最新驚喜陣容，單盒售價392元，除了有機會抽中剛上市的「特黑巧克力三顆布丁生乳捲」，以及抹茶控敲碗許久的「宇治抹茶生乳捲」，還有「香草布丁」、「原味」與「焦糖瑪奇朵」共5種口味隨機開箱，最高現賺307元，非常適合當作聖誕交換禮物。



▲抹茶控敲碗已久的宇治抹茶生乳捲於聖誕生乳捲盲盒強勢回歸，官網48小時快閃活動也能以399元優惠價入手。(攝影：鄭雅之)

▲特黑巧克力三顆布丁生乳捲透過特殊工法去除可可酸味，展現黑餅乾般濃郁烘焙香，吃起來香濃滑順不膩口。(攝影：鄭雅之)

亞尼克 特黑巧克力三顆布丁生乳捲 新品資訊

販售期間：11月17日起至12月27日止





亞尼克 官網絕配超殺48小時快閃

優惠期間：11月18日中午12點起限時48小時

優惠內容：指定3區共14品項甜點各任選1件，每件優惠價399元，3件合計1197元，最高等同73折





亞尼克YTM蛋糕販賣機新站點進駐

11月20日，高雄捷運10站試營運，包含紅線高雄車站、美麗島、左營等6站，橘線哈瑪星、鹽埕埔、衛武營、鳳山西等4站

11月27日，台北永康東門店進駐

12月11日，永和中正店進駐，全台正式邁入100站





亞尼克 聖誕生乳捲盲盒資訊

售價：單盒392元

內容：特黑巧克力三顆布丁、宇治抹茶、香草布丁、原味、焦糖瑪奇朵共5種口味隨機抽取，最高現賺307元





甜點控的新品都要吃！

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