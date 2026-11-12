芋頭控衝萊爾富！芋頭布丁、芋頭瘦肉粥20款新品，甜點、鹹食都有照三餐吃w

編輯 鄭雅之 表示：萊爾富又出新品！滿滿的芋頭，要先搶布丁啊！

芋頭控這波真的要暴動了，萊爾富近期強勢端出超過20款鹹甜新品，直接攻佔吃貨的日常三餐，從晨光烘焙、正餐鹹食到下午茶甜點通通有，更搭上高雄演唱會狂潮推出在地水果特調的紫色果昔，搭配多重銅板折抵回饋，讓大家在超商就能隨時享受香濃爆棚的芋香美味。

▲超商話題甜點芋見愛情昏了頭布丁滑順開賣，香濃芋泥與細緻布丁交織出綿密滋味，芋頭季更享第2件15元優惠。 ▲萊爾富冬季芋頭季開跑，集結烘焙麵包、包子饅頭、甜點冰品與正餐鮮食等超過20款鹹甜芋頭風味商品濃郁登場。





浪漫紫色果昔注入應援能量

搭上高雄即將迎來的超狂BTS追星盛事，超商將高雄在地生產的香蕉與紅龍果急速冷凍鎖住鮮甜，於門市現打端出「Purple You」果昔，清爽細膩的冰沙口感伴隨天然果香，不僅呈現搶眼又夢幻的代表紫色，更讓全台粉絲不必奔波南下，隨手就能喝到充滿祝福心意的應援飲品。

▲萊爾富攜手高雄市政府農業局推出果C果昔新品Purple You，嚴選在地香蕉與紅龍果現點現打，結合紫色應援話題，限時享69元優惠價。





大人小孩都愛的療癒系午茶甜點

熱愛甜食的朋友不可錯過諧音感十足的「芋見愛情昏了頭布丁」，滑順布蕾質地揉合馥郁奶香與芋泥，甜而不膩且層次豐富，細火慢熬的「甜言蜜芋」保留鬆軟塊狀嚼勁，冷風吹拂時再來一碗冒著白煙的「紅豆芋頭雙圓湯」，大甲芋頭丁搭配軟Ｑ圓仔，每口都能驅散一身寒意。

▲萊爾富冬季限定芋香甜點與熱飲登場，芋頭起司三明治、布丁與熱呼呼紅豆芋頭雙圓湯，療癒下午茶一次滿足。

早起上班族必備的豐富烘焙選擇

針對早餐愛好者，架上準備了多款經典麵包，無論是外皮香脆的「芋頭夾心菠蘿麵包」、融合鹹香滋味的「芋頭鹹蛋黃麵包」或細緻鬆軟的「芋泥蛋糕捲」，皆展現迷人香氣，夾入起司片的「芋頭起司三明治」更添濃郁層次，晨間搭配飲品還能享受超划算的合購驚喜。

▲萊爾富芋頭季帶來多款鹹甜選擇，包含芋頭炊飯、芋頭瘦肉粥、芋泥菠蘿麵包、蛋糕捲與雪糕，打造豐富芋香盛宴。 ▲Hi café推出暖心紅豆芋頭雙圓湯，嚴選大甲芋頭丁搭配Q彈芋圓與湯圓，活動期間享有49元限時優惠嚐鮮價。





顛覆甜點印象的家常溫潤鹹食

芋頭入菜同樣讓人食指大動，熬煮入味的「芋頭瘦肉粥」將綿密米湯與鮮甜豬肉緊密貼合，香氣四溢的「芋頭炊飯」讓米粒充分吸飽大地精華，暖呼呼的關東煮台更供應「嘉楠－芋泥包餡貢丸」，咬開厚實肉丸即迸出細滑芋餡，鹹香交織的奇妙組合替正餐點心增添新奇體驗。

▲萊爾富芋香鹹食新登場，經典台式古早味芋頭炊飯與溫潤順口的芋頭瘦肉粥，滿足正餐熱騰騰的飽足需求。





萊爾富芋頭新品

果C果昔Purple You：售價79元

芋見愛情昏了頭布丁：售價45元

甜言蜜芋：售價45元

Hi café 紅豆芋頭雙圓湯：售價65元

芋頭夾心菠蘿麵包：售價39元

芋頭鹹蛋黃麵包：售價39元

芋泥蛋糕捲：售價39元

芋頭起司三明治：售價55元

究柔－芋頭夾心吐司：售價32元

芋泥Q麻糬麵包：售價35元

芋泥肉鬆派司：售價38元

芋頭瘦肉粥：售價59元

芋頭炊飯：售價89元

嘉楠－芋泥包餡貢丸：售價15元

香濃芋泥捲

芋頭饅頭





萊爾富 優惠整理

芋頭季全檔期：即日起至12月8日止，超過20款芋香商品全面開賣

果C果昔Purple You優惠：原價79元，即日起至12月8日享限時優惠價69元

布丁系列優惠：芋頭季檔期享第2件15元

Hi café 紅豆芋頭雙圓湯優惠：原價65元，芋頭季活動限時特價49元

早餐時段超值合購：早上6點至9點，多款指定飲料搭配芋頭系列麵包享合購價55元

全日超值合購：非早餐時段多款指定飲料搭配芋頭系列麵包享合購價66元





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