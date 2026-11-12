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芋頭控衝萊爾富！芋頭布丁、芋頭瘦肉粥20款新品，甜點、鹹食都有照三餐吃w

芋頭萊爾富超商新品甜點
2026-11-12 07:20文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:萊爾富
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：萊爾富又出新品！滿滿的芋頭，要先搶布丁啊！

芋頭控這波真的要暴動了，萊爾富近期強勢端出超過20款鹹甜新品，直接攻佔吃貨的日常三餐，從晨光烘焙、正餐鹹食到下午茶甜點通通有，更搭上高雄演唱會狂潮推出在地水果特調的紫色果昔，搭配多重銅板折抵回饋，讓大家在超商就能隨時享受香濃爆棚的芋香美味。

▲超商話題甜點芋見愛情昏了頭布丁滑順開賣，香濃芋泥與細緻布丁交織出綿密滋味，芋頭季更享第2件15元優惠。
▲超商話題甜點芋見愛情昏了頭布丁滑順開賣，香濃芋泥與細緻布丁交織出綿密滋味，芋頭季更享第2件15元優惠。
▲萊爾富冬季芋頭季開跑，集結烘焙麵包、包子饅頭、甜點冰品與正餐鮮食等超過20款鹹甜芋頭風味商品濃郁登場。
▲萊爾富冬季芋頭季開跑，集結烘焙麵包、包子饅頭、甜點冰品與正餐鮮食等超過20款鹹甜芋頭風味商品濃郁登場。

浪漫紫色果昔注入應援能量

搭上高雄即將迎來的超狂BTS追星盛事，超商將高雄在地生產的香蕉與紅龍果急速冷凍鎖住鮮甜，於門市現打端出「Purple You」果昔，清爽細膩的冰沙口感伴隨天然果香，不僅呈現搶眼又夢幻的代表紫色，更讓全台粉絲不必奔波南下，隨手就能喝到充滿祝福心意的應援飲品。

▲萊爾富攜手高雄市政府農業局推出果C果昔新品Purple You，嚴選在地香蕉與紅龍果現點現打，結合紫色應援話題，限時享69元優惠價。
▲萊爾富攜手高雄市政府農業局推出果C果昔新品Purple You，嚴選在地香蕉與紅龍果現點現打，結合紫色應援話題，限時享69元優惠價。

大人小孩都愛的療癒系午茶甜點

熱愛甜食的朋友不可錯過諧音感十足的「芋見愛情昏了頭布丁」，滑順布蕾質地揉合馥郁奶香與芋泥，甜而不膩且層次豐富，細火慢熬的「甜言蜜芋」保留鬆軟塊狀嚼勁，冷風吹拂時再來一碗冒著白煙的「紅豆芋頭雙圓湯」，大甲芋頭丁搭配軟Ｑ圓仔，每口都能驅散一身寒意。

▲萊爾富冬季限定芋香甜點與熱飲登場，芋頭起司三明治、布丁與熱呼呼紅豆芋頭雙圓湯，療癒下午茶一次滿足。
▲萊爾富冬季限定芋香甜點與熱飲登場，芋頭起司三明治、布丁與熱呼呼紅豆芋頭雙圓湯，療癒下午茶一次滿足。


早起上班族必備的豐富烘焙選擇

針對早餐愛好者，架上準備了多款經典麵包，無論是外皮香脆的「芋頭夾心菠蘿麵包」、融合鹹香滋味的「芋頭鹹蛋黃麵包」或細緻鬆軟的「芋泥蛋糕捲」，皆展現迷人香氣，夾入起司片的「芋頭起司三明治」更添濃郁層次，晨間搭配飲品還能享受超划算的合購驚喜。

▲萊爾富芋頭季帶來多款鹹甜選擇，包含芋頭炊飯、芋頭瘦肉粥、芋泥菠蘿麵包、蛋糕捲與雪糕，打造豐富芋香盛宴。
▲萊爾富芋頭季帶來多款鹹甜選擇，包含芋頭炊飯、芋頭瘦肉粥、芋泥菠蘿麵包、蛋糕捲與雪糕，打造豐富芋香盛宴。
▲Hi café推出暖心紅豆芋頭雙圓湯，嚴選大甲芋頭丁搭配Q彈芋圓與湯圓，活動期間享有49元限時優惠嚐鮮價。
▲Hi café推出暖心紅豆芋頭雙圓湯，嚴選大甲芋頭丁搭配Q彈芋圓與湯圓，活動期間享有49元限時優惠嚐鮮價。

顛覆甜點印象的家常溫潤鹹食

芋頭入菜同樣讓人食指大動，熬煮入味的「芋頭瘦肉粥」將綿密米湯與鮮甜豬肉緊密貼合，香氣四溢的「芋頭炊飯」讓米粒充分吸飽大地精華，暖呼呼的關東煮台更供應「嘉楠－芋泥包餡貢丸」，咬開厚實肉丸即迸出細滑芋餡，鹹香交織的奇妙組合替正餐點心增添新奇體驗。

▲萊爾富芋香鹹食新登場，經典台式古早味芋頭炊飯與溫潤順口的芋頭瘦肉粥，滿足正餐熱騰騰的飽足需求。
▲萊爾富芋香鹹食新登場，經典台式古早味芋頭炊飯與溫潤順口的芋頭瘦肉粥，滿足正餐熱騰騰的飽足需求。


萊爾富芋頭新品

  • 果C果昔Purple You：售價79元
  • 芋見愛情昏了頭布丁：售價45元
  • 甜言蜜芋：售價45元
  • Hi café 紅豆芋頭雙圓湯：售價65元
  • 芋頭夾心菠蘿麵包：售價39元
  • 芋頭鹹蛋黃麵包：售價39元
  • 芋泥蛋糕捲：售價39元
  • 芋頭起司三明治：售價55元
  • 究柔－芋頭夾心吐司：售價32元
  • 芋泥Q麻糬麵包：售價35元
  • 芋泥肉鬆派司：售價38元
  • 芋頭瘦肉粥：售價59元
  • 芋頭炊飯：售價89元
  • 嘉楠－芋泥包餡貢丸：售價15元
  • 香濃芋泥捲 
  • 芋頭饅頭

萊爾富 優惠整理

  • 芋頭季全檔期：即日起至12月8日止，超過20款芋香商品全面開賣
  • 果C果昔Purple You優惠：原價79元，即日起至12月8日享限時優惠價69元
  • 布丁系列優惠：芋頭季檔期享第2件15元
  • Hi café 紅豆芋頭雙圓湯優惠：原價65元，芋頭季活動限時特價49元
  • 早餐時段超值合購：早上6點至9點，多款指定飲料搭配芋頭系列麵包享合購價55元
  • 全日超值合購：非早餐時段多款指定飲料搭配芋頭系列麵包享合購價66元


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