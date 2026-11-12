芋頭控衝萊爾富！芋頭布丁、芋頭瘦肉粥20款新品，甜點、鹹食都有照三餐吃w

編輯 鄭雅之 表示：萊爾富又出新品！滿滿的芋頭，要先搶布丁啊！
芋頭控這波真的要暴動了，萊爾富近期強勢端出超過20款鹹甜新品，直接攻佔吃貨的日常三餐，從晨光烘焙、正餐鹹食到下午茶甜點通通有，更搭上高雄演唱會狂潮推出在地水果特調的紫色果昔，搭配多重銅板折抵回饋，讓大家在超商就能隨時享受香濃爆棚的芋香美味。
浪漫紫色果昔注入應援能量
搭上高雄即將迎來的超狂BTS追星盛事，超商將高雄在地生產的香蕉與紅龍果急速冷凍鎖住鮮甜，於門市現打端出「Purple You」果昔，清爽細膩的冰沙口感伴隨天然果香，不僅呈現搶眼又夢幻的代表紫色，更讓全台粉絲不必奔波南下，隨手就能喝到充滿祝福心意的應援飲品。
大人小孩都愛的療癒系午茶甜點
熱愛甜食的朋友不可錯過諧音感十足的「芋見愛情昏了頭布丁」，滑順布蕾質地揉合馥郁奶香與芋泥，甜而不膩且層次豐富，細火慢熬的「甜言蜜芋」保留鬆軟塊狀嚼勁，冷風吹拂時再來一碗冒著白煙的「紅豆芋頭雙圓湯」，大甲芋頭丁搭配軟Ｑ圓仔，每口都能驅散一身寒意。
早起上班族必備的豐富烘焙選擇
針對早餐愛好者，架上準備了多款經典麵包，無論是外皮香脆的「芋頭夾心菠蘿麵包」、融合鹹香滋味的「芋頭鹹蛋黃麵包」或細緻鬆軟的「芋泥蛋糕捲」，皆展現迷人香氣，夾入起司片的「芋頭起司三明治」更添濃郁層次，晨間搭配飲品還能享受超划算的合購驚喜。
顛覆甜點印象的家常溫潤鹹食
芋頭入菜同樣讓人食指大動，熬煮入味的「芋頭瘦肉粥」將綿密米湯與鮮甜豬肉緊密貼合，香氣四溢的「芋頭炊飯」讓米粒充分吸飽大地精華，暖呼呼的關東煮台更供應「嘉楠－芋泥包餡貢丸」，咬開厚實肉丸即迸出細滑芋餡，鹹香交織的奇妙組合替正餐點心增添新奇體驗。
萊爾富芋頭新品
- 果C果昔Purple You：售價79元
- 芋見愛情昏了頭布丁：售價45元
- 甜言蜜芋：售價45元
- Hi café 紅豆芋頭雙圓湯：售價65元
- 芋頭夾心菠蘿麵包：售價39元
- 芋頭鹹蛋黃麵包：售價39元
- 芋泥蛋糕捲：售價39元
- 芋頭起司三明治：售價55元
- 究柔－芋頭夾心吐司：售價32元
- 芋泥Q麻糬麵包：售價35元
- 芋泥肉鬆派司：售價38元
- 芋頭瘦肉粥：售價59元
- 芋頭炊飯：售價89元
- 嘉楠－芋泥包餡貢丸：售價15元
- 香濃芋泥捲
- 芋頭饅頭
萊爾富 優惠整理
- 芋頭季全檔期：即日起至12月8日止，超過20款芋香商品全面開賣
- 果C果昔Purple You優惠：原價79元，即日起至12月8日享限時優惠價69元
- 布丁系列優惠：芋頭季檔期享第2件15元
- Hi café 紅豆芋頭雙圓湯優惠：原價65元，芋頭季活動限時特價49元
- 早餐時段超值合購：早上6點至9點，多款指定飲料搭配芋頭系列麵包享合購價55元
- 全日超值合購：非早餐時段多款指定飲料搭配芋頭系列麵包享合購價66元
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