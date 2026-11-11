阿米不用哭！BTS演唱會直播電影威秀宣布加場，全台18家影城釋票近1.1萬席

面對頂級天團BTS強勢登陸高雄世運主場館的巡演，不僅實體門票一票難求，連帶延伸的直播電影也創下首波開賣即秒殺的驚人紀錄。威秀影城看準這波龐大的「防彈經濟」，迅速整合全台北中南共18家影城擴大放映量能。這種將實體演唱會透過大銀幕與環形舞台即時連線的「Live Viewing」模式，不僅打破了場地與地域限制，更透過限定特典與沉浸式影音設備，成功延續了演唱會的熱潮與粉絲的參與黏著度。

韓國知名音樂天團BTS防彈少年團巡演直播電影「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG : LIVE VIEWING」首波開賣即秒殺，在全台掀起前所未有的搶票熱潮。面對廣大ARMY的熱烈敲碗與訴求，威秀影城今天正式宣布加開場次，一口氣擴大北、中、南共18家影城的放映量能，兩日活動合計釋出近1萬1千個席次，讓更多無法親臨現場的粉絲，也能透過大銀幕同步感受天團震撼的演唱會現場魅力。

▲首波秒殺沒搶到不用慌！BTS高雄演唱會直播電影威秀緊急宣佈加場，全台18家影城一口氣釋出近1萬1千席！包含現場直播與安可重播，還有神祕限定特典等著大家。 圖／威秀提供；窩客島整理



涵蓋直播與安可重播提供多元觀影選擇

此次加開的座位與場次涵蓋了「現場直播」及「安可重播」兩種形式，讓粉絲可以依照個人時間與需求，選擇就近的影城觀賞，免去長途奔波的辛勞。透過大銀幕與全球ARMY同步連線，BTS七位成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook將帶來精湛的巡演舞台演出。威秀影城表示，近年持續拓展泛娛樂體驗，從影城現場直播、VR演唱會電影到光感應援場，期望讓影城成為粉絲參與大型娛樂活動的重要場域。本次直播也將同步呈現巡演最受矚目的360度環形舞台，搭配巨型銀幕與頂級音響設備，即時傳送舞台畫面與現場澎湃聲浪，打造極具臨場感的沉浸式觀演體驗。

神祕限定入場特典將陸續公布

除了滿滿的視聽震撼外，威秀影城也同步預告，將為本次活動特別企劃專屬的「限定入場特典」。目前官方對特典內容保密到家，神祕的紀念禮將會陸續對外公布，喜愛防彈少年團的粉絲記得密切關注威秀影城的官方社群平台，隨時掌握最新搶票與特典消息。

BTS演唱會直播電影威秀加場懶人包

電影名稱：BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG : LIVE VIEWING

時間：依威秀影城官方公告之直播及安可重播日期為準

加場亮點：全台威秀影城共18家指定據點（涵蓋北部、中部、南部）

釋出席次：兩日活動合計釋出近1萬1千席

場次選擇：包含「現場直播」及「安可重播」兩種場次

硬體特色：同步呈現360度環形舞台，結合巨型銀幕與頂級音響設備

周邊活動：將推出專屬神祕限定入場特典（內容陸續公布）





阿米筆記起來！BTS高雄演唱會各種應援活動一次看

推薦閱讀：全高雄化身BTS浪漫紫海！防彈少年團世運開唱，高雄流行音樂中心、夢時代摩天輪、龍虎塔應援亮燈打卡地標一次看

推薦閱讀：BTS高雄演唱會三星專屬應援登場！世運主場館Galaxy體驗區拿限量徽章與客製留言卡

推薦閱讀：阿米專屬好康！BTS高雄演唱會商圈夜市優惠券怎麼領，5大捷運站兌換攻略懶人包







