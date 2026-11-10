台北人冬天暖胃先喝這碗！青嬌膠原麵館「龍膽石斑魚湯」濃到會黏嘴唇，7款新品推薦吃

編輯 鄭雅之 表示：台北冬天就突然來了！很需要來碗暖胃的魚湯～

台北老饕冬日又有暖胃新落腳處，以醇厚慢熬雞湯擄獲吃貨芳心的「青嬌膠原麵館」，近期大動作顛覆大眾對清燉魚湯的既定印象，強勢端出富含黏嘴膠質的「龍膽石斑魚湯」，同時將寧波年糕融入濃湯打造成飽足主食，並搭配香脆私房菜與話題醃菜強勢回歸。



▲青嬌膠原麵館冬季新菜登場，一次端出慢火熬製的鮮美魚湯、軟糯年糕以及多款香脆開胃的私房料理。





台北老饕必喝的乳白色濃厚魚湯

告別傳統薑絲米酒的清淡煮法，師傅下足苦功將鯽魚慢火細燉至骨肉化為奶白濃汁，再豪邁投入厚切龍膽石斑，一次收進兩種海味的精華。入口先是滿嘴濃滑黏唇的潤澤感，緊接著是石斑魚皮的Ｑ脆與肉質細緻，喝完嘴唇微黏，暖意瞬間湧上全身。



▲以鯽魚長時間慢火燉出乳白濃郁膠質湯底，鋪滿大片厚切彈牙的龍膽石斑，顛覆傳統鮮魚湯的味覺體驗。





暖胃主食必吃雙重風味年糕

澱粉控首選的「龍膽石斑湯年糕」，讓片片滑溜帶嚼勁的寧波年糕吸飽白湯，配著厚切魚肉大口咀嚼，米香與海味交織超滿足。偏愛家常風味則別錯過「雪菜肉末雞湯年糕」，鹹香雪菜與炒肉末煨入招牌濃醇雞湯，年糕越嚼越香甜，暖心又有飽足感。



▲濃醇雙重魚鮮高湯搭配厚切龍膽石斑魚肉，加入吸滿湯汁精華的寧波年糕，帶來飽足又豐富的咀嚼層次。





麻辣酥脆私房菜與招牌小菜齊上桌

滿桌濃湯之餘，添上一道「嬌香辣子雞」最是過癮，外脆內嫩且麻辣花椒香氣撲鼻，嗜辣者必點。蔬食推薦「干炸美人腿」，將脆甜茭白筍裹粉酥炸，襯著鹹香雪菜很是開胃。熟客心心念念的「家常茄子」與浸泡乳香醃製的「牛奶蘿蔔」也同步重現餐桌。



▲私房新菜齊上桌，麻辣酥香的花椒辣子雞丁，搭配雪菜油炸出外酥內甜的茭白筍，為餐桌增添豐富口感。

青嬌膠原麵館 新品資訊

龍膽石斑魚湯 450元，即日起正式開賣

龍膽石斑湯年糕 420元，即日起正式開賣

雪菜肉末雞湯年糕 220元，即日起正式開賣

嬌香辣子雞 130元，即日起正式開賣

干炸美人腿 120元，即日起正式開賣

家常茄子 99元，經典回歸開賣

牛奶蘿蔔 50元，經典回歸開賣





青嬌膠原麵館 店家資訊

地址： 臺北市中正區幸福里濟南路二段9號1樓

電話： 02 3322 6292

營業時間：11:00–21:00





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