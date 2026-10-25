小資省錢吃大餐！藏貴婦百貨「板前中山」推新商業午餐，1680元吃A5和牛、厚切牛舌15道菜

編輯 鄭雅之 表示：和牛午間套餐比晚餐便宜一千多，小資族嚐鮮真的要趁中午吃啊！

想在台北頂級百貨裡好好吃個燒肉，現在有了更平易近人的新選擇。板前中山這回推出全新的秋季菜單，直接把燒肉做成精緻又好懂的板前料理。不管是上班族想趁中午犒賞自己，還是晚上找朋友約會聚餐，這裡都有專人幫忙烤好肉。不用花大錢就能吃到頂級和牛，絕對是近期美食圈話題度極高的新地標。



▲板前中山嚴選頂級日本A5和牛與特色肉品，呈獻秋季套餐豐盛澎湃層次。

▲日和貝身牛排經稻燻工藝微烤，交織炭香與和牛鮮甜極致風味。





午間只要1680元起就能爽吃和牛套餐

這家店這次最欠吃的亮點，絕對是 CP 值超高的小資午間方案。只要 1680 元就能坐上板前席，從清爽酸甜的「炭風味腐乳白菜」開胃，一路吃到「日和・赤身肉・鹽昆布」與「澳和・橫隔膜」等頂級肉品。師傅會幫忙把肉烤得剛剛好，最後再吃一碗香濃的「牛舌・咖哩飯」，整套吃下來真的超級有飽足感。



▲日和茶碗蒸以滑嫩蒸蛋融合鮮香和牛，展現日式板前細緻韻味。





晚間奢華菜單一次滿足和牛與海鮮控

晚上想吃得更豐盛，可以直接選擇晚間套餐。一開場的「生牛肉珠寶盒」拍照打卡超好看，入口滋味更是讓人驚艷。大人氣的「日和貝身牛排・稻燻」帶有淡淡煙燻香氣，油脂豐富卻不油膩。裡面還貼心搭配了「冰鮮干貝」與「柔煮章魚」，最後再來一碗「和牛肉丁・有馬山椒・天使細麵」，讓海陸雙重美味一次滿足。



▲柔煮章魚口感鮮嫩彈牙，佐紫蘇與酸香漬菜清新提味解膩。





專人代烤板前席次讓人輕鬆享用美食

用餐環境也維持一貫的高質感，店內特別設計了經典的ㄇ字型板前座位。客人只要坐在位置上，就能近距離看著師傅秀烤功，完全不用擔心自己把好肉烤焦。如果有重要聚會或想保有私密感，店家也有獨立包廂可以預約。順暢的上菜節奏配上親切服務，來這裡用餐體驗真的超放鬆，很適合隨時約朋友來大快朵頤。



▲生牛肉珠寶盒以鮮嫩和牛搭配清爽辛香佐料，驚豔顧客味蕾體驗。

▲秋季菜單嚴選日本海膽與鮮美章魚，展現頂級海陸奢華食材魅力。

板前中山 店家資訊

信義Bellavita店（設有ㄇ字型板前席與獨立包廂）

台北新光三越Diamond Towers店（設有板前席、桌席與獨立包廂）





板前中山 秋季菜單、價格

午間套餐：1680元+10%（包含炭風味腐乳白菜、日和・秋葵・水雲、鹽昆布・牛蒡沙拉、雞頸肉芯・果醋、日和・赤身肉・鹽昆布、日和・霜降肉・柚子胡椒、澳和・橫隔膜、日和・茶碗蒸、紅心芭樂・紅紫蘇、櫛瓜、柔煮章魚、紐約客・大蔥・佃煮香菇、牛舌・咖哩飯、蕎麥脆粒・醬油・烤布蕾、柚子焙茶）





晚間套餐入門款：2880元+10%（包含完整和牛板前體驗、前菜、肉品、蒸物、米食與甜點）





晚間套餐Chef’s Selection：3480元+10%（包含炭風味腐乳白菜、生牛肉珠寶盒、鹽昆布・牛蒡沙拉、日本和牛・板腱・醋薑洋蔥丁、澳和・厚切牛舌、日和・霜降肉・鹽昆布、日和貝身牛排・稻燻、日和・茶碗蒸、紅心芭樂・紅紫蘇、鳳梨與節瓜、冰鮮干貝與柔煮章魚、日和赤身・番茄・發酵辣椒、紐約客・黑七味・大蔥、和牛肉丁・有馬山椒・天使細麵、佃煮竹筍・牛肉湯・洋當歸、蕎麥脆粒・醬油・烤布蕾、柚子焙茶）





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