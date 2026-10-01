哥吉拉真的攻進燒肉店了！肉次方12間門市變怪獸世界，現切牛排、黑色甜點與限定周邊登場

肉次方把哥吉拉直接搬上燒肉桌，現切牛排、黑色造型餐點與限定周邊一次登場。資深美食旅遊媒體編輯李維唐表示，從餐點延伸到門市場景的聯名設計，讓粉絲從用餐到拍照都能感受完整的IP主題體驗。

肉次方這次直接被哥吉拉入侵了。王品集團旗下燒肉品牌肉次方自10月1日起推出「哥吉拉之肉戰爭霸」聯名活動，把哥吉拉從電影世界一路搬上燒肉桌。只要消費「進擊の肉」以上價位聯名套餐，就能看到哥吉拉限定現切原塊肉車直接推到桌邊，現切牛排、哥吉拉背鰭造型鹽塊、哥吉拉腳掌煙燻醬盤接連登場。還有整顆黑到發亮的「哥吉拉煙燻黑熱狗堡」、背鰭造型「哥吉拉闇黑泡芙」，以及可以把限定聯名啤酒杯帶回家的「哥吉拉咆哮Asahi」。從燒肉、甜點、啤酒到門市佈景全部換上怪獸元素，哥吉拉迷這餐不只要吃肉，手機相機也準備一路拍到底。

▲哥吉拉這次真的把燒肉桌變成怪獸戰場，現切牛排、闇黑系餐點與聯名杯盤一次排開，從主餐到周邊都充滿哥吉拉元素，整桌端上來就是先拍再開吃的節奏。圖／肉次方提供；窩客島整理



哥吉拉現切牛排登場，限定原塊肉車直接推到桌邊

燒肉控最期待的畫面，就是看著厚實原塊牛肉直接在眼前切下來。這次肉次方把「進擊の肉」套餐中的人氣現切牛排升級成聯名重頭戲，特別打造「哥吉拉限定現切原塊肉車」，由職人將專屬餐車推到桌邊，現場展示原塊牛肉，再直接進行分切。從原塊肉上桌、桌邊現切到自己動手燒烤，整個吃肉流程多了一層現場感，也讓原本熟悉的燒肉聚餐瞬間變成哥吉拉限定體驗。

聯名巧思還一路延伸到牛排旁的佐料。以哥吉拉黑色背鰭為靈感打造「哥吉拉背鰭造型鹽塊」，黑色造型帶著藍色視覺元素，擺在桌上就很有怪獸辨識度。「哥吉拉腳掌煙燻醬盤」則直接做成哥吉拉腳掌造型，連同鋁箔盒放上烤爐加熱，隨著溫度升高，醬體逐漸融化並釋放煙燻香氣。剛烤好的肉片沾上煙燻醬汁，肉脂香氣再疊上濃郁煙燻風味，讓聯名不只是換包裝，而是真的一路吃進燒肉體驗裡。

▲厚實肋眼牛排直接成為餐桌主角，漂亮油花光看就讓肉控食指大動，旁邊還搭配哥吉拉元素佐料，從上桌那刻就把聯名氣氛拉滿。圖／肉次方提供；窩客島整理

哥吉拉黑熱狗堡超搶鏡，闇黑泡芙把經典背鰭變甜點

哥吉拉聯名當然不能只有牛排，肉次方這次乾脆把怪獸黑色系造型一路延伸到副食、甜點和啤酒。「哥吉拉煙燻黑熱狗堡」加價79元，從麵包到熱狗都以黑色視覺呈現，再撒上黑色酥脆麵包丁，整顆端上桌有著相當強烈的怪獸感。尤其放在燒肉桌上一眼就能被認出來，喜歡拍聯名餐點的人，很難直接拿起來吃掉。

吃完燒肉想來點甜的，還有加價59元的「哥吉拉闇黑泡芙」。酷黑泡芙裡填入灰白色芝麻奶霜，再用深褐色布朗尼點綴出哥吉拉經典背鰭造型。從外層黑色泡芙、芝麻奶霜到布朗尼，利用不同深淺色調堆出怪獸視覺，端上桌先拍一輪再開吃，幾乎已經是聯名甜點的標準流程。

▲「哥吉拉煙燻黑熱狗堡」直接走闇黑路線，全黑熱狗堡鋪滿黑色酥脆麵包丁，再淋上醬汁增加視覺層次，霸氣造型端上桌真的很難忍住不先拍一輪。圖／肉次方提供；窩客島整理 ▲甜點也被哥吉拉攻佔，「哥吉拉闇黑泡芙」用酷黑泡芙包進灰白色芝麻奶霜，再以深褐色布朗尼堆疊出經典背鰭造型，從外型到內餡都緊扣怪獸主題。圖／肉次方提供；窩客島整理

哥吉拉咆哮Asahi限定登場，喝生啤還能把聯名杯帶回家

燒肉配冰啤酒這組合也被加入哥吉拉元素。「哥吉拉咆哮Asahi」暢飲價249元，可以無限暢飲Asahi生啤，活動更直接搭配限定聯名啤酒杯。吃肉時拿著哥吉拉聯名杯喝冰涼生啤，從餐桌畫面到聚餐氣氛都更完整。

對收藏型粉絲來說，真正有吸引力的還在後面。限定聯名啤酒杯可以直接帶回家收藏，不過數量有限，售完為止。等於這次到肉次方不只是吃聯名餐點，也能順手把一件哥吉拉限定周邊帶回家。

▲燒肉配冰涼生啤就是過癮，這次「哥吉拉咆哮Asahi」連啤酒杯都換上限定怪獸設計，大口吃肉再喝上一口生啤，哥吉拉迷喝完還能把限定聯名杯帶回家收藏。圖／肉次方提供；窩客島整理



肉次方12間門市怪獸入侵，哥吉拉、摩斯拉、拉頓一次現身

聯名氣氛也從餐桌一路擴張到門市。活動期間肉次方全台12間門市都會設置哥吉拉聯名主題視覺，從進門開始就能感受到這次合作的怪獸元素。對想吃燒肉又想順便拍照的粉絲來說，不需要另外安排展覽行程，一頓飯就能把聯名餐點和主題場景一起收進相簿。

其中台北峨嵋店、台中文心崇德店與高雄夢時代店3間旗艦門市更進一步升級佈置，加入巨型橫幅與大型拍照背板。除了主角哥吉拉之外，摩斯拉、拉頓、王者基多拉等經典怪獸也一起現身。走進用餐空間就像突然切換到怪獸電影場景，前一秒還在烤牛排，下一秒就能起身和經典怪獸拍照，對哥吉拉粉絲來說，這3間店也會是這波聯名最值得鎖定的打卡據點。

吃哥吉拉聯名套餐抽限定周邊，變色杯與牛排瓷盤都有機會帶回家

真正讓收藏控需要研究一下消費方式的，就是這次限定周邊抽獎。活動自2026年10月1日至2027年1月31日舉行，期間消費2客「進擊の肉」以上價位聯名套餐，就能參加哥吉拉限定周邊抽獎1次，消費4客可抽2次，依此類推。

獎項包括哥吉拉遇冷變色杯、哥吉拉圓形牛排瓷盤、哥吉拉聯名罐裝汽水，也有機會抽到「進擊の肉」套餐1客及黑虎蝦贈菜券。相關贈品數量有限，送完為止，其中套餐與贈菜券限下次消費使用，使用期限至2027年1月31日，且不得與其他優惠併用。

▲原塊牛排搭上哥吉拉聯名餐盤與限定杯款，後方再用怪獸主題視覺撐起氣勢，連平常的燒肉聚餐都多了滿滿電影感。圖／肉次方提供；窩客島整理

王品瘋美食會員再加碼，2客聯名套餐送草蝦雙鮮拼盤

如果本身就是王品瘋美食會員，10月到11月底還有另一波加碼。2026年10月1日至11月30日期間，凡消費2客「進擊の肉」以上價位聯名套餐，並出示瘋美食來換禮物票券，就招待草蝦雙鮮拼盤1份。

想一次體驗桌邊現切牛排、哥吉拉造型餐點、限定周邊與怪獸主題佈景，可以優先鎖定這次3間旗艦包裝店。台北峨嵋店位於臺北市萬華區峨眉街37號4樓，台中文心崇德店位於臺中市北屯區文心路四段585號1樓、2樓，高雄夢時代店則位於高雄市前鎮區中華五路789號9樓。從北到南都有怪獸打卡場景，想約朋友吃燒肉，或是單純為了哥吉拉聯名收藏而來，都可以依照活動期間安排朝聖。

▲哥吉拉迷看到這組真的會想收，遇冷變色杯與圓形牛排瓷盤都換上不同哥吉拉視覺，擺在一起收藏感直接拉滿，也是這次指定聯名套餐抽獎的限定周邊。圖／肉次方提供；窩客島整理





肉次方×哥吉拉「哥吉拉之肉戰爭霸」活動資訊

活動名稱：哥吉拉之肉戰爭霸

活動日期：2026年10月1日至2027年1月31日

活動門市：肉次方全台12間門市

活動內容：消費「進擊の肉」以上價位聯名套餐，可體驗哥吉拉限定現切原塊肉車桌邊現切牛排，以及哥吉拉背鰭造型鹽塊、哥吉拉腳掌煙燻醬盤等聯名設計。

限定餐點：哥吉拉煙燻黑熱狗堡加價79元、哥吉拉闇黑泡芙加價59元、哥吉拉咆哮Asahi暢飲價249元。

|周邊抽獎：活動期間消費2客「進擊の肉」以上價位聯名套餐，可參加限定周邊抽獎1次，消費4客可抽2次，以此類推。

抽獎內容：哥吉拉遇冷變色杯、哥吉拉圓形牛排瓷盤、「進擊の肉」套餐1客、哥吉拉聯名罐裝汽水1瓶、黑虎蝦贈菜券，數量有限送完為止。

使用提醒：「進擊の肉」套餐及黑虎蝦贈菜券限下次消費使用，期限至2027年1月31日，不得與其他優惠併用。

王品瘋美食會員加碼活動

活動日期：2026年10月1日至11月30日

活動內容：消費2客「進擊の肉」以上價位聯名套餐，出示瘋美食來換禮物票券，即招待草蝦雙鮮拼盤1份。

使用期限：至2026年11月30日。

哥吉拉聯名3大旗艦主題門市

台北峨嵋店：臺北市萬華區峨眉街37號4樓

台中文心崇德店：臺中市北屯區文心路四段585號1樓、2樓

高雄夢時代店：高雄市前鎮區中華五路789號9樓，夢時代購物中心

特色：3間門市升級哥吉拉聯名佈置，設有巨型橫幅、大型拍照背板，哥吉拉、摩斯拉、拉頓、王者基多拉等經典怪獸主題視覺。

肉次方官方資訊

官方網站：https://www.powerofmeat.com.tw/

官方IG：https://www.instagram.com/powerofmeat/

官方FB：https://www.facebook.com/powerofmeat/?locale=zh_TW

線上預約：https://inline.app/booking/-MUktnbN0m8ZbMMUzyR:inline-live-2?language=zh-tw

除了哥吉拉怪獸主題燒肉，近期還有哪些期間限定快閃、主題餐飲與免費好康可以排進假日行程

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