首波就送300！全新「健康幣」今上線，打疫苗做健檢賺錢、綁定帳號再抽Apple Watch

全新健康幣今天上線！編輯王瀅瀅表示，還不清楚遊戲規則的朋友請詳讀&收藏以下內容～

衛生福利部推動的「健康幣」政策於今日10月1日正式開跑。凡年滿18歲且持有台灣健保卡之國人，完成指定健康檢查、癌症篩檢或疫苗接種等健康任務，即可累積健康幣。民眾可透過「全民健保行動快易通」App進入健康存摺專區查詢個人點數，相關紀錄由系統自動介接認列，檢查完成後約3個月內核發入帳。累積之點數於12月1日起可透過國民健康署「Health GO」App兌換健康商品、電子票券，或於部立醫院折抵自費醫療費用。

▲衛福部「健康幣」於10月1日正式開跑，完成健檢或接種疫苗即可輕鬆累積點數。(圖：Unsealsh)

開通認證雙管道，綁定再抽Apple Watch

在開通健康幣專區前，需先完成健保快易通App身分認證。使用本人或公司名下月租型門號（4G/5G）者，可關閉Wi-Fi後進行行動電話認證，輸入身分證字號與密碼即完成登入。使用非本人門號、預付卡或無行動網路者，則需至電腦使用讀卡機插入健保卡登入網站，產生認證碼後，再以手機掃描電腦螢幕顯示之QR Code完成綁定。

此外，於10月1日至11月30日期間下載並完成「全民健保行動快易通」與「Health GO」兩款App綁定者，可參加連續8週抽獎，每週抽出3,600名200元數位商品券，12月7日另抽200名 Apple Watch。

▲限時完成「健保快易通」與「Health GO」雙App綁定，即可參加連續8週抽獎與Apple Watch大獎試手氣。(圖：國民健康署)

首波任務三大招，填表健檢打疫苗皆可拿幣

賺取健康幣的首波任務分為三大類別。首次利用健康存摺登入健康幣專區可獲200幣，完成「生活型態評估量表」可再獲100幣，首登即可領取300幣。完成公費成人預防保健或B、C型肝炎篩檢，各可獲800幣，完成公費癌症篩檢每項可獲900至1,350幣。

疫苗接種方面，施打流感疫苗獲450幣、新冠疫苗900幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣，公費與自費施打皆符合資格。若為公司安排之健檢，只要包含政府補助之公費預防保健或癌症篩檢項目且院所有回傳紀錄，同樣能順利集點；民眾欲查詢公費篩檢院所，可運用健保署官網或App的醫療查詢功能尋找特約機構。

▲健康幣滿1,000幣即可開始使用，採1幣折抵1元，效期2年且僅限本人帳戶折抵。(圖：國民健康署)

累積滿額即可兌換，折抵醫療費用有上限

健康幣累積滿1,000幣即可開始進行兌換。點數計算方式為1幣等於1元，效期為2年，僅限本人使用，不可轉讓或合併帳戶。於部立醫院折抵自費醫療項目時，以10元為折抵單位，自費健檢最高折抵500元、自費麻醉最高折抵300元、自費疫苗最高折抵100元。目前完全自費之健康檢查與洗牙項目尚未納入獎勵範圍。民眾不妨及早進行日常健康檢查與預防維護，不僅能全方位守護個人身心健康，更能順手將照顧自己的每一個行動化為實質回饋。更多健康幣詳細資訊請見健保署全球資訊網主題專區查詢。

健康幣活動辦法

活動日期：115年10月1日啟動；10月1日至11月30日為App綁定抽獎期；12月1日起開放點數兌換。

參加資格：年滿18歲且持有台灣健保卡之國人。

健康幣金額與兌換

新手禮：首次登入200幣，完成生活型態評估量表100幣。

健檢癌篩：成人預防保健與B/C肝篩檢各800幣；公費癌篩每項900–1,350幣（含公司安排之公費檢查）。

疫苗接種：流感疫苗450幣、新冠疫苗900幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣（公費與自費皆可）。

兌換與使用：滿1,000幣可於「Health GO」App兌換。1幣折抵1元，效期2年，限本人使用。部立醫院自費健檢最多折500元、自費麻醉最多折300元、自費疫苗最多折100元。





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