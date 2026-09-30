台北漢來3週年太會玩！9,500元起住行政房看插畫展再吃冠軍餐酒料理，限定帆布包也能帶回家

台北漢來大飯店3週年把住房、插畫展、台灣風味起司與冠軍餐酒一次串起來，行政豪華客房每晚9,500元起。資深編輯李維唐表示，從限定收藏到25樓餐酒體驗，讓住宿本身成為完整旅程。

台北漢來大飯店迎接3週年，這次直接把住房、藝術插畫、台灣風味起司、葡萄酒與冠軍調酒全部串在一起。飯店攜手插畫家「湯姆先生MR. TOM」推出「HILAI CHAPTER 3」聯名插畫展，並自10月7日至11月22日推出3週年住房專案，行政豪華客房每晚9,500元起，行政豪華套房每晚12,500元起，除了能使用貴賓軒行政酒廊、享用島語自助早餐與「酣呷台北The Han-Jia TPE」客座餐點，每房還能帶走限定插畫帆布包、紀念房卡與明信片，從住進飯店開始一路吃、喝、逛到收藏紀念品，把3週年旅行變成一套完整體驗。



▲台北漢來3週年把飯店變成大型插畫場景，跟著「湯姆先生MR. TOM」的童趣筆觸一路逛，連限定帆布包都成了這次最有紀念感的收藏。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島整理

台北漢來3週年插畫展登場，「湯姆先生MR. TOM」把飯店日常畫成故事

2023年開幕至今，台北漢來大飯店走到第3年，這次沒有單純以生日慶祝的方式呈現週年活動，而是把3年來旅客、飯店夥伴與服務之間累積的日常片段，交給風格插畫家「湯姆先生MR. TOM」重新詮釋。「HILAI CHAPTER 3」以人為敘事核心，並以可閱讀的飯店日報作為創作概念，打造「台北漢來3週年服務特刊」，將飯店建築、人物、服務細節與旅客記憶轉換成一則則插畫故事。

熱愛旅行的湯姆先生，將旅途中容易被忽略的小細節放進作品裡，透過鮮明配色與帶有童趣的筆觸，把飯店裡原本熟悉的客房、泳池、三溫暖與服務場景重新變得有趣。漢來熊這次也化身服務特派員，在不同場景中穿梭，讓原本屬於住宿期間才會注意到的細節，變成旅客可以停下腳步慢慢看的插畫內容。



▲一走進飯店就像翻開巨型旅遊日報，復古報紙版面結合可愛角色插畫，從迎賓到送客都藏著拍照巧思，經過真的會忍不住多看幾眼。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島整理

▲戶外空間也被可愛角色攻佔，玻璃窗上滿滿「湯姆先生MR. TOM」插畫，搭配陽光與綠意特別有度假感，隨手一拍就是充滿台北旅行氣息的打卡畫面。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島整理

台北漢來漢來熊化身服務特派員，三溫暖「綿羊毛巾帽」也被畫進作品

插畫裡藏著不少真正來自飯店服務現場的小故事，其中女生三溫暖提供的「綿羊毛巾帽」就是亮點之一。飯店以小毛巾摺出韓式綿羊毛巾帽造型，取代一次性浴帽，希望在響應環保的同時，也替旅客增加一點有趣的互動。原本只是三溫暖裡的一項服務巧思，如今也被收進3週年插畫作品，成為這次展覽描繪飯店日常的一部分。

這種從服務現場找靈感的方式，也讓「HILAI CHAPTER 3」少了傳統飯店週年展覽的距離感。從客房、戶外游泳池到三溫暖，熟悉的飯店空間被轉換成帶有角色與故事的畫面，住客實際走過這些地方時，也能把眼前場景與插畫中的情節連結起來。



▲5樓直接出現超大幅「台北漢來款待日報」，漢來熊化身服務特派員，把泳池、客房到三溫暖的暖心服務通通畫進故事裡，逛飯店也像在翻閱一份巨型報紙。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島整理

台北漢來插畫展從1樓逛到5樓，「款待日報總站」與藝術走廊都能拍

「HILAI CHAPTER 3」的插畫作品沒有集中在單一展場，而是直接散落在飯店空間裡。走進1樓大廳，就能看到以書報攤概念打造的「款待日報總站」，透過日報形式整理台北漢來值得回顧的重要節點與故事。繼續往客房電梯方向前進，原本單純作為通行空間的走廊也換上插畫視覺藝術裝置，讓從辦理入住到回房休息的動線，都成為展覽的一部分。

來到5樓俱樂部設施空間，飯店再把日報概念延伸成大面積插畫故事牆，搭配窗貼與拍照電視等互動設計。入住時拿到的房卡套也被重新設計成「漢來旅程護照」，旅客可以帶著護照探索不同展區並蒐集限定紀念印章，比起看完作品就離開，多了一個真正能參與其中的理由。



▲連窗邊都藏著驚喜，漢來熊與可愛角色從玻璃窗探出頭，搭配窗外大片綠意更有互動感，找齊飯店裡不同角落的插畫也成了入住期間的小樂趣。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島整理

台北漢來3週年住房9,500元起，限定帆布包、房卡與明信片都能帶回家

想把插畫展直接變成一趟台北小旅行，台北漢來自10月7日至11月22日推出「HILAI CHAPTER 3」3週年住房專案。行政豪華客房每晚9,500元起，行政豪華套房每晚12,500元起，週六及連續國定假日入住加價2,000元。專案包含預訂房型住宿1晚，房內minibar另有SAKImoto氣泡水及啤酒。

每房還能獲得3週年限定聯名插畫帆布包1份、集章旅程護照1份、紀念房卡1份以及明信片2張。喜歡旅行紀念品的人，可以從入住開始一路收集到退房，不只是看展拍照，而是真的能把這次3週年的插畫元素帶回家收藏。



▲喜歡收藏飯店限定周邊的人會想整組帶回家，3週年限定插畫帆布包、紀念房卡與明信片都換上專屬插畫設計，從大尺寸帆布包到小卡片都有滿滿紀念感。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島整理

台北漢來住房再送島語早餐，貴賓軒行政酒廊與飯店設施同步開放

住房專案同時包含2位島語餐廳自助早餐，並享有貴賓軒行政酒廊禮遇。住宿期間還可使用健身房、戶外游泳池及三溫暖設施，每房提供1車免費停車，對想安排2天1夜台北住宿行程的人來說，從早餐、休閒設施到行政酒廊都已經整合進專案內容。

其中最值得留時間慢慢體驗的就是25樓貴賓軒行政酒廊。除了能從高樓視角欣賞台北城市與山景交織的天際線，3週年期間還加入「酣呷台北The Han-Jia TPE」限定客座餐檯，把原本的行政酒廊體驗進一步延伸到台灣餐酒料理。



台北漢來迎賓禮有台灣味，WIAG葡萄酒搭起司製研所限定拼盤

回到房間也還有3週年限定味覺彩蛋。台北漢來與澳洲創新葡萄酒品牌WIAG合作，每房提供即飲紅白酒2份。WIAG以杯裝葡萄酒設計為特色，不需要另外準備開瓶器與酒杯，回房後就能直接享用。搭配的則是「起司製研所」精選起司拼盤1份，把台灣各地熟悉的食材重新揉進起司之中。

這份起司拼盤選用雲林烏魚子、台南土鳳梨乾、花蓮剝皮辣椒與金山蜜地瓜等在地食材，口味包含帶有台灣宴席印象的「烏魚子綜合起司」，以及結合松露香氣與堅果口感的「松露堅果起司」。「泡菜剝皮辣椒起司」以酸辣滋味增加味覺層次，「地瓜紅豆綜合起司」則走台式甜香路線。從鹹香、酸辣到甜味都有，搭配葡萄酒享用，也把飯店3週年的迎賓體驗從視覺一路延伸到味覺。



▲回到房間還有專屬的微醺小食時光，WIAG即飲紅白酒搭配起司製研所精選起司拼盤，一盒就能吃到多款不同風味，晚上不用特別出門也能慢慢享受。飲酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島整理

台北漢來25樓貴賓軒限定客座，「酣呷台北」把台南味搬進行政酒廊

3週年餐飲亮點則鎖定25樓貴賓軒行政酒廊。台北漢來邀請「酣呷台北The Han-Jia TPE」主理人，也是2022 World Class世界頂尖調酒大賽臺灣冠軍Nono余瀚為，攜手眯眯眼主廚賴奕丞進駐限定客座餐檯，把台灣味、精緻餐酒與創意調飲帶進高樓行政酒廊。

「酣呷台北」源自台南餐酒品牌The Han-Jia Pairing Dinner，由Nono余瀚為創立，之後以台北首店開啟品牌新篇章。「酣呷」名稱帶有珍饈難得品嘗的珍貴之意，也傳達自在把酒言歡的生活態度。這次與台北漢來合作，則將熟悉的台灣飲食元素重新放進飯店行政酒廊場景，讓旅客不用離開飯店，就能在住宿期間安排一場具有台灣風味的餐酒體驗。



台北漢來下午茶吃蝦仁飯鍋巴，烏魚子冷麵、虱目魚漢堡都有

下午茶時段的餐點把不少台灣熟悉味道重新拆解組合。「炭燒蝦仁飯鍋巴」把蝦仁飯概念帶進更方便品嘗的餐酒形式，「紅酒豬舌香草刈包」則把刈包與豬舌結合，另外還有「虱目魚芒果青小漢堡」、「酣甲魚翅羹」與「烏魚子冷麵」，從台南小吃、海味到酸甜果香都被收進下午茶餐檯。

用餐空間位於25樓，窗外就是城市與山景交錯的高空視野。比起匆忙吃完下午茶再趕下一個行程，這次更適合把時間留在行政酒廊，一邊慢慢吃客座料理，一邊欣賞窗外景色，也讓3週年住房體驗從客房與展覽自然延伸到餐桌。



台北漢來晚餐台味更澎湃，雞肉棺材板、佛跳牆與軟殼龍蝦上桌

到了晚餐時段，台南飲食元素更加鮮明。主食安排「雞肉棺材板」與「鍋燒雞絲麵」每日輪番登場，另外還有「炸軟殼龍蝦三明治」、「台南五柳枝魚球」、「古早台味佛跳牆」、「五味鮑魚花枝凍」以及「炸封肉筍絲米糕捲」等多道料理，從海鮮、米食到傳統台菜元素都有。

這份菜單並不是單純複製傳統小吃，而是把台南飲食記憶放進行政酒廊餐檯的形式中。旅客白天看完插畫展、使用飯店設施，傍晚再上到25樓，從台味料理一路吃到限定調酒，也讓住宿行程不用頻繁移動，就能在飯店裡完成不同層次的體驗。



▲下午茶直接端出台灣味餐酒組合，小漢堡、刈包、冷麵與鍋巴等料理一次排開，再搭配限定調酒，在25樓高空慢慢吃、慢慢喝，把熟悉的台灣滋味換個方式品嚐。飲酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島整理

台北漢來冠軍調酒登場，「漢來・酣來」喝得到蜜香紅茶與蘋果果香

2022 World Class世界頂尖調酒大賽臺灣冠軍Nono余瀚為，也為貴賓軒行政酒廊設計2款限定調酒。「漢來・酣來」以白蘭地為基底，加入蜜香紅茶，再以紅葡萄與富士蘋果帶出清甜果香。入口從白蘭地的醇厚感開始，接著轉向茶香與果香，讓原本熟悉的台灣茶韻多了一層當代餐酒語彙。

另一杯「久酣爾熱」則把味覺方向拉回南港，以琴酒結合象徵南港茶文化的包種茶，再加入鳳梨釋迦的香甜以及梅子的酸韻。2款調酒都從台灣茶與在地風土出發，但分別走向紅茶果香與包種茶酸甜調性，搭配客座餐檯的台灣風味料理，也讓行政酒廊的Happy Hour多了專屬3週年的味覺記憶。飲酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。

台北漢來HILAI CHAPTER 3從住宿到餐酒，把3週年變成可以收藏的旅行

從「湯姆先生MR. TOM」插畫展、漢來熊服務故事、旅程護照集章，到房內WIAG葡萄酒與台灣風味起司，再一路延伸到25樓「酣呷台北The Han-Jia TPE」客座餐檯，台北漢來這次沒有把3週年活動侷限在單一展覽或住房優惠，而是把飯店裡原本各自存在的住宿、餐飲、服務與休閒空間串在一起。

旅客可以在1樓從「款待日報總站」開始看展，到5樓找插畫故事牆與限定印章，回房享用葡萄酒與起司，接著再到25樓吃客座料理與限定調酒。退房時，插畫帆布包、紀念房卡、明信片與集章旅程護照則成為這趟住宿留下來的實體紀念，讓「HILAI CHAPTER 3」不只是台北漢來的第3年，也成為旅客可以親自參與的一段住宿篇章。



▲想把步調放慢就直接待在25樓貴賓軒行政酒廊，大片落地窗把城市與山景收進視線，搭配低調雅緻的座席空間，從下午茶坐到傍晚也很有度假感。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島整理





台北漢來大飯店HILAI CHAPTER 3三週年活動

活動名稱：HILAI CHAPTER 3

活動亮點：湯姆先生MR. TOM聯名插畫展、三週年限定住房、酣呷台北客座餐檯

插畫展地點：台北漢來大飯店1樓、5樓

展覽內容：款待日報總站、插畫藝術裝置、插畫故事牆、窗貼及互動拍照體驗

集章活動：入住旅客可持漢來旅程護照探索展區，蒐集限定紀念印章

官方網站：https://www.grand-hilai.com.tw/taipei/

HILAI CHAPTER 3三週年住房專案

入住日期：10月7日至11月22日

行政豪華客房：每晚9,500元

行政豪華套房：每晚12,500元

指定日期加價：週六及連續國定假日入住，每晚加價2,000元

早餐：2位島語餐廳自助早餐

行政酒廊：享貴賓軒行政酒廊禮遇

Mini Bar：提供SAKImoto氣泡水及啤酒

迎賓餐酒：每房贈WIAG即飲紅白酒2份、起司製研所精選起司拼盤1份

限定紀念品：聯名插畫帆布包1份、集章旅程護照1份、紀念房卡1份、明信片2張

飯店設施：可使用健身房、戶外游泳池及三溫暖

停車：入住期間每房提供1車免費停車

貴賓軒行政酒廊酣呷台北限定客座

客座品牌：酣呷台北The Han-Jia TPE

客座地點：台北漢來大飯店25樓貴賓軒行政酒廊

客座陣容：2022 World Class世界頂尖調酒大賽臺灣冠軍Nono余瀚為、眯眯眼主廚賴奕丞

下午茶餐點：炭燒蝦仁飯鍋巴、紅酒豬舌香草刈包、虱目魚芒果青小漢堡、酣甲魚翅羹、烏魚子冷麵

晚餐主食：雞肉棺材板、鍋燒雞絲麵每日輪番供應

晚餐餐點：炸軟殼龍蝦三明治、台南五柳枝魚球、古早台味佛跳牆、五味鮑魚花枝凍、炸封肉筍絲米糕捲

限定調酒：漢來・酣來、久酣爾熱

注意事項：飲酒不開車，未滿18歲禁止飲酒

10月到11月正好想安排台北小旅行，除了台北漢來3週年插畫展，也可以接著鎖定同期登場的飯店限定展覽、期間活動與免費體驗，把週末行程一次排滿

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