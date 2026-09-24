牡蠣寶寶快閃華山！牡蠣寶寶養殖中心台北站送周邊，200款牡蠣寶寶周邊一次看

牡蠣寶寶華山快閃店！牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店台北站9/25登場，超過200款牡蠣寶寶周邊，編輯鄭亦庭表示：快來幫牡蠣寶寶洗澡、帶回家。

牡蠣寶寶快閃店台北站在華山！迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》「牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店」將於9月25日進駐華山文創園區，現場重現愛麗絲英式午茶、牡蠣寶寶打卡區，並首度推出2米大巨型珍珠球池，打造60坪沉浸式空間，現場超過200款台灣首發、日本直送周邊，滿額再送台北首發鑰匙圈，快來華山把牡蠣寶寶帶回家。



▲牡蠣寶寶快閃華山！迪士尼「牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店」台北站於9/25在華山登場 。(攝影：鄭亦庭)



▲牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店台北站！牡蠣寶寶主題養殖中心體驗、超過200款牡蠣寶寶周邊一次逛。(攝影：鄭亦庭)





牡蠣寶寶主題養殖中心快閃華山

▲牡蠣寶寶主題養殖中心快閃華山！粉絲可以親自挑選喜歡的牡蠣寶寶、幫牡蠣寶寶洗澡、量體重。(攝影：鄭亦庭)





愛麗絲英式午茶打卡區

▲華山牡蠣寶寶主題養殖中心打卡點！現場重現愛麗絲英式午茶打卡場景，粉絲們可以坐在桌前打卡。(攝影：鄭亦庭)





來到華山牡蠣寶寶主題養殖中心，大家可以化身「養殖員」，於海底珊瑚區挑選喜歡的牡蠣寶寶款式，再到沐浴區幫牡蠣寶寶洗澡、量體重，領取專屬養殖指南，這次台北站更推出4款全新牡蠣寶寶造型，包括珍珠項鍊牡蠣寶寶、貪吃牡蠣寶寶、珠光貝殼牡蠣寶寶，以及珍珠項鍊牡蠣奶奶，總共9款牡蠣寶寶造型等你來帶回家。這次牡蠣寶寶華山快閃店現場規劃兩大主題打卡區，經典「愛麗絲英式午茶」場景搭配下午茶，讓大家可以在長桌前拍出夢幻下午茶打卡照，另一側則打造全新粉嫩色系「牡蠣實實主題拍照區」，獎品兌換處則以「愛麗絲奇幻空間」為主題打造，整個牡蠣寶寶快閃店空間讓粉絲們拍不停。

牡蠣寶寶華山快閃店必玩2米巨型貝殼珍珠池

▲牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店台北場首度推出2米巨型貝殼珍珠池，可以親手體驗「海底撈珠遊戲」抽周邊。(攝影：鄭亦庭)



▲牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店台北站在華山！牡蠣寶寶周邊新品盲盒超可愛。(攝影：鄭亦庭)





超過200款牡蠣寶寶周邊新品推薦

▲牡蠣寶寶華山快閃店！超過200款牡蠣寶寶主題周邊商品，新尺寸牡蠣寶寶娃娃新品推薦必買。(攝影：鄭亦庭)



▲牡蠣寶寶華山快閃店必買推薦！台灣首發迷你隨行杯鑰匙圈於台北場搶先開賣。(攝影：鄭亦庭)





牡蠣寶寶主題養殖中心華山快閃店滿額贈品

▲牡蠣寶寶華山快閃店滿額贈！精裝紙袋、首發壓克力鑰匙圈滿額送你。(攝影：鄭亦庭)



▲牡蠣寶寶華山快閃店滿額贈！選購3隻牡蠣寶寶掛飾，就送牡蠣寶寶護照套。(攝影：鄭亦庭)





牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店-台北站

牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店台北站 滿額贈活動

牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店台北場首度打造2米巨型貝殼珍珠池，可以親手玩撈珍珠抽賞遊戲，每顆珍珠300元，有機會獲得牡蠣寶寶鍊條小包、愛麗絲造型毛毯、牡蠣寶寶頭套、趴姿玩偶、珍珠吊飾及飲料杯套等多款周邊，此外，台北場也首次加入限定「主題拍貼機」，搭配專屬設計框格，讓粉絲留下獨一無二的限定紀念。除了牡蠣寶寶沉浸式打卡區、遊樂體驗，台北場現場集結超過200款牡蠣寶寶主題商品，從台灣首發新品到日本直送周邊都有，推薦必買新推出的中大型牡蠣寶寶娃娃，以及台灣首發的「亞加力幻彩鑰匙圈」、「迷你輕量隨行杯造型鑰匙圈」，也有許多日本原裝進口周邊同步販售，讓粉絲一次買齊。這次在牡蠣寶寶主題養殖中心華山快閃店活動期間，於IG或Threads分享限動貼文，並標記官方帳號與指定標籤，就能獲得限量小禮，只要有消費還送台北限定A4資料夾，消費滿1,000元送限定精裝紙袋，滿 2,000 元送台北首發壓克力鑰匙圈，另外，在快閃店中選購3隻牡蠣寶寶掛飾，還送牡蠣寶寶護照套，粉絲們必須收。活動地點：華山1914文化創意產業園區中7A館(臺北市中正區梅花里八德路一段1號)活動日期：2026年9月25日(五)~ 10月18日(日)開放時間：11:00 ~19:00*10月18日最後營業日為11:00~17:00

現場任一消費，即贈台北限定A4 資料夾乙個

單筆消費滿 TWD 1,000．贈限定精裝紙袋乙個

單筆消費滿 TWD 2,000，再贈台北首發壓克力鑰匙圈乙個(款式隨機)

單筆消費滿 TWD 3,000，再贈理膚寶水 & CeraVe 護膚體驗乙組

於主題養殖中心選購3隻牡蠣寶寶掛飾，再加碼贈護照套乙個(款式隨機)

人氣IP台北快閃店也要去

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