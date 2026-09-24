牡蠣寶寶快閃華山！牡蠣寶寶養殖中心台北站送周邊，200款牡蠣寶寶周邊一次看

牡蠣寶寶華山快閃店！牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店台北站9/25登場，超過200款牡蠣寶寶周邊，編輯鄭亦庭表示：快來幫牡蠣寶寶洗澡、帶回家。
牡蠣寶寶快閃店台北站在華山！迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》「牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店」將於9月25日進駐華山文創園區，現場重現愛麗絲英式午茶、牡蠣寶寶打卡區，並首度推出2米大巨型珍珠球池，打造60坪沉浸式空間，現場超過200款台灣首發、日本直送周邊，滿額再送台北首發鑰匙圈，快來華山把牡蠣寶寶帶回家。
牡蠣寶寶主題養殖中心快閃華山來到華山牡蠣寶寶主題養殖中心，大家可以化身「養殖員」，於海底珊瑚區挑選喜歡的牡蠣寶寶款式，再到沐浴區幫牡蠣寶寶洗澡、量體重，領取專屬養殖指南，這次台北站更推出4款全新牡蠣寶寶造型，包括珍珠項鍊牡蠣寶寶、貪吃牡蠣寶寶、珠光貝殼牡蠣寶寶，以及珍珠項鍊牡蠣奶奶，總共9款牡蠣寶寶造型等你來帶回家。
愛麗絲英式午茶打卡區這次牡蠣寶寶華山快閃店現場規劃兩大主題打卡區，經典「愛麗絲英式午茶」場景搭配下午茶，讓大家可以在長桌前拍出夢幻下午茶打卡照，另一側則打造全新粉嫩色系「牡蠣實實主題拍照區」，獎品兌換處則以「愛麗絲奇幻空間」為主題打造，整個牡蠣寶寶快閃店空間讓粉絲們拍不停。
牡蠣寶寶華山快閃店必玩2米巨型貝殼珍珠池牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店台北場首度打造2米巨型貝殼珍珠池，可以親手玩撈珍珠抽賞遊戲，每顆珍珠300元，有機會獲得牡蠣寶寶鍊條小包、愛麗絲造型毛毯、牡蠣寶寶頭套、趴姿玩偶、珍珠吊飾及飲料杯套等多款周邊，此外，台北場也首次加入限定「主題拍貼機」，搭配專屬設計框格，讓粉絲留下獨一無二的限定紀念。
超過200款牡蠣寶寶周邊新品推薦除了牡蠣寶寶沉浸式打卡區、遊樂體驗，台北場現場集結超過200款牡蠣寶寶主題商品，從台灣首發新品到日本直送周邊都有，推薦必買新推出的中大型牡蠣寶寶娃娃，以及台灣首發的「亞加力幻彩鑰匙圈」、「迷你輕量隨行杯造型鑰匙圈」，也有許多日本原裝進口周邊同步販售，讓粉絲一次買齊。
牡蠣寶寶主題養殖中心華山快閃店滿額贈品這次在牡蠣寶寶主題養殖中心華山快閃店活動期間，於IG或Threads分享限動貼文，並標記官方帳號與指定標籤，就能獲得限量小禮，只要有消費還送台北限定A4資料夾，消費滿1,000元送限定精裝紙袋，滿 2,000 元送台北首發壓克力鑰匙圈，另外，在快閃店中選購3隻牡蠣寶寶掛飾，還送牡蠣寶寶護照套，粉絲們必須收。
牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店-台北站活動地點：華山1914文化創意產業園區中7A館(臺北市中正區梅花里八德路一段1號)
活動日期：2026年9月25日(五)~ 10月18日(日)
開放時間：11:00 ~19:00
*10月18日最後營業日為11:00~17:00
牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店台北站 滿額贈活動
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