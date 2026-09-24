深根多年以茶入菜的現代茶餐館天仁喫茶趣秋冬新菜開吃！金萱粉蒸排骨鎖住滿滿肉汁，加碼外酥內軟913脆皮糕與甘潤羅漢果茶太絕配

天仁喫茶趣2026全新秋冬茶膳與換季新品於9月16日隆重上市，這次直接把26年頂級以茶入膳的職人功夫發揮得淋漓盡致，帶來好康滿滿的澎湃全套膳饗宴。這季菜單特別嚴選桂花金萱、東方美人與台東紅烏龍等時令茗茶，將優雅茶香完美鎖入澎湃食材中，從前菜、主餐到絕美甜點與潤燥茶飲一應俱全。不論是肉控最愛的粉蒸排骨，還是蔬食者最愛的豐富福袋，全都在這一波美味陣容中，保證讓茶香控與饕客們大呼過癮。
經典口味再創新！金萱粉蒸排骨吸滿甘甜肉汁這道讓老饕們敲碗期待許久的金萱粉蒸排骨套膳，售價590元，以優質上選子排為主角，特別選用自帶淡雅奶香與桂花薰香的桂花金萱茶葉、胡椒與花椒醃漬入味。師傅透過糯小米蒸肉粉緊緊包裹住子排，在大火蒸籠下完美鎖住豐沛肉汁，口感軟嫩不柴且完全不油膩。底部鋪滿吸飽茶香精華蒸汁的綿密鬆甜地瓜與鬆軟栗子，清甜地瓜拉升了整體香氣，每一口都能嚐到層次豐富的微辣回甘。全套膳包含開胃飲、前菜、湯品、主菜、主食、配菜、甜點及餐後茶，澎湃份量讓人吃得滿足又道地。
前菜與全素主菜美饌！紅韻雙椒嫩豆腐搭美人蔬香福袋開胃前菜紅韻雙椒嫩豆腐微辣爽口，滑嫩如布丁般的豆腐淋上香濃花椒芝麻醬，再撒上海苔、柴魚酥與紅茶麻辣花生，酥香與柔嫩在舌尖交織出絕妙滋味。專為蔬食族群打造的美人蔬香福袋套膳，主菜為全素，售價545元。手工製作的百寶福袋象徵圓融福氣，裡面包裹著 Q 彈杏鮑菇與蒟蒻內餡，搭配師傅手作木耳素海參，以及芋頭籤、美白菇、娃娃菜、綠花椰菜、南瓜等繽紛五色時蔬。淋上具備獨特熟果香的東方美人茶醬汁，甘醇順口且帶有高雅回甘，把素食料理提升至精緻極致。
茶香甜點外酥內軟！913脆皮糕讓甜點控瘋狂餐後甜點絕不能錯過新品913脆皮糕，研發團隊將天仁招牌913茶王的醇厚茶韻融進濃郁奶油年糕中。經過高溫回烤後，精緻討喜的栗子造型呈現出外層微酥、內裏軟糯香 Q 的驚豔口感。咬下一口，濃郁奶香與甘甜茶香在口中久久不散，甜而不膩且極具咬勁，簡直像珍珠般讓人上癮。這款甜點為奶蛋素，外帶6入組合優惠特價148元，原價180元，非常適合外帶回家與家人朋友共享愜意下午茶。
換季潤燥清爽解膩！甘潤羅漢果茶與紅烏龍蜜桃飲針對秋冬換季需求，喫茶趣貼心推出兩款特色茶飲。甘潤羅漢果茶單點180元，羅漢果為天然代糖，升糖指數低，帶有天然甘香，結合冬瓜清甜與龍眼蜜韻，口感溫潤順口，是溫補潤喉的絕佳選擇。另一款紅烏龍蜜桃飲單點180元，嚴選重發酵且具備熟果香氣的台東紅烏龍，融合當季水蜜桃熬製的蜜桃醬與黃桃果肉，甘甜柔順且果香馥郁。搭配下午茶組選購只需338元，可自由組合913冰淇淋鬆餅百匯或綠茶鮪魚蔬果鬆餅，為涼爽秋日帶來最幸福的甜美滋味。
天仁喫茶趣 2026 秋冬新品與活動條列
●上市日期：2026 年 9 月 16 日正式上市。
●金萱粉蒸排骨套膳（微辣）：
○價格：售價 590 元。
○亮點說明：選用上選子排，以糯小米蒸肉粉鎖住肉汁。加入帶有奶香與桂花香氣的桂花金萱茶葉、胡椒與花椒醃漬入味，搭配綿密地瓜與栗子。
○套膳內容：包含開胃飲、前菜（紅韻雙椒嫩豆腐）、湯品、主菜、主食、配菜、甜點及餐後茶。
●美人蔬香福袋套膳（主菜全素）：
○價格：售價 545 元。
○亮點說明：手作百寶福袋包覆杏鮑菇與蒟蒻內餡，搭配師傅手作木耳素海參及五色時蔬（芋頭籤、美白菇、娃娃菜、綠花椰菜、南瓜等）。淋上具備熟果香氣的東方美人茶醬汁。
○套膳內容：包含開胃飲、前菜、湯品、主菜、主食、配菜、甜點及餐後茶。
●紅韻雙椒嫩豆腐（前菜，微辣）：
○亮點說明：以滑嫩豆腐為底，淋上花椒香芝麻醬，並佐以海苔、柴魚酥及紅茶麻辣花生點綴。
●913脆皮糕（甜點，奶蛋素）：
○亮點說明：精緻栗子造型，將 913 茶王的醇厚茶韻融入奶油年糕，外層微酥、內裏軟 Q。
○優惠活動：外帶 6 入組合享特價優惠 148 元（原價 180 元，限外帶）。
●換季特色茶飲：
○甘潤羅漢果茶（無咖啡因）：單點 180 元。天然羅漢果結合冬瓜清甜與龍眼蜜韻，適合換季潤喉。
○紅烏龍蜜桃飲：單點 180 元。選用重發酵台東紅烏龍，融合水蜜桃醬與黃桃果肉。
●NEW 下午茶組優惠：
○價格：組合售價 338 元。○組合內容：可選擇「913冰淇淋鬆餅百匯」或「綠茶鮪魚蔬果鬆餅」，搭配紅烏龍蜜桃飲等指定茶飲。