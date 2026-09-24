深根多年以茶入菜的現代茶餐館天仁喫茶趣秋冬新菜開吃！金萱粉蒸排骨鎖住滿滿肉汁，加碼外酥內軟913脆皮糕與甘潤羅漢果茶太絕配

天仁喫茶趣2026全新秋冬茶膳與換季新品於9月16日隆重上市，這次直接把26年頂級以茶入膳的職人功夫發揮得淋漓盡致，帶來好康滿滿的澎湃全套膳饗宴。這季菜單特別嚴選桂花金萱、東方美人與台東紅烏龍等時令茗茶，將優雅茶香完美鎖入澎湃食材中，從前菜、主餐到絕美甜點與潤燥茶飲一應俱全。不論是肉控最愛的粉蒸排骨，還是蔬食者最愛的豐富福袋，全都在這一波美味陣容中，保證讓茶香控與饕客們大呼過癮。



▲天仁喫茶趣2026全新秋冬茶膳與換季新品於9月16日隆重上市 (圖 / WalkerLand)





經典口味再創新！金萱粉蒸排骨吸滿甘甜肉汁

這道讓老饕們敲碗期待許久的金萱粉蒸排骨套膳，售價590元，以優質上選子排為主角，特別選用自帶淡雅奶香與桂花薰香的桂花金萱茶葉、胡椒與花椒醃漬入味。師傅透過糯小米蒸肉粉緊緊包裹住子排，在大火蒸籠下完美鎖住豐沛肉汁，口感軟嫩不柴且完全不油膩。底部鋪滿吸飽茶香精華蒸汁的綿密鬆甜地瓜與鬆軟栗子，清甜地瓜拉升了整體香氣，每一口都能嚐到層次豐富的微辣回甘。全套膳包含開胃飲、前菜、湯品、主菜、主食、配菜、甜點及餐後茶，澎湃份量讓人吃得滿足又道地。

▲金萱粉蒸排骨吸滿甘甜肉汁 (圖 / WalkerLand)





前菜與全素主菜美饌！紅韻雙椒嫩豆腐搭美人蔬香福袋

開胃前菜紅韻雙椒嫩豆腐微辣爽口，滑嫩如布丁般的豆腐淋上香濃花椒芝麻醬，再撒上海苔、柴魚酥與紅茶麻辣花生，酥香與柔嫩在舌尖交織出絕妙滋味。專為蔬食族群打造的美人蔬香福袋套膳，主菜為全素，售價545元。手工製作的百寶福袋象徵圓融福氣，裡面包裹著 Q 彈杏鮑菇與蒟蒻內餡，搭配師傅手作木耳素海參，以及芋頭籤、美白菇、娃娃菜、綠花椰菜、南瓜等繽紛五色時蔬。淋上具備獨特熟果香的東方美人茶醬汁，甘醇順口且帶有高雅回甘，把素食料理提升至精緻極致。

▲紅韻雙椒嫩豆腐搭美人蔬香福袋 (圖 / WalkerLand)

茶香甜點外酥內軟！913脆皮糕讓甜點控瘋狂

餐後甜點絕不能錯過新品913脆皮糕，研發團隊將天仁招牌913茶王的醇厚茶韻融進濃郁奶油年糕中。經過高溫回烤後，精緻討喜的栗子造型呈現出外層微酥、內裏軟糯香 Q 的驚豔口感。咬下一口，濃郁奶香與甘甜茶香在口中久久不散，甜而不膩且極具咬勁，簡直像珍珠般讓人上癮。這款甜點為奶蛋素，外帶6入組合優惠特價148元，原價180元，非常適合外帶回家與家人朋友共享愜意下午茶。

▲913脆皮糕讓甜點控瘋狂 (圖 / WalkerLand)

換季潤燥清爽解膩！甘潤羅漢果茶與紅烏龍蜜桃飲

針對秋冬換季需求，喫茶趣貼心推出兩款特色茶飲。甘潤羅漢果茶單點180元，羅漢果為天然代糖，升糖指數低，帶有天然甘香，結合冬瓜清甜與龍眼蜜韻，口感溫潤順口，是溫補潤喉的絕佳選擇。另一款紅烏龍蜜桃飲單點180元，嚴選重發酵且具備熟果香氣的台東紅烏龍，融合當季水蜜桃熬製的蜜桃醬與黃桃果肉，甘甜柔順且果香馥郁。搭配下午茶組選購只需338元，可自由組合913冰淇淋鬆餅百匯或綠茶鮪魚蔬果鬆餅，為涼爽秋日帶來最幸福的甜美滋味。

▲甘潤羅漢果茶與紅烏龍蜜桃飲 (圖 / WalkerLand)

●上市日期：2026 年 9 月 16 日正式上市。●金萱粉蒸排骨套膳（微辣）：

○價格：售價 590 元。

○亮點說明：選用上選子排，以糯小米蒸肉粉鎖住肉汁。加入帶有奶香與桂花香氣的桂花金萱茶葉、胡椒與花椒醃漬入味，搭配綿密地瓜與栗子。

○套膳內容：包含開胃飲、前菜（紅韻雙椒嫩豆腐）、湯品、主菜、主食、配菜、甜點及餐後茶。



●美人蔬香福袋套膳（主菜全素）：

○價格：售價 545 元。

○亮點說明：手作百寶福袋包覆杏鮑菇與蒟蒻內餡，搭配師傅手作木耳素海參及五色時蔬（芋頭籤、美白菇、娃娃菜、綠花椰菜、南瓜等）。淋上具備熟果香氣的東方美人茶醬汁。

○套膳內容：包含開胃飲、前菜、湯品、主菜、主食、配菜、甜點及餐後茶。



●紅韻雙椒嫩豆腐（前菜，微辣）：

○亮點說明：以滑嫩豆腐為底，淋上花椒香芝麻醬，並佐以海苔、柴魚酥及紅茶麻辣花生點綴。



●913脆皮糕（甜點，奶蛋素）：

○亮點說明：精緻栗子造型，將 913 茶王的醇厚茶韻融入奶油年糕，外層微酥、內裏軟 Q。

○優惠活動：外帶 6 入組合享特價優惠 148 元（原價 180 元，限外帶）。



●換季特色茶飲：

○甘潤羅漢果茶（無咖啡因）：單點 180 元。天然羅漢果結合冬瓜清甜與龍眼蜜韻，適合換季潤喉。

○紅烏龍蜜桃飲：單點 180 元。選用重發酵台東紅烏龍，融合水蜜桃醬與黃桃果肉。



●NEW 下午茶組優惠：

○價格：組合售價 338 元。○組合內容：可選擇「913冰淇淋鬆餅百匯」或「綠茶鮪魚蔬果鬆餅」，搭配紅烏龍蜜桃飲等指定茶飲。