比手機還輕巧！韓國爆紅「超輕量口袋保溫杯」迷你但超多功，掛包包秒變質感鑰匙圈

可以隨身攜帶又這麼多功用，重點是掛在包包上又好看，編輯王瀅瀅表示，應該很多人都跟我一樣被燒到了吧！

隨著環保意識抬頭，越來越多人開始減少使用一次性紙杯，但每次出門想到要背著巨大又沉重的傳統保溫杯，不免讓人退避三舍。近期在韓國洗版IG與Threads的DOPAMING超輕量迷你口袋保溫杯，正好完美解決了這個困擾。這款環保隨身杯憑藉比手機還輕巧的精巧身形與多功實用設計，讓減塑生活不再是負擔，反而成為展現個人品味的時髦時尚配件。

▲韓國品牌DOPAMING推出迷你口袋保溫杯，在IG與Threads社群迅速掀起話題熱潮。

比手機還輕巧！9款配色搭配手繩化身潮流鑰匙圈

這款保溫杯主打極致輕量化，整杯重量僅有78g，容量為120ml，高度甚至只有9.5cm，比起市面上常見的智慧型手機還要小巧輕盈。外觀設計上，品牌一口氣推出了9款吸睛配色，分為鮮豔亮眼的Vivid Line（包含青檸、黃色、綠色、藍色）與溫柔浪漫的Pastel Line（包含奶油粉、奶油藍、粉紅、天空藍、薄荷綠）。杯身搭配專屬的手繩與扣環，只需隨手掛在後背包、帆布袋或是嬰兒推車上，立刻化身為極具個人風格的時髦造型鑰匙圈。

▲9款亮眼配色搭配專屬手繩扣環，讓保溫杯瞬間化身為兼具機能與視覺亮點的造型配件。

304全不鏽鋼材質！直飲口設計大人小孩都好用

除了亮眼外觀，內在細節與機能性同樣表現亮眼。杯身採用全304不鏽鋼材質打造，並通過韓國食品藥品安全處的精密檢驗，確保使用上的衛生與耐用度。內膽同時具備基礎的保溫與保冷功能，無論想要隨時喝口涼水或熱飲都沒問題。頂部杯蓋更貼心規劃了直飲口，即使是小孩子也能順暢飲用。此外，品牌還特別為鮮豔與粉彩兩大系列量身打造專屬彩盒包裝，無論自用或作為禮物送給親友都十分合適。

▲貼心的直飲口蓋設計，讓小朋友也能順暢飲用。

上班刷牙到野餐露營！隨身百搭的日常質感小杯杯

正因其輕巧靈便，這款迷你杯能無縫融入各種生活情境。單手就能輕鬆握持的特性，非常適合給小朋友作為養成主動喝水習慣的第一個專用杯，帶去學校或補習班使用完全不占空間。對於上班族而言，出門野餐露營、在外隨時補充水分，或是放在辦公室當作隨手刷牙杯都相當方便。這款兼具顏值與實用度的隨身杯，原價為19,900韓元（約新台幣460元），優惠特價為13,900韓元（約新台幣325元），韓國國內快遞運費為3,000韓元（約新台幣70元）。有興趣的朋友可至DOPAMING韓國官方網站購買，或透過台灣代購賣家入手。

▲小巧的手感尺寸與多元用途，不管是小朋友上學喝水或上班族辦公室刷牙都能派上用場。





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