放大版露營燈萌翻！韓人氣「香蕉牛奶」5周邊，綠蓋馬克杯、胖胖瓶保冷袋可愛又實用

編輯王瀅瀅表示，Binggrae絕對是我看過最會出周邊的牛奶品牌！

韓國國民飲品Binggrae香蕉牛奶，憑藉招牌的胖胖圓潤罐身早已深入人心。但除了每回韓國旅行必喝的香蕉牛奶，官方推出的精緻周邊也非常值得收藏。周邊商品將經典淡黃色罐身與綠色瓶蓋完美還原，包括罐身等比放大的超萌露營燈，以及兼具質感與設計感的馬克杯，讓人看到就直呼超想入手。

▲韓國Binggrae香蕉牛奶一系列質感周邊引爆社群熱議，經典黃綠配色兼具實用與收藏價值。

放大版香蕉牛奶會發光！夜間照明與床頭氣氛一燈搞定

這款討論度極高的香蕉牛奶露營燈，外型完全是將經典罐身等比例放大的萌樣。燈體發出暖黃柔和的光線，放在夜間露營的帳篷旁或是作為臥室床頭夜燈都非常合適，柔和不刺眼的光影能輕鬆營造出療癒舒壓的空間氣氛。輕巧好攜帶的設計搭配簡單直覺的開關邏輯，讓許多粉絲直呼一看到實品就被可愛到融化，絕對是兼具造景裝飾與照明功能的不敗單品。

▲等比例放大的香蕉牛奶露營燈散發暖黃光影，輕鬆升級戶外露營與居家氛圍。

造型馬克杯附專屬蓋！搭配分隔餐盤點綴質感餐桌

除了露營燈之外，居家餐盒系列同樣令人驚豔。香蕉牛奶造型馬克杯附有專屬綠色矽膠蓋，除了能維持飲品溫度與衛生，立體罐身造型手握感極佳，在家喝牛奶或咖啡都能增添滿滿儀式感。分隔餐盤則巧妙地以香蕉罐頭頂部與瓶身曲線分格，方便將主食、水果或點心分門別類擺放，色彩鮮艷的瓷盤光是擺在餐桌上就讓人食欲大增，深受許多注重餐桌擺設的消費者喜愛。

▲香蕉牛奶造型馬克杯附有專屬綠色矽膠蓋，陶瓷分隔餐盤巧妙劃分食材空間，打造滿滿用餐儀式感。

胖胖瓶保冷袋超能裝！搭配3入鑰匙圈好心情帶著走

走出戶外，保冷袋與鑰匙圈則展現出極高的攜帶實用度。保冷袋為直立式的胖胖瓶設計，內部採加厚保溫鋁箔材質，無論放進數瓶香蕉牛奶還是午餐便當，都能鎖住溫度與美味；搭配可調式肩背帶與耐磨手提，成為野餐露營的最佳夥伴。而精巧的罐身造型鑰匙圈更提供3入組合，立體小巧的胖胖罐掛在手機殼、鑰匙或隨身包包上，都能隨時隨地帶來好心情。

這系列周邊目前已於Binggrae官方線上通路及指定電商平台發售，無需親自飛韓國，透過官方線上商城即可輕鬆下單。無論是香蕉牛奶的忠實粉絲，或喜愛韓流生活雜貨的朋友，請手刀上網把這幾個小可愛買回家！

▲胖胖瓶造型保冷袋內層加厚保溫鋁箔，無論放午餐便當或飲品都能鎖住美味。迷你甕形鑰匙圈提供3入組合，立體小巧造型能隨身攜帶。

Binggrae香蕉牛奶周邊商品資訊

Binggrae香蕉牛奶夜燈/露營燈 1入（빙그레 바나나맛우유 무드등 1개）：36,900韓元（約台幣880元）

Binggrae香蕉牛奶陶瓷馬克杯 1入（빙그레 바나나맛우유 머그컵 1개 도자기 컵）：15,000韓元（約台幣360元）

Binggrae香蕉牛奶保冷袋（빙그레 바나나맛우유 쿨러백 보냉백）：20,000韓元（約台幣475元）

Binggrae香蕉牛奶陶瓷分隔餐盤 1入（빙그레 바나나맛우유 분할접시 1개 도자기 그릇）：23,000韓元（約台幣550元）

Binggrae香蕉牛奶甕形鑰匙圈 3入組（빙그레 바나나맛우유 단지 모양 키링 3개）：13,900韓元（約台幣330元）





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