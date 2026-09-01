李多慧開箱被封金牌店長！日出茶太茶太娃娃2.0登場，芙緹沐升級大杯、紫玫瑰荔枝凍飲驚喜回歸

日出茶太 Chatime 即日起至11月24日重磅推出「茶太娃娃2.0」，攜手7款全新角色萌力登場，品牌代言人李多慧更搶先開箱分享驚喜體驗。資深編輯李維唐表示：「日出茶太這次將芙緹沐系列全面升級大杯，並回歸人氣紫玫瑰荔枝凍飲，結合門市滿額贈托特包與外送派對組優惠，創造了極高的收藏與品飲價值。」

秋日的午後陽光灑落在街角，手裡捧著一杯冰涼滑順的手搖飲，隨手解鎖療癒生活靈感，無疑是忙碌日常中最溫柔的自我寵愛。國際知名手搖飲品牌日出茶太 Chatime 在這個時節帶來驚喜，推出萌力滿點的茶太娃娃2.0盲盒，更搭配質感果香飲品，將時尚生活品味與接地氣的療癒手搖文化完美結合。女神李多慧也搶先開箱分享，當她拆出專精調茶的茶吧手時大笑表示，自己曾經擔任過一日店長，這次直接獲得金牌店長封號，親切可愛的反應瞬間掀起粉絲收藏熱潮。

▲日出茶太飲料杯身換上品牌代言人李多慧的精美造型印花，呈現亮眼活潑的視覺視覺感。圖／日出茶太提供；窩客島整理



7款療癒角色驚喜登場，李多慧同款茶太娃娃盲盒極致開箱

延續品牌經典的收藏魅力，茶太娃娃2.0以更加多元且具備細膩設定的角色設定驚艷登場。每一隻娃娃都有著獨一無二的生活哲學：除了李多慧同款的金牌店長茶吧手之外，還有熱愛健身且每天確認腹肌線條的爆肌芒、貫徹今天的事明天再煩惱的消極Boba、憨厚且對抹茶有極致執著的抹呆呆、四處宣揚芋頭香濃魅力的芋尼尼、精通智能設備的機械發明家CT-21，以及萌感十足的荔枝寶寶愛荔Sasa。7款角色宛如現代人多元生活型態的縮影，擺在辦公桌或攜帶出遊都能瞬間提升時尚生活儀式感。品牌同時引進海外互動遊戲POP ISLAND，完成5個關卡冒險即可獲得優惠券，讓線上體驗延伸實體盲盒的樂趣。

▲一次收藏7款全新茶太娃娃2.0角色，包含茶吧手、爆肌芒與消極Boba等精緻絨毛玩偶。圖／日出茶太提供；窩客島整理

果香與奶香的精緻交響曲，芙緹沐大杯升級與紫玫瑰荔枝凍飲夢幻回歸

在飲品工藝上，日出茶太以經典再進化為核心理念，將好評如潮的芙緹沐系列全面升級為大杯規格，為果香茶飲帶來高級細緻的味覺層次。香檸芙緹沐選用香水檸檬的清新果香交織細緻奶香，上層覆蓋香檸奶蓋，酸甜不厚重且口感極佳；莓果芙緹沐則巧妙融合草莓、藍莓與桑葚三種莓果風味，果香比單一莓果更顯豐富層次，酸甜順口令人心曠神怡。令人驚艷的夢幻系飲品紫玫瑰荔枝凍飲也經過配方優化全新回歸，獨特紫玫瑰色澤與粉色荔枝如初戀般酸甜，搭配Q脆啵啵增添極致口感，全台更有5間門市搶先導入新版菜單（板橋環球店、新竹關西店、台北伊通店、竹北三民店、台中中友店），呈現更完善的品飲場域。



門市與外送限定優惠攻略，限量李多慧帆布托特包免費帶回家

想要完整收藏茶太娃娃2.0與時尚周邊，聰明消費攻略絕對不可少。即日起至2026年11月24日，前往全台門市消費任2杯飲品，即可免費獲得李多慧限量不織布提袋乙個（單筆訂單限贈1個），並能以99優惠價加購茶太娃娃2.0盲盒；單筆消費滿300（含飲品及加購盲盒金額），加碼再贈限量帆布托特包乙個，且滿額贈可累積計算（如消費滿600贈2個）。若不想出門，透過UberEats或Foodpanda外送平台點購香檸芙緹沐、莓果芙緹沐或紫玫瑰荔枝凍飲任乙杯，加價159即可升級為茶太娃娃2.0萌友派對組（含盲盒乙個，每筆訂單限購1組），輕鬆打包秋日最萌的生活儀式感。

▲日出茶太推出茶太娃娃2.0盲盒、專屬造型飲料杯與李多慧限量帆布托特包等多款質感周邊。圖／日出茶太提供；窩客島整理 ▲全台門市單筆消費滿$300即可獲得李多慧限量帆布托特包，粉嫩配色搭配掛飾實用又可愛。圖／日出茶太提供；窩客島整理





日出茶太「茶太娃娃2.0」

活動期間：即日起至11月24日止。

適用門市：全台日出茶太門市（部分新品與新版菜單依門市公告為準，搶先導入門市包含板橋環球店、新竹關西店、台北伊通店、竹北三民店、台中中友店）。

門市現場消費優惠

買飲品送提袋＋盲盒加購價：消費任2杯飲品（全品項皆適用），免費贈「李多慧限量不織布提袋」乙個（單筆訂單限贈1個，不累贈，數量有限送完為止），並享以$99優惠價加購「茶太娃娃2.0盲盒」乙個。

滿額贈帆布托特包：單筆消費滿300（含飲品及加購盲盒金額），免費贈「李多慧限量帆布托特包」乙個[cite:1]。本活動可累積贈送（如滿600贈2個），且可與買飲品送提袋優惠同時享有。

外送平台限定優惠

萌友派對組加購：於 Uber Eats 或 Foodpanda 任選「香檸芙緹沐」、「莓果芙緹沐」或「紫玫瑰荔枝凍飲」乙杯，加價$159即可升級為「茶太娃娃2.0萌友派對組」（內含茶太娃娃2.0盲盒乙個，每筆訂單限購1組）。

線上互動遊戲活動

POP ISLAND 冒險挑戰：參與線上遊戲挑戰5個關卡，完成即可獲得飲品優惠券（每部手機限參與乙次，獲得優惠券可保存30天）。

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