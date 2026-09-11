國旅補助加碼！Two Tails雙館推出0元入住與續住送總裁牛肉麵

隨著國旅補助正式開跑，Two Tails Hotels 旗下雙館祭出平日住宿加碼策略。Two Tails Hotel 蘆洲推出入住送總裁牛肉麵、續住再贈品牌 T-Shirt；晶贊都會旅店則主打平日床位房折抵後0元入住。資深編輯 李維唐 表示，此次飯店業者不打折價戰，而是結合品牌好禮與0元住房策略，精準切中單人小資族與國旅輕旅行的需求，成為本季極具話題的住宿選擇。

放慢腳步的平日微旅行，總能為忙碌的生活注入一股溫柔且充實的質感療癒力量。隨著最新一波國旅補助方案正式開跑，許多熱愛尋訪質感住宿與城市微醺氛圍的旅人，紛紛開始規劃屬於自己的台北漫遊假期。為了讓每位到訪的旅客都能享受到超越期待的沉浸式假期，Two Tails Hotels旗下兩大特色旅宿 Two Tails Hotel 蘆洲與晶贊都會旅店，自2026年9月份起特別推出平日限定的夢幻住宿加碼活動。從精緻奢華的舌尖饗宴到實現小資族夢想的免預算入住，為每位渴望出走的旅人打造專屬的輕奢慢旅。

▲晶贊都會旅店床位房提供舒適簡約的雙層床空間，非常適合好友或單人自由行旅客入住。圖／晶贊都會旅店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲Two Tails Hotel 蘆洲座落於捷運徐匯中學站共構建築，頂樓戶外休憩區夜景極具氛圍。圖／Two Tails Hotel 蘆洲提供；窩客島編輯李維唐整理

捷運共構極致便利與設計美學交織的質感住宿體驗

對於追求生活品味與出行效率的現代旅人而言，住宿空間不僅僅是用來休息的場所，更是展現個人美學品味的生活延伸。座落於捷運徐匯中學站與徐匯廣場共構建築核心位置的 Two Tails Hotel 蘆洲，自2025年盛大開幕以來，便以極具巧思的空間設計與繽紛的藝文氣息成為雙北熱門打卡旅宿。館內擁有140間充滿活力的主題插畫客房，將精緻的藝術插畫與現代簡約風格完美融合。步入客房，柔和的採光與富有童趣細節的空間語彙相映成趣，讓人在都市喧囂中瞬間卸下疲憊。此外，飯店更整合了精緻餐飲、當代藝術展示與放鬆身心的社交空間，無論是在公共區域品嚐一杯香醇咖啡，或是漫步於藝文長廊，都能感受濃厚的質感生活生活美學。

▲八人床位房採用質感木作與溫暖黃光設計，兼具隱密性與舒適的住宿體驗。圖／晶贊都會旅店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲Two Tails Hotel 蘆洲客房結合精緻主題插畫與現代簡約風格，打造充滿藝文質感的住房空間。圖／Two Tails Hotel 蘆洲提供；窩客島編輯李維唐整理

入住就送知名總裁牛肉麵與續住加碼獨家品牌時尚配件

搶攻平日微旅行商機， Two Tails Hotel 蘆洲自2026年9月1日至2026年11月30日期間，推出令人心動的專屬禮遇。凡於週日至週四期間入住並使用國旅補助，入住1晚即可獲贈深受美食家喜愛的總裁牛肉麵1盒，將香醇濃郁的湯頭與軟嫩入味的牛肉饗宴延續至家中。若選擇享受悠閒的2晚連續假期，續住第2晚更可額外獲得設計感十足的 Two Tails 品牌 T-Shirt 1件。不同於市面上常見的直接折扣，飯店業者將集團最具代表性的經典美食與專屬周邊商品融入住房體驗，讓旅人在享受舒適住宿之餘，還能收穫滿滿的美好紀念。

▲配合國旅補助專案，入住即贈總裁牛肉麵，續住再加碼送品牌專屬 T-Shirt。圖／Two Tails Hotel 蘆洲提供；窩客島編輯李維唐整理



背包客與小資族必收的零預算自由行提案

若是偏好隨性自由、重視極致性價比的單人旅行者或背包客，Two Tails Hotels 旗下的另一人氣品牌晶贊都會旅店則帶來了令人驚豔的超級震撼彈。晶贊都會旅店自2026年9月9日至2026年11月30日止，重磅推出話題度極高的0元住房專案。旅人只要於週日至週四入住單人床位房並搭配國旅補助，即可享有住宿費全額折抵至零元的超值優惠，真正實現無負擔出走的輕旅行夢想。這裡提供簡約乾淨且充滿安全感的個人睡眠空間，極為適合獨旅者、短程出差族群或是預算有限的小資族來一趟說走就走的城市輕旅行。

▲晶贊都會旅店床位房營造出歡樂溫馨的社交與住宿氛圍，深受年輕族群與背包客喜愛。圖／晶贊都會旅店提供；窩客島編輯李維唐整理

頂級草本洗沐好禮與在地懷舊美食入房雙重回饋

除了超值的免費入住優惠之外，晶贊都會旅店在贈禮細節上也展現出無微不至的細膩心思。活動期間入住首晚，旅客可從充滿濃厚在地古早味的閩南鹹飯冷凍包、香氣療癒撫慰身心的草本沐浴露，或是洗後清爽滋潤的草本洗髮精等三款嚴選好禮中任選一項帶回家。針對安排深度小旅行選擇續住第2晚的旅客，飯店更額外加碼草本沐浴露或草本洗髮精二選一，讓旅人回到家後依然能透過植萃草本的香氛記憶，無限延伸旅途中的放鬆與美好。

▲搭配國旅補助0元住房專案，可獲得草本洗沐組合或閩南鹹飯等嚴選好禮。圖／晶贊都會旅店提供；窩客島編輯李維唐整理





Two Tails Hotel 蘆洲 國旅補助住宿加碼

活動時間：2026年9月1日－11月30日（週日至週四，國定假日及連續假期除外）

活動內容（含優惠細節）：

入住1晚贈總裁牛肉麵1盒

續住第2晚再贈 Two Tails 品牌 T-Shirt 1件

Two Tails Hotel 蘆洲

地址：座落於捷運徐匯中學站及徐匯廣場共構建築

電話：(02) 2285-5799





晶贊都會旅店 0元住房專案

活動時間：2026年9月9日－11月30日（週日至週四，國定假日及連續假期除外）

活動內容（含優惠細節）：

床位房使用國旅補助可折抵至0元入住

首晚住房好禮三選一（閩南鹹飯冷凍包、草本沐浴露、草本洗髮精）

續住第2晚加贈好禮二選一（草本沐浴露或草本洗髮精）

晶贊都會旅店

地址：新北市永和區永和路二段168號3樓

電話：(02) 2920-6789

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