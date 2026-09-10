十年前的緊身牛仔褲回來了！Z世代掀「2026 is the new 2016」懷舊風，連老歌都逆襲攻榜

編輯王瀅瀅表示，在AI發達的2026回頭看，真的有恍如隔世的感覺。2016真的是最黃金的一年了！

在這個資訊爆炸的AI時代，大家是否總覺得日子過得飛快，許多生活細節甚至還沒記牢就已模糊不清？近來歐美TikTok與Instagram等平台，突然鋪天蓋地掀起了一股「2026 is the new 2016」的懷舊巨浪。網友們紛紛翻出十年前的舊照，套上高飽和度、帶有粉紅調的復古濾鏡，連曾經被冷凍在衣櫃深處的緊身牛仔褲、Choker項鍊與飛行員夾克都被重新穿上街。大家更在社群上曬出當年爆紅的「翻水瓶挑戰」與「假人挑戰」影片，瘋狂重溫那個不需精緻擺拍、充滿搞怪樂趣的青春歲月。

▲歐美社群吹起「2026 is the new 2016」的復古熱潮，網友們紛紛曬出十年前的懷舊影片與照片，開始集體懷念起2016年的美好時光。

沒有演算法焦慮的年代！2016成了世代集體逃跑的淨土

其實這股懷舊熱潮絕非偶然，背後反映的是大家對當前數位環境的疲倦。如今的社群平台充斥著精密的演算法、接不完的業配，以及無所不在的生成式AI內容，讓使用者陷入嚴重的「演算疲勞」。大家開始極度渴望回歸那個社群生態相對純粹的年代，畢竟十年前沒有短影音的推播焦慮，在Instagram上發一張早餐照純粹是為了記錄生活，完全沒有流量密碼或精心修圖的表演壓力。

除了社群環境的轉變，現實世界的混亂不安與心理轉折更是推波助瀾的主因。當前全球局勢動盪，加上AI技術快速崛起，讓許多剛踏入職場或即將三十而立的年輕人，對未來職涯與經濟前景感到無比焦慮。反觀十年前，正值年輕世代探索自我、初嘗自由的青春黃金期，那時的世界看似更穩定、房價更容易負擔、就業市場與社會運作規則也更可預測。這種跨越十年的對比，讓2016年成了心靈最好的避風港，也成了許多Z世代與年輕千禧世代眼中，世界發生劇烈轉變前的最後一片淨土。

▲演算法的過度推播與AI內容普及讓現代人感到疲憊，進而開始懷念十年前純粹不刻意的社群互動模式。

作品好到追不完！神劇、電影與洗腦歌炸榜的黃金年代

而聊到2016年的流行文化，那時候的好作品簡直多到追不完！影視方面，《怪奇物語》第一季首播引發全球追劇狂熱，而《美國隊長3：英雄內戰》、《死侍》跟《樂來越愛你》更是讓影迷甘願踏進電影院的經典之作。流行音樂也是好歌接連炸榜，Drake、The Weeknd、Justin Bieber還有The Chainsmokers的洗腦神曲隨處可聽。

更別提當時無論男女老少，大家都在街上拿著手機忙著抓《Pokémon GO》皮卡丘的超狂盛況。這股懷舊潮甚至讓Zara Larsson十年前的神曲《Lush Life》又重新衝回排行榜，再次證明好音樂絕對永遠不會過時。

▲2016年作為流行文化的黃金年份，不論是各種影視歌作品，甚至是人氣手遊至今仍是大家心中的經典記憶。

懷念的是當年的自己，2026也要記得替生活按下慢速鍵

看著這些十年前的流行符號重新霸榜，大家懷念的其實不只是那些經典神作，更是當年那個敢於放鬆、熱情擁抱生活的自己。當我們在2026年跟著這股熱潮重溫舊夢，或許正是因為在飛速運轉的現代生活中，大家太需要一個理由，替緊繃的心靈找回一點點純粹的快樂與喘息。

歲月雖然一去不復返，社群演算法也不可能真的倒退十年，但這場懷舊風潮提醒了我們，生活步調永遠掌握在自己手中。即使現在的世界轉得太快、讓人有些喘不過氣，我們依然可以選擇暫時放下手機，為自己按下慢速鍵。過去的時光固然美好，但帶上這些溫暖的回憶，我們同樣能在2026年活出專屬於自己的精彩步調。

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