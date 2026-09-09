台北車站這家茶包選物店太好逛！High Tea把世界茶品博物館搬進百貨，冷泡氣泡茶與靜岡抹茶必收

台北車站又有全新質感打卡亮點登場了，深耕茶飲領域近36年的High Tea首度進駐新光三越台北站前店B2。資深編輯李維唐表示，這次品牌打破傳統選茶框架，推出三大特色體驗空間與 Home Tea Bar 概念，免去繁複茶道知識，用香氣與口味就能輕鬆挑出專屬自己的那杯好茶。

搭乘捷運來到台北車站，下車走進新光三越台北站前店B2，就能發現這座充滿質感茶香的選物天堂。深耕全球茶飲供應鏈近36年的High Tea，首度成立百貨直營門市，將世界茶品博物館的亮點完整呈現。現場特別打造聞香展示區、精選茶包展示區與世界茶品陳列區三大空間，提供多達近200款世界風味茶品。從眼睛觀察茶葉形狀、鼻尖感受前中後段香氣，到試飲與自由搭配，完全不需要背誦繁雜的茶種產區，跟著自己的直覺與心情走，就能帶走最對味的茶款。

▲High Tea提出 Home Tea Bar 茶生活概念，將門市裡的世界茶品博物館延伸到每個人的家，新光三越台北站前店門市首創聞香展示區讓消費者近距離感受茶香與前、中、後段風味，依照時間、心情、口味與生活需求，自由選擇今天最適合自己的那一杯。圖／High Tea提供；窩客島編輯李維唐整理



嚴選穀物與視覺系國寶茶，免咖啡因放鬆無負擔

品牌門市陳列的品項中，榮登人氣銷售冠軍的黃金蕎麥茶絕對不能錯過。選用台灣在地苦蕎並搭配獨家膨發技術，慢火焙炒出淡雅金黃茶色與微微焦香，溫潤甘甜且完全不含咖啡因，是男女老少都能安心飲用的日常好茶。另一款吸引眾人目光的星空紫蘇綠國寶茶，則嚴選南非開普頓高山綠國寶茶為基底，巧妙融合紫蘇與蝶豆花等花草元素，沖泡後呈現夢幻的天然紫色茶湯，口感酸甜清爽，更曾榮獲2024年世界品質評鑑大賞肯定，兼具高顏值與迷人風味。

▲High Tea提出 Home Tea Bar 茶生活概念，將門市裡的世界茶品博物館延伸到每個人的家，新光三越台北站前店門市首創聞香展示區讓消費者近距離感受茶香與前、中、後段風味，依照時間、心情、口味與生活需求，自由選擇今天最適合自己的那一杯。圖／High Tea提供；窩客島編輯李維唐整理

獨家氣泡茶與日本直送抹茶，在家隨手打造個人特調

針對追求口感與多元變化的飲料控，High Tea推出了金麥蜂釀香綠茶氣泡飲。以綠茶搭配蜂蜜與啤酒花香氣，細緻微氣泡創造出無酒精也能乾杯的歡樂氛圍，曾勇奪2025年ITI風味絕佳獎。抹茶愛好者則能選擇由日本靜岡原葉冷鏈直送的靜岡抹茶與靜岡極上濃韻抹茶，標榜100%使用日本抹茶原料並透過低溫研磨製作，完美保留自然甘甜旨味與微苦茶韻，不論直接沖泡或加牛奶調成抹茶拿鐵都非常適合。另外，2026年全新登場的青檸羽衣甘藍綠拿鐵與舒眠野莓甘菊飲，也是上班族隨身必備的機能與放鬆良伴。

▲High Tea此次首度進駐百貨，不只把世界茶帶到消費者面前，更希望降低傳統選茶的專業門檻，設置精選茶包展示區將不同茶款以選物方式呈現，可單包入門嚐鮮或精緻送禮盒裝自由搭配，近50款世界茶一站探索，打造你的Home Tea Bar。圖／High Tea提供；窩客島編輯李維唐整理



開幕優惠與節慶禮盒登場，輕鬆帶走跨國茶香體驗

為歡慶新光三越台北站前店門市全新開幕，即日起至10月31日特別祭出開幕三重好康。全館商品享9折起優惠，於精選茶包展示區任選10包茶包即贈送機能粉體驗包，消費滿額還能獲得品牌限量好禮。同時因應中秋送禮需求，品牌推出環遊世界茶禮盒與高山莊園茶禮盒，優惠價最低81折起，讓消費者不需出國就能一次集齊全球多元風味，為自己或親友規劃一份精緻的茶香生活提案。

▲High Tea此次首度進駐百貨，不只把世界茶帶到消費者面前，更希望降低傳統選茶的專業門檻，設置精選茶包展示區將不同茶款以選物方式呈現，可單包入門嚐鮮或精緻送禮盒裝自由搭配，近50款世界茶一站探索，打造你的Home Tea Bar。圖／High Tea提供；窩客島編輯李維唐整理





High Tea 新光三越台北站前門市開幕與節慶優惠活動整理

活動/優惠時間：即日起至2026年10月31日

活動/優惠內容：全館商品9折起；精選茶包展示區50款任選10包送機能粉體驗包乙包；消費滿額500元、1,000元、1,500元及3,000元加碼贈送人氣好禮；「環遊世界茶禮盒」與「高山莊園茶禮盒」享開幕限定最低81折優惠。

節慶限定禮盒優惠（新光三越站前店開幕限定）

環遊世界茶禮盒：精選 8 國 9 款代表性風味茶。原價 1,200 元，開幕優惠價 972 元（約 81 折）。

高山莊園茶禮盒：內含「雲嶺高山綠茶」與「春摘大吉嶺茶」各 1 盒。原價 1,000 元，開幕優惠價 810 元（約 81 折）。





High Tea 新光三越台北站前店

地址：台北市中正區忠孝西路一段66號 B2

交通方式：搭乘台北捷運至「台北車站」，經地下街或地面出口步行至新光三越台北站前店B2。

想知道台北車站周邊還有哪些最新開幕的打卡美食嗎？快跟著編輯的腳步繼續挖寶。

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